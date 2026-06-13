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“Tak sabar menanti musim depan” - Alisha Lehmann bertekad untuk “kembali lebih kuat dari sebelumnya” setelah melewati “tahun tersulit” yang diwarnai dengan kepindahan ke Leicester dan degradasi dari WSL
Alisha berbagi kisah tentang rintangan yang membentuk kariernya
Penyerang berusia 27 tahun itu menggunakan media sosial untuk secara langsung menyapa para penggemarnya di seluruh dunia setelah awal yang sangat bergejolak dalam kehidupannya di East Midlands. Mengakui bahwa dua belas bulan terakhir merupakan periode paling berat dalam perjalanan karier profesionalnya, mantan pemain Juventus ini menyadari bahwa cedera yang tak terduga dan rintangan psikologis terus mengganggu proses adaptasinya ke dalam skuad.
Dalam tulisannya kepada para pengikutnya di Instagram, Lehmann mengungkapkan beban emosional yang dialaminya selama musim ini. "Ini adalah salah satu tahun tersulit dalam karier sepak bola saya," akunya. "Ada banyak tantangan, kemunduran, cedera, dan momen-momen yang menguji saya baik di dalam maupun di luar lapangan. Tidak selalu mudah, dan ada saat-saat ketika saya harus berjuang melewati situasi yang tidak pernah saya duga."
Target promosi yang akan datang
Pemain sayap asal Swiss ini menyalurkan rasa frustrasinya ke dalam program pemulihan intensif di luar musim untuk memastikan dirinya siap bertanding sejak awal. "Sekarang saatnya beristirahat, memulihkan diri, dan menikmati waktu bersama orang-orang yang saya cintai," tambah Lehmann. "Namun, ini juga saatnya untuk bekerja. Tetap fokus, berlatih keras, dan melakukan segala yang saya bisa untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya."
Saat manajemen mempersiapkan diri untuk jadwal WSL2 yang melelahkan, memastikan aset kreatif paling menonjol mereka terintegrasi sepenuhnya tetap menjadi hal yang sangat penting. Menatap tantangan di divisi kedua, Lehmann yang penuh tekad menyimpulkan: "Saya tidak sabar menanti musim depan. Saya akan siap, lebih bugar, lebih kuat, dan lebih termotivasi dari sebelumnya. Ini baru permulaan."
Drama play-off yang menegangkan memastikan tim tersebut terdegradasi dari liga
Penilaian ulang yang agresif terhadap lini pertahanan di dalam klub ini terjadi setelah akhir musim yang tragis di The Valley, tempat status tim di kasta tertinggi pun sirna. Pertarungan melelahkan tanpa gol yang berlangsung selama 120 menit di tengah teriknya cuaca berakhir dengan kekalahan menyakitkan 2-1 melalui adu penalti melawan Charlton Athletic yang tampil sangat efektif.
Alisha terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan saat rekan-rekannya gagal mengeksekusi empat dari lima tendangan penalti mereka, yang secara resmi mengakhiri masa tinggal tim di divisi elit. Pukulan terakhir yang menghancurkan ini membuat klub terdegradasi ke divisi kedua, yang seketika mengubah prioritas internal menuju pembangunan kembali skuad secara menyeluruh.
Lehmann mengalami pengalaman pribadi yang sangat kontras di tengah bencana kompetitif yang tak terelakkan bagi tim tuan rumah King Power Stadium. Datang dari Italia dengan sambutan meriah pada Januari, kontribusinya di lapangan sangat terbatas, yakni hanya sembilan penampilan di level senior dan lima kali menjadi starter di semua kompetisi.
Yang mengejutkan, meskipun timnya kalah di setiap pertandingan yang ia ikuti, popularitasnya yang luar biasa di luar lapangan membuahkan penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan memanfaatkan jaringan digital yang sangat besar dengan lebih dari 15 juta pengikut, penyerang ini berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Penggemar dan Gol Terbaik Musim Ini.