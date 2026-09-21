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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Tak pantas bagi seorang juara! Bruno Guimaraes melontarkan penilaian pedas terhadap keruntuhan Arsenal yang "tidak dapat diterima" saat menghadapi Brighton

B. Guimaraes
Arsenal
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Brighton & Hove Albion
Premier League

Gelandang Arsenal Bruno Guimaraes melontarkan penilaian pedas atas kekalahan telak timnya di markas Brighton, dengan menilai performa tersebut tidak pantas bagi status mereka sebagai juara bertahan. Arsenal melihat start sempurna mereka di Premier League hancur di Stadion Amex ketika tim asuhan Mikel Arteta dikalahkan Brighton dengan nyaman 3-0.

  • Rekor tak terkalahkan hancur di Amex

    Menatap laga ini dengan bekal tujuh kemenangan beruntun, juara Premier League itu tampil jauh di bawah performa mereka di pantai selatan. Tim tamu benar-benar dibuat tak berkutik oleh Brighton yang tampil tanpa henti, dan pada akhirnya menelan kekalahan terberat mereka di kasta tertinggi sejak 2023.

    Suporter tuan rumah menikmati habis-habisan pembantaian itu, tanpa ampun mengejek skuad Arteta yang sedang goyah. Nyanyian "Apakah kalian Tottenham yang menyamar?" dan "Juara Inggris, kalian itu bahan tertawaan" menggema di seluruh stadion saat tim tamu runtuh di bawah tekanan.


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    Guimaraes menuntut perbaikan segera

    Menjalani starter pertamanya di liga sejak kepindahan senilai £75 juta dari Newcastle, Guimaraes tidak menahan diri saat mengevaluasi penampilan skuad. Gelandang asal Brasil itu menyebut laga tersebut sebagai "hari yang buruk di kantor" dan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada para suporter tim tamu.

    "Kami sangat kecewa, dan kami harus belajar dari kesalahan kami karena kami bermain jauh di bawah level kami," ujarnya. "Kami terlalu ceroboh saat menguasai bola, tidak memenangi duel apa pun. Dan kami tidak bisa menerima ini saat mengenakan seragam seorang juara. Kami tidak boleh mengulanginya."

    Terlepas dari kekalahan telak itu, Guimaraes mengakui performa kuat tim pada awal musim. "Ini pelajaran bagi kami karena saya pikir sejauh ini kami berada dalam laju yang bagus," tambahnya. "Kami memenangi setiap pertandingan, tetapi ini adalah laga yang harus dilupakan dan kami harus berkembang."


  • Standar pertahanan sang juara menurun

    Lini belakang Arsenal yang biasanya kukuh berulang kali ditembus lewat tembakan jarak jauh. Bek Ezri Konsa mengungkapkan frustrasinya atas kelengahan bertahan yang tidak biasa itu, seraya mencatat bahwa sang juara gagal memberikan tekanan yang memadai di luar area penalti mereka sendiri.

    "Kami punya standar tinggi di sini dan kami melepasnya," jelas Konsa. "Kami sangat kecewa kalah dan kebobolan tiga gol bukanlah karakter kami. Sebagai bek, saya bangga bisa mencatatkan clean sheet."

    Ia menambahkan: "Kami kebobolan dua gol dari luar kotak penalti. Itu adalah dua tembakan yang sangat bagus. Tetapi ada momen dalam dua gol itu ketika kami seharusnya bisa memberi tekanan lebih kepada bola. Ini Premier League, ketika Anda memberi pemain berkualitas waktu di luar kotak penalti dan mereka menembak, bola bisa masuk."


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Saatnya merenungkan jeda internasional

    Arteta dan para pemainnya kini menghadapi penantian tiga pekan yang membuat frustrasi untuk membenahi keadaan. Dengan jeda internasional yang panjang di depan mata, Arsenal baru akan kembali bermain saat menjamu Leeds United pada 10 Oktober.

    Jeda panjang itu menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Seperti yang disoroti Konsa, Arsenal harus memanfaatkan waktu ini untuk merefleksikan hasil yang mengganggu anggapan bahwa mereka akan melaju dengan mudah menuju gelar kedua secara beruntun, dan menuntut respons yang cepat serta tegas saat mereka kembali.

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