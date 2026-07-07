Earps telah merinci ciri-ciri khas yang menjadikan Pickford sangat penting. Kiper ini telah tampil di setiap pertandingan Inggris di Piala Dunia ini, mencatatkan clean sheet saat melawan Ghana dan Panama setelah kebobolan dua gol saat melawan Kroasia.

Meskipun kebobolan satu gol saat melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, performanya tetap berada di level elit. "Menurut saya, dia tampil luar biasa beberapa malam yang lalu. Mungkin dia mengalami awal turnamen yang sulit, tidak seperti Jordan Pickford yang biasa kita lihat saat membela Inggris, tetapi penampilannya melawan Meksiko sungguh luar biasa—dia selalu keluar untuk menghalau setiap umpan silang. Jadi, saya memberi nilai tinggi pada aspek itu karena menurut saya dia melindungi gawang dengan sangat baik. Saya rasa semua orang mungkin melihat bahwa dia selalu terjun mengejar setiap bola, bahkan jika bola itu jauh melenceng dari sasaran atau melambung tinggi, dan saya pikir itu bagian dari kehadirannya di lapangan. Dia suka membuat para penyerang berpikir dua kali mengenai margin kesalahan mereka. Saya pikir dia sangat eksplosif, meski bukan kiper yang paling tinggi, tapi dia melindungi gawang dengan sangat baik," jelas Earps kepada Sky Sports.