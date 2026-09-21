Menjalani starter pertamanya di liga sejak kepindahan senilai £75 juta dari Newcastle, Guimaraes tidak menahan diri saat mengevaluasi penampilan skuad. Gelandang asal Brasil itu menyebut laga tersebut sebagai "hari yang buruk di kantor" dan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada para suporter tim tamu.

"Kami sangat kecewa, dan kami harus belajar dari kesalahan kami karena kami bermain jauh di bawah level kami," ujarnya. "Kami terlalu ceroboh saat menguasai bola, tidak memenangi duel apa pun. Dan kami tidak bisa menerima ini saat mengenakan seragam seorang juara. Kami tidak boleh mengulanginya."

Terlepas dari kekalahan telak itu, Guimaraes mengakui performa kuat tim pada awal musim. "Ini pelajaran bagi kami karena saya pikir sejauh ini kami berada dalam laju yang bagus," tambahnya. "Kami memenangi setiap pertandingan, tetapi ini adalah laga yang harus dilupakan dan kami harus berkembang."



