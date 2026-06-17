'Tak peduli soal rekor' - Sikap tanpa pamrih Lionel Messi dipuji oleh Rodrigo De Paul setelah kapten Argentina itu mencetak hat-trick yang gemilang di Piala Dunia

Setelah awal yang spektakuler dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, Argentina telah membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang tangguh. De Paul langsung memuji Messi setelah bintang Inter Miami itu mencetak tiga gol dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair pada Selasa lalu.

Dengan mencetak tiga gol, pemain berusia 38 tahun ini menyamai rekor legendaris Miroslav Klose dengan 16 gol di turnamen ini. Penyerang veteran ini menampilkan permainan yang luar biasa selama 80 menit di lapangan, dengan 57 sentuhan bola dan empat tembakan tepat sasaran.

Selain itu, ia mencatat akurasi umpan sebesar 81% dan memberikan dua umpan kunci. Namun, rekan setimnya itu menekankan bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tetap rendah hati meskipun memiliki statistik individu yang menakjubkan tersebut.