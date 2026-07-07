Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Tak pernah tahu apa yang akan terjadi’ - Penjelasan mengenai tiga kelebihan utama Jordan Pickford: Kiper legendaris Lionesses, Mary Earps, mengulas kiper nomor satu Inggris di Piala Dunia
Kekuatan yang luar biasa dan perjalanan gemilang di turnamen
Earps telah merinci ciri-ciri khas yang menjadikan Pickford sangat penting. Kiper ini telah tampil di setiap pertandingan Inggris di Piala Dunia ini, mencatatkan clean sheet saat melawan Ghana dan Panama setelah kebobolan dua gol saat melawan Kroasia.
Meskipun kebobolan satu gol saat melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, performanya tetap berada di level elit. "Menurut saya, dia tampil luar biasa beberapa malam yang lalu. Mungkin dia mengalami awal turnamen yang sulit, tidak seperti Jordan Pickford yang biasa kita lihat saat membela Inggris, tetapi penampilannya melawan Meksiko sungguh luar biasa—dia selalu keluar untuk menghalau setiap umpan silang. Jadi, saya memberi nilai tinggi pada aspek itu karena menurut saya dia melindungi gawang dengan sangat baik. Saya rasa semua orang mungkin melihat bahwa dia selalu terjun mengejar setiap bola, bahkan jika bola itu jauh melenceng dari sasaran atau melambung tinggi, dan saya pikir itu bagian dari kehadirannya di lapangan. Dia suka membuat para penyerang berpikir dua kali mengenai margin kesalahan mereka. Saya pikir dia sangat eksplosif, meski bukan kiper yang paling tinggi, tapi dia melindungi gawang dengan sangat baik," jelas Earps kepada Sky Sports.
- Getty Images Sport
Distribusi langsung dan lokakarya di Meksiko
Pickford terkenal karena kemampuannya dalam mendistribusikan bola. Earps berkomentar: "Dia bisa menendang bola itu jauh sekali! Menurut saya, dalam konteks permainan langsung, dia kadang-kadang menyelamatkan Inggris dari situasi sulit; dia berusaha mengoper ke Harry Kane untuk mempertahankan bola atau sekadar meredakan tekanan serta memperluas wilayah. Saya lebih melihatnya sebagai penjaga gawang yang mengandalkan umpan jauh daripada tipe penjaga gawang yang rumit seperti Ederson. Menurut saya, hal itu tampak seperti bagian penting dari rencana permainan, tidak sepenuhnya seperti PSG yang menendang bola keluar lapangan, tetapi itu jelas merupakan bagian dari rencana permainan. Saya pikir 25 menit pertama ditujukan untuk memperluas wilayah permainan, menghindari tekanan, dan tidak membuat kesalahan konyol yang bisa memberi peluang kepada Meksiko." Saat melawan Meksiko di babak 16 besar, meskipun kebobolan dua gol, penampilannya secara luas dianggap sebagai yang terbaik dalam turnamen tersebut sejauh ini.
Sifat yang tak terduga dan ketangguhan pertahanan
Sifat terakhir yang teridentifikasi adalah karakternya yang eksentrik. "Itulah salah satu hal favorit saya saat menontonnya. Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Anda tidak pernah tahu apakah dia akan menahan bola di lantai selama 10 detik ekstra atau apakah dia akan mengolok-olok para pemain bertahan lawannya," kata Earps. "Tapi saya suka itu. Saya suka melihat kiper yang memiliki sedikit kepribadian, dan menurut saya dia memilikinya dalam jumlah yang melimpah. Dan saya rasa hal itu benar-benar terlihat pada pertandingan beberapa malam lalu. Menurut saya, para pemain bertahan juga melakukan tugasnya dengan sangat baik. Namun, dia dan Dan Burn, terutama dalam 30 menit terakhir, berjuang mati-matian untuk menerima dan menghalau umpan silang.”
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya saat melawan Norwegia?
Inggris kini akan bersiap menghadapi ujian berat di babak perempat final melawan Norwegia. Pickford dihadapkan pada tugas berat untuk menghentikan Erling Haaland, yang telah mencetak tujuh gol di turnamen ini. Penyerang produktif tersebut baru-baru ini mencetak dua gol brilian yang mengantarkan timnya menyingkirkan Brasil dengan kemenangan 2-1 di babak 16 besar. Skuad ini akan menghadapi jadwal yang padat pekan ini untuk membangun momentum menjelang pertandingan krusial ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami