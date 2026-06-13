Penyerang berusia 27 tahun itu menggunakan media sosial untuk secara langsung menyapa para penggemarnya di seluruh dunia setelah awal yang sangat bergejolak dalam kehidupannya di East Midlands. Mengakui bahwa dua belas bulan terakhir merupakan periode paling berat dalam perjalanan karier profesionalnya, mantan pemain Juventus ini menyadari bahwa cedera yang tak terduga dan rintangan psikologis terus mengganggu proses adaptasinya ke dalam skuad.

Dalam tulisannya kepada para pengikutnya di Instagram, Lehmann mengungkapkan beban emosional yang dialaminya selama musim ini. "Ini adalah salah satu tahun tersulit dalam karier sepak bola saya," akunya. "Ada banyak tantangan, kemunduran, cedera, dan momen-momen yang menguji saya baik di dalam maupun di luar lapangan. Tidak selalu mudah, dan ada saat-saat ketika saya harus berjuang melewati situasi yang tidak pernah saya duga."