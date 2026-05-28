"Tak pernah bisa membayangkan apa yang mungkin dilakukannya!" - Vinicius Junior mengaku takut pada Lionel Messi saat Brasil bertekad untuk menggeser Argentina dari tahta juara di Piala Dunia 2026
Vinicius menyebut Argentina sebagai favorit
Meskipun persaingan sengit antara dua raksasa Amerika Selatan ini, Vinicius dengan cepat mengakui kekuatan tim asuhan Lionel Scaloni yang tengah berupaya mempertahankan gelar juara mereka di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Dalam wawancara dengan CazeTV, Vinicius mengatakan: "Saya juga akan memilih Argentina [sebagai salah satu favorit Piala Dunia], karena mereka adalah juara bertahan, mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mereka memiliki Messi."
Faktor Messi membuat Brasil tetap waspada
Meskipun Argentina memiliki skuad yang seimbang, Vinicius memberikan pujian khusus kepada kapten legendaris mereka. Meski sudah berusia 38 tahun, Messi tetap menjadi pemain yang paling ditakuti di dunia di mata para lawannya. Pemain Brasil itu menyoroti betapa sulitnya mempersiapkan diri menghadapi pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap dengan aksi yang tak bisa diprediksi oleh bek mana pun.
Berbicara mengenai tantangan unik menghadapi pemenang Ballon d'Or delapan kali itu, Vinicius menambahkan: "Dia selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda; kami tidak pernah bisa membayangkan apa yang mungkin dilakukannya."
Upaya Brasil untuk mengakhiri puasa gelar mereka
Meskipun Vinicius waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh tetangga mereka, fokusnya tetap pada upaya membawa trofi kembali ke Brasil untuk pertama kalinya sejak 2002. Kini di bawah asuhan Carlo Ancelotti di panggung internasional, Selecao sangat bertekad untuk mengakhiri puasa gelar selama 24 tahun dan mengamankan bintang keenam untuk seragam kuning ikonik mereka. Vinicius diperkirakan akan menjadi motor serangan saat mereka menapaki jalan yang penuh tantangan menuju final.
Brasil tergabung di Grup C, di mana mereka akan memulai kampanye mereka melawan Maroko pada 13 Juni. Mereka kemudian dijadwalkan menghadapi Haiti pada 19 Juni, sebelum menutup pertandingan fase grup melawan Skotlandia pada 24 Juni.
Jadwal Argentina
Juara bertahan akan berusaha memanfaatkan kesinambungan skuad yang sangat baik—yang dipuji oleh Vinicius—saat mereka menjalani pertandingan di Grup J. Argentina akan secara resmi memulai upaya pertahanan gelar mereka pada Rabu, 17 Juni, melawan Aljazair di Arrowhead Stadium, dilanjutkan dengan laga yang dinanti-nantikan melawan Austria di AT&T Stadium pada 22 Juni, sebelum menutup babak penyisihan grup melawan Yordania pada 27 Juni.