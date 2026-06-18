AFP
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Tak perlu 'strategi khusus' untuk Cristiano Ronaldo! Bintang Kongo Demokratik itu menyatakan CR7 'sudah tidak seperti dulu lagi' setelah Portugal terkejut di laga pembuka Piala Dunia 2026
Mukau mempertanyakan faktor ketakutan Ronaldo
Upaya Portugal untuk meraih kejayaan di Piala Dunia 2026 dimulai dengan tersendat di Houston, namun justru komentar pasca-pertandingan dari kubu Republik Demokratik Kongo-lah yang benar-benar menarik perhatian. Gelandang Lille, Mukau, ditanya apakah timnya telah menyusun "rencana khusus" untuk menetralisir ancaman bintang Al-Nassr tersebut, namun jawabannya menunjukkan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu tidak lagi menjadi momok di kancah sepak bola internasional.
Pemain berusia 21 tahun itu sangat blak-blakan saat membahas penyerang legendaris tersebut, dengan menyatakan: “Sejujurnya, tidak juga, karena kami tahu dia tidak lagi seperti dulu. Dia memang sudah sedikit lebih tua sekarang, tapi dia tetap salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Saat usia bertambah, segalanya tidak lagi sama — Anda tidak bisa lagi berjuang sekeras dulu.” Pernyataan Mukau sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana barisan pertahanan Kongo yang terorganisir dengan baik berhasil membatasi pergerakan sang legenda bernomor punggung tujuh itu.
- AFP
Data statistik yang mengejutkan menyoroti kesulitan yang dialami CR7
Meskipun Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain lapangan tertua yang menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia pada usia 41 tahun, dampaknya terhadap jalannya pertandingan sangat minim. Meski bermain penuh selama 90 menit, ia kesulitan menunjukkan dominasi melawan tim Republik Demokratik Kongo yang bermain agresif dan tak gentar menghadapi reputasinya.
Angka-angka tersebut mendukung penilaian Mukau, karena Ronaldo hanya mencatat 25 sentuhan bola sepanjang pertandingan — jumlah terendahnya dalam pertandingan turnamen besar di mana ia bermain penuh. Selain itu, kegagalan mencetak gol di Houston berarti ia kini telah gagal mencetak gol dalam 10 penampilan berturut-turut di Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, sebuah rentetan tanpa gol yang mencakup 33 tembakan.
Roberto Martinez membela kaptennya
Meskipun kritik semakin gencar dan penampilan tim terlihat lesu, pelatih Portugal Roberto Martinez dengan cepat membela bintang andalannya. Pelatih asal Spanyol itu memilih untuk mempertahankan Ronaldo di lapangan sepanjang pertandingan, meski timnya kesulitan menciptakan peluang emas melawan tim underdog asal Afrika tersebut.
Martinez menegaskan bahwa menarik kaptennya keluar bukanlah pilihan, sambil menjelaskan: “Tidak masuk akal untuk menarik pencetak gol terbaik di dunia sepak bola keluar dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol. Bagi kami di momen-momen seperti ini, pengalaman Cristiano di kotak penalti sangat penting. Cara dia menarik perhatian para bek sangat penting, cara kami memanfaatkan ruang juga sangat penting. Dan setiap pemain memiliki tanggung jawab atau keunggulan masing-masing di lapangan. Dan jelas, ketika Anda mencari gol, Anda harus memiliki Cristiano.”
- AFP
Portugal masih harus bekerja keras
Hasil imbang 1-1 ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Portugal untuk memuncaki Grup K, terutama dengan jadwal pertandingan yang menantang melawan Uzbekistan dan Kolombia yang akan segera dihadapi. Meskipun João Neves sempat membawa Selecao unggul lebih dulu, sundulan Yoane Wissa memastikan Republik Demokratik Kongo meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah di panggung dunia.