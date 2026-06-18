Tak perlu 'strategi khusus' untuk Cristiano Ronaldo! Bintang Kongo Demokratik itu menyatakan CR7 'sudah tidak seperti dulu lagi' setelah Portugal terkejut di laga pembuka Piala Dunia 2026

Upaya Portugal untuk meraih kejayaan di Piala Dunia 2026 dimulai dengan tersendat di Houston, namun justru komentar pasca-pertandingan dari kubu Republik Demokratik Kongo-lah yang benar-benar menarik perhatian. Gelandang Lille, Mukau, ditanya apakah timnya telah menyusun "rencana khusus" untuk menetralisir ancaman bintang Al-Nassr tersebut, namun jawabannya menunjukkan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu tidak lagi menjadi momok di kancah sepak bola internasional.

Pemain berusia 21 tahun itu sangat blak-blakan saat membahas penyerang legendaris tersebut, dengan menyatakan: “Sejujurnya, tidak juga, karena kami tahu dia tidak lagi seperti dulu. Dia memang sudah sedikit lebih tua sekarang, tapi dia tetap salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Saat usia bertambah, segalanya tidak lagi sama — Anda tidak bisa lagi berjuang sekeras dulu.” Pernyataan Mukau sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana barisan pertahanan Kongo yang terorganisir dengan baik berhasil membatasi pergerakan sang legenda bernomor punggung tujuh itu.