Sebelum laga melawan Galatasaray dimulai, banyak pihak memperkirakan Flick akan menurunkan Gabriel Jesus sejak awal sebagai ujung tombak, setelah ia mencetak gol dalam pertandingan kontra Getafe, terutama karena Barcelona membutuhkan pemain yang mengisi jantung serangan dan memberi kehadiran di dalam kotak penalti. Namun, pelatih asal Jerman itu mengejutkan semua orang dengan membiarkan striker Brasil tersebut di bangku cadangan, dan mengandalkan lini serang tanpa ujung tombak yang jelas.

Flick memilih kuartet Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, dan Dani Olmo di lini depan, dalam formasi yang di atas kertas seolah memberikan peran penyerang terdepan kepada Olmo. Namun, apa yang terjadi di dalam lapangan jauh lebih kompleks dan fleksibel, karena para pemain tidak terikat pada posisi tetap, melainkan saling bertukar peran dan pergerakan dengan cara yang mengacaukan perhitungan lini belakang Galatasaray, terutama ketika tempo permainan meningkat di babak kedua.

Pada beberapa momen, Olmo bergerak ke kedalaman dan tampil sebagai penyerang yang paling dekat dengan gawang, tetapi ia tidak terus-menerus berada di antara dua bek tengah, karena sesekali turun untuk menerima bola dan terlibat dalam pembangunan serangan. Sebaliknya, Fermin Lopez maju ke ruang yang ditinggalkan Olmo, hingga muncul di posisi ujung tombak dan memberi tim pilihan tambahan di dalam kotak penalti.

Hal itu tidak berhenti di situ, karena Gordon kadang bergerak dari sisi sayap ke kedalaman dan memanfaatkan ruang yang muncul akibat pergerakan rekan-rekannya, sementara Yamal tetap memiliki kebebasan bergerak dan menciptakan peluang dari sisi lapangan atau menusuk ke dalam. Hal inilah yang membuat para bek Galatasaray kesulitan menentukan pemain mana yang harus dikawal atau mengetahui siapa yang akan muncul di posisi penyerang pada momen berikutnya.

Kebebasan bergerak ini bukan sekadar pertukaran posisi secara acak, melainkan mencerminkan keinginan Flick untuk membuat lini depannya lebih fleksibel dan mampu memanfaatkan ruang. Alih-alih memberi lini belakang Galatasaray tugas mengawal satu penyerang, ia memaksa mereka berhadapan dengan beberapa pemain yang mampu masuk ke kotak penalti, menciptakan peluang, dan menuntaskan serangan. Hal itu terlihat jelas sepanjang babak kedua yang menyaksikan tiga gol Barcelona.

Lamine Yamal menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari sistem ini, setelah ia memanfaatkan ruang yang tersedia di depannya dan menciptakan gol Fermin Lopez melalui umpan silang yang akurat, lalu tiga menit berselang kembali menciptakan gol ketiga untuk Gordon usai aksi menggiring bola yang istimewa di dalam kotak penalti, sebelum ikut membangun serangan yang berakhir dengan gol keempat Karim Adeyemi. Semua itu menegaskan bahwa pengaruhnya tidak bergantung pada posisi tetap, melainkan pada kebebasan bergerak dan kemampuan mengambil keputusan tepat di sepertiga akhir lapangan.

Di sisi lain, Galatasaray mendapati dirinya tidak mampu menghadapi perubahan tersebut, setelah menghilang secara ofensif di babak kedua dan kehilangan kemampuan mengancam gawang Barcelona, sementara secara defensif mereka menderita di bawah tekanan terus-menerus dan pergerakan silang antarpemain lini depan. Tim Turki itu pun berada dalam kebingungan yang nyata, setelah Flick berhasil mengubah absennya ujung tombak yang jelas dari potensi kelemahan menjadi keunggulan taktis yang mengacaukan lawan.