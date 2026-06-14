Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Tak pernah terlihat menguasai permainan' - Casemiro dan Gabriel dikritik karena penampilan buruk mereka dalam laga imbang Brasil melawan Maroko di Piala Dunia
Shearer mengkritik tajam bintang Arsenal yang 'tidak konsisten'
Legenda Inggris Alan Shearer tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap Gabriel, yang mengalami debut Piala Dunia yang sulit. Bek Arsenal itu tampak kesulitan mengikuti tempo permainan, terutama saat sering tertinggal dari posisinya. Pada menit ke-21, kurangnya komunikasi di lini belakang membuat Maroko berhasil memimpin secara mengejutkan. Ismael Saibari memanfaatkan kebingungan antara Gabriel, Marquinhos, dan kiper Liverpool Alisson Becker, dengan melepaskan tendangan cerdik ke gawang dari luar kotak penalti.
Saat berbicara dalam siaran BBC, Shearer menyoroti kurangnya kekompakan di lini belakang. "Gabriel terlihat goyah hari ini," kata Shearer. "Pada dua atau tiga kesempatan, bola keluar dan saya pikir dia bisa mengejarnya, tapi dia tidak melakukannya. Dia terlihat lambat. Terutama pada gol di babak pertama, jarak antara dia dan Marquinhos sangat jauh."
- Getty Images Sport
Casemiro ditarik keluar saat lini tengah mengalami kesulitan
Bukan hanya lini pertahanan yang menjadi sorotan, karena mantan gelandang Liverpool dan Brasil, Lucas Leiva, mengemukakan kekhawatiran serius terkait keseimbangan tim. Casemiro menjadi korban dari lini tengah yang tidak seimbang, di mana gelandang senior itu ditarik keluar pada babak pertama setelah menjalani 45 menit yang sulit.
"Sebelum pertandingan, kami membicarakan soal keseimbangan. Brasil tidak pernah terlihat menguasai lini tengah, Casemiro sedikit kesulitan dan itulah mengapa ia ditarik keluar pada babak pertama," kata Lucas kepada CBS Sports. "Secara ofensif, Brasil tidak pernah terlihat berbahaya, mereka tidak menciptakan peluang sebanyak yang kami bayangkan. Secara keseluruhan, itu bukanlah penampilan yang bagus, keseimbangan tim tidak tepat."
Ancelotti mengakui merasa gugup menjelang pertandingan pembuka
Di ruang istirahat, Ancelotti jujur mengenai kelemahan timnya, dengan menyiratkan bahwa tekanan dari laga pembuka turnamen mungkin telah membebani para pemainnya. Pelatih asal Italia itu menyaksikan timnya kebobolan lebih dulu sebelum berhasil menyamakan kedudukan berkat aksi brilian Vinicius Jr. menjelang akhir babak pertama.
Menanggapi penampilan tersebut, Ancelotti berkata: "Saya rasa kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tim sedikit cemas, kami kehilangan banyak bola, banyak duel. Babak pertama tidak bagus. Performa membaik di babak kedua, ini pertandingan yang sulit karena Maroko adalah tim yang bagus. Sedikit kecemasan, saya rasa begitu. Pada tahap awal, mereka [Maroko] mampu lepas dari tekanan dan melakukan serangan balik yang berbahaya. Kami seharusnya bisa lebih mengontrol permainan."
- AFP
Masa depan Brasil
Dengan kemenangan Skotlandia, Brasil kini berada di bawah tekanan untuk memuncaki Grup C. Tim Seleção harus segera bangkit dan memperbaiki masalah-masalah ini sebelum pertandingan kedua mereka. Brasil akan menghadapi Haiti dalam laga Piala Dunia berikutnya pada 19 Juni di Philadelphia, di mana hasil selain kemenangan meyakinkan hanya akan memperkuat sorotan terhadap Ancelotti. Sementara itu, Maroko akan menghadapi Skotlandia di Foxborough pada hari yang sama untuk mempertahankan harapan mereka melaju sejauh mungkin di turnamen musim panas ini, seperti yang mereka lakukan empat tahun lalu.