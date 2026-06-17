Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Tak peduli soal rekor' - Sikap tanpa pamrih Lionel Messi dipuji oleh Rodrigo De Paul setelah kapten Argentina itu mencetak hat-trick yang gemilang di Piala Dunia
Prestasi heroik Argentina yang menyamai rekor
Setelah awal yang spektakuler dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, Argentina telah membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang tangguh. De Paul langsung memuji Messi setelah bintang Inter Miami itu mencetak tiga gol dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair pada Selasa lalu.
Dengan mencetak tiga gol, pemain berusia 38 tahun ini menyamai rekor legendaris Miroslav Klose dengan 16 gol di turnamen ini. Penyerang veteran ini menampilkan permainan yang luar biasa selama 80 menit di lapangan, dengan 57 sentuhan bola dan empat tembakan tepat sasaran.
Selain itu, ia mencatat akurasi umpan sebesar 81% dan memberikan dua umpan kunci. Namun, rekan setimnya itu menekankan bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tetap rendah hati meskipun memiliki statistik individu yang menakjubkan tersebut.
- AFP
Mengutamakan kepentingan kelompok secara keseluruhan
Saat berbicara kepada para wartawan, gelandang dinamis tersebut menjelaskan secara rinci mengapa sang penyerang begitu penting bagi skuad yang bermimpi meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut. Setelah mengangkat trofi bergengsi di Qatar empat tahun lalu, raksasa Amerika Selatan ini sangat bergantung pada pemain andalan mereka untuk mengulangi kemenangan bersejarah tersebut.
De Paul menyoroti sikap tanpa pamrih sang kapten, sambil menjelaskan bahwa pencapaian bersama akan selalu lebih diutamakan daripada pencapaian pribadi bagi penyerang ikonik tersebut. “Keberadaan Leo merupakan keuntungan tersendiri, karena cara dia mengelola tim dan memimpinnya ke depan, serta karena siapa dirinya,” jelas De Paul. “Dia tidak peduli dengan rekor individu, dia memprioritaskan tim dan bagi kami itu luar biasa.”
Pemimpin yang tak tergantikan dalam tim
Pengaruh yang tak tertandingi ini juga disoroti oleh rekan sesama gelandang, Alexis Mac Allister, yang dengan tegas membantah segala anggapan bahwa tim nasional dapat berfungsi secara efektif tanpa pemain nomor 10 legendaris mereka.
Bintang Liverpool itu dengan sangat jelas mengungkapkan perasaannya mengenai dampak luar biasa sang penyerang di ruang ganti. Ia menulis: "Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan Messi! Jika ada yang berpikir tim ini lebih baik tanpa Leo… kini sudah jelas bahwa dia adalah yang paling penting".
Juara bertahan saat ini memuncaki Grup J berkat selisih gol, setelah mengamankan tiga poin krusial dalam laga pembuka mereka untuk memimpin klasemen.
- AFP
Bagaimana kelanjutan karier Messi dan Argentina?
Ke depan, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Austria pada 22 Juni di Dallas untuk menentukan siapa yang akan menguasai posisi teratas di grup tersebut, menyusul kemenangan tim Eropa itu 3-1 atas Yordania. Setelah itu, Argentina akan menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup dengan menghadapi Yordania. Jika bintang utama mereka mampu mempertahankan performa sensasional ini, mempertahankan gelar juara dunia mereka tetap menjadi kemungkinan yang nyata.