‘Tak pernah bicara’ - Bagaimana Bryan Mbeumo mengatasi tantangan terbesar dalam transfernya ke Man Utd hingga menjadi rekrutan murah senilai £71 juta bagi Setan Merah

Mbeumo tampak tak gentar di bawah sorotan terkuat Liga Premier, yang bagi sebagian orang ternyata terlalu menyilaukan. Ia cepat beradaptasi di lingkungan barunya dan telah diterima sepenuhnya oleh basis penggemar yang paling menuntut sekalipun.

Ketika ditanya tentang tantangan terberat yang dihadapi setiap pemain yang bergabung dengan United, Djemba-Djemba — yang pindah ke Manchester pada 2003 bersama Cristiano Ronaldo — mengatakan: “Tantangan terbesar yang Anda hadapi adalah… di Prancis, Nantes adalah tim papan tengah, ketika Anda bergabung dengan tim besar, Anda menghadapi tantangan besar, ada pemain-pemain hebat di sana dan Anda harus bermain, Anda harus menang sekarang, Anda harus siap, jadi ketika Anda bergabung dengan tim besar seperti itu, Anda harus fokus pada hal itu.

“Saat ini, Anda bisa memiliki pemain berusia 17 tahun yang sangat cepat dan langsung bisa bermain di tim utama, sangat cepat. Dua puluh tahun yang lalu, hal itu sulit terjadi. Anda bisa memiliki satu atau dua pemain, seperti saat [Wayne] Rooney datang—dia saat itu berusia sekitar 16 tahun. Dulu sulit untuk mendapatkannya, tapi sekarang sangat mudah—Anda melihatnya pada usia 16 atau 17 tahun, keadaan memang berubah, tapi 20 tahun yang lalu, hal itu sangat sulit.

“Secara mental, Anda harus kuat, harus memiliki keterampilan, dan harus fokus, jadi ini tidak terlalu mudah. Namun saat ini, lingkungannya berubah, tidak sama lagi, sehingga Anda bisa mencapai level itu dengan sangat cepat — seperti [Marcus] Rashford beberapa tahun yang lalu.

“Saat kamu bergabung dengan klub besar, kamu harus fokus, kamu harus berkonsentrasi, kamu harus waspada terhadap segala hal, dan mengambil waktu dengan bijak. Mbeumo, dia melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat baik.”