Ditanya soal lini pertahanan United, setelah Yoro baru-baru ini menjalani debutnya bersama tim senior Prancis, Parker, juara Liga Primer Inggris dengan tinggi 1,70 m yang berbicara atas dukungan FreeBets, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak akan pernah mempersoalkan tinggi badan siapa pun!”

“Saya bermain di posisi itu [bek tengah] dalam banyak pertandingan. Saya melakukannya selama empat tahun di Queens Park Rangers dan tiga tahun di Fulham. Dari periode itu, tiga tahun saya jalani di Divisi 3 dan satu tahun di Divisi 2. Anda ingat seperti apa Divisi 3 dulu: semuanya mengandalkan fisik, dan saya tampil cukup baik di sana.

“Menurut saya, dia [Martinez] bek tengah yang sangat bagus dan cerdas. Saat dia tidak bermain, absennya terasa karena tidak ada pemain lain yang bisa mengalirkan bola dengan cepat dari belakang. Semua orang menyoroti kesalahannya.

“Harry Maguire membuat banyak kesalahan. Soal penempatan posisi, dia tidak punya kecepatan untuk kembali, sangat lambat saat menguasai bola, terlalu banyak sentuhan dan terlalu sering mengoper ke belakang. Jadi, kalau Anda ingin membicarakan Martinez, menurut saya Anda juga harus membicarakan Maguire.

“Dan jika keduanya kembali dikesampingkan, mereka membutuhkan dua bek tengah. Menurut saya, mereka punya satu pemain yang cukup bagus di dalam skuad dan saya menyukainya: De Ligt. Jika dia fit, bagi saya dia akan selalu bermain. Namun, masalahnya, saya kira dia mengalami masalah punggung. Soal masalah punggung, tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Anda tidak pernah benar-benar tahu. Hanya orang yang mengalaminya yang tahu, dan Anda harus memercayainya untuk memberi tahu bagaimana kondisinya. Namun, jika mereka bisa memulihkannya dan dia bisa kembali memainkan sejumlah pertandingan, pertanyaannya adalah siapa yang akan bermain bersamanya.

“Kita harus percaya, karena Zinedine Zidane mengatakan demikian, bahwa Yoro punya segala kualitas yang disebut-sebut itu. Saya sudah melihat Yoro bermain sebagai bek tengah untuk United, dan dia tampak sangat gugup. Sepakbola internasional sedikit berbeda, terutama sepakbola internasional saat ini, yang levelnya sudah turun jauh. Itu sama sekali berbeda dari bermain di liga. Di liga, pemain lawan terus-menerus mendatangi dan menekan Anda dengan cepat, Anda terus berlari kembali ke arah gawang sendiri, dan Yoro tampaknya kesulitan menghadapi itu.

“Saya masih belum yakin, tetapi dua bek tengah akan membawa perubahan besar. Asalkan keduanya pemain yang tepat. Saya ingin salah satunya adalah De Ligt dan melihat bagaimana United melangkah, tetapi bagi saya, Martinez akan selalu masuk tim saat ini karena dialah yang bisa memimpin.

“Dia memimpin lewat teladan dan dialah yang gigih. Sejujurnya, menurut saya banyak orang terlalu cepat mengkritiknya. Saya hanya berpikir, jika Anda memasangkannya dengan De Ligt, Manchester United akan memiliki dua bek tengah yang sangat bagus.”