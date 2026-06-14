'Tak pernah terlihat menguasai permainan' - Casemiro dan Gabriel dikritik karena penampilan buruk mereka dalam laga imbang Brasil melawan Maroko di Piala Dunia

Legenda Inggris Alan Shearer tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap Gabriel, yang mengalami debut Piala Dunia yang sulit. Bek Arsenal itu tampak kesulitan mengikuti tempo permainan, terutama saat sering tertinggal dari posisinya. Pada menit ke-21, kurangnya komunikasi di lini belakang membuat Maroko berhasil memimpin secara mengejutkan. Ismael Saibari memanfaatkan kebingungan antara Gabriel, Marquinhos, dan kiper Liverpool Alisson Becker, dengan melepaskan tendangan cerdik ke gawang dari luar kotak penalti.

Saat berbicara dalam siaran BBC, Shearer menyoroti kurangnya kekompakan di lini belakang. "Gabriel terlihat goyah hari ini," kata Shearer. "Pada dua atau tiga kesempatan, bola keluar dan saya pikir dia bisa mengejarnya, tapi dia tidak melakukannya. Dia terlihat lambat. Terutama pada gol di babak pertama, jarak antara dia dan Marquinhos sangat jauh."