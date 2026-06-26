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‘Tak pernah bicara’ - Bagaimana Bryan Mbeumo mengatasi tantangan terbesar dalam transfernya ke Man Utd hingga menjadi rekrutan murah senilai £71 juta bagi Setan Merah
Rekor Mbeumo: Gol dan penampilan bersama Man Utd
Itu memang jumlah yang cukup besar, tetapi kesepakatan tersebut dibuat agar terlihat seperti tawaran yang sangat menguntungkan. United tahu persis apa yang mereka dapatkan saat merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan Mbeumo — setelah melihatnya mencetak 20 gol untuk Brentford selama musim terakhirnya di London Barat.
Insting kreatifnya yang dipadukan dengan kerja keras dan kemampuan penyelesaian akhir yang akurat dimanfaatkan dengan baik oleh Ruben Amorim dan Michael Carrick. Pemain berusia 26 tahun yang bertenaga ini mencetak 12 gol dalam 34 penampilannya bersama Setan Merah.
Ia membantu tim finis di posisi ketiga, yang berarti Liga Champions akan kembali menjadi agenda musim depan. Hal itu sendiri, mengingat kekayaan yang ditawarkan dalam kompetisi klub teratas Eropa, bisa dianggap cukup untuk membenarkan kepercayaan dan dana yang diinvestasikan pada Mbeumo.
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Ketika ditanya apakah rekan senegaranya itu bisa dianggap sebagai rekrutan paling cerdas Manchester United dalam 12 bulan terakhir, mantan gelandang Setan Merah Djemba-Djemba — dalam wawancara eksklusif dengan World Cup Betting — mengatakan kepada GOAL: “Bryan Mbeumo, dia belajar dengan sangat cepat dan tentu saja dia sudah bermain di Liga Premier selama empat atau lima tahun sebelum pindah ke Manchester United, dan dia adalah pria yang baik, pemain yang baik, serta sosok yang baik.
“Dia orang yang pendiam, tidak pernah banyak bicara, dia hanya ingin bermain, ingin berlari demi rekan-rekan setimnya. Dia tampil sangat baik, dia adalah rekrutan yang sangat, sangat bagus bagi Manchester United dan saya harap dia akan bertahan di sana lebih lama.”
Tantangan terbesar yang dihadapi saat pindah ke Old Trafford
Mbeumo tampak tak gentar di bawah sorotan terkuat Liga Premier, yang bagi sebagian orang ternyata terlalu menyilaukan. Ia cepat beradaptasi di lingkungan barunya dan telah diterima sepenuhnya oleh basis penggemar yang paling menuntut sekalipun.
Ketika ditanya tentang tantangan terberat yang dihadapi setiap pemain yang bergabung dengan United, Djemba-Djemba — yang pindah ke Manchester pada 2003 bersama Cristiano Ronaldo — mengatakan: “Tantangan terbesar yang Anda hadapi adalah… di Prancis, Nantes adalah tim papan tengah, ketika Anda bergabung dengan tim besar, Anda menghadapi tantangan besar, ada pemain-pemain hebat di sana dan Anda harus bermain, Anda harus menang sekarang, Anda harus siap, jadi ketika Anda bergabung dengan tim besar seperti itu, Anda harus fokus pada hal itu.
“Saat ini, Anda bisa memiliki pemain berusia 17 tahun yang sangat cepat dan langsung bisa bermain di tim utama, sangat cepat. Dua puluh tahun yang lalu, hal itu sulit terjadi. Anda bisa memiliki satu atau dua pemain, seperti saat [Wayne] Rooney datang—dia saat itu berusia sekitar 16 tahun. Dulu sulit untuk mendapatkannya, tapi sekarang sangat mudah—Anda melihatnya pada usia 16 atau 17 tahun, keadaan memang berubah, tapi 20 tahun yang lalu, hal itu sangat sulit.
“Secara mental, Anda harus kuat, harus memiliki keterampilan, dan harus fokus, jadi ini tidak terlalu mudah. Namun saat ini, lingkungannya berubah, tidak sama lagi, sehingga Anda bisa mencapai level itu dengan sangat cepat — seperti [Marcus] Rashford beberapa tahun yang lalu.
“Saat kamu bergabung dengan klub besar, kamu harus fokus, kamu harus berkonsentrasi, kamu harus waspada terhadap segala hal, dan mengambil waktu dengan bijak. Mbeumo, dia melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat baik.”
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Kontrak Mbeumo: Penyerang siap menghadapi musim baru Liga Premier
Mbeumo terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2030, yang berarti ia akan diberi kesempatan untuk mengukuhkan warisannya di mata para pendukung yang dengan cepat telah menerimanya di hati mereka.
Dengan Kamerun yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026, pemain sayap yang lincah ini diharapkan berada dalam kondisi prima saat musim baru Liga Premier dimulai - dengan United dijadwalkan bertandang ke Hull City yang baru saja promosi pada pekan pembuka.