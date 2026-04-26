Tak mampu menandingi Mainz yang agresif: Proyek "Jugend forscht" milik Vincent Kompany untuk pertama kalinya benar-benar gagal di FC Bayern

Pada hari Sabtu, rekor tersebut belum sepenuhnya tercapai. Untuk menyamai rekor FC Schalke 04 pada musim 1980/81, pada pertandingan hari Sabtu melawan Mainz, pemain baru Bastian Assomo seharusnya dimasukkan ke dalam lapangan. Pada musim tersebut, sebelas pemain berusia di bawah 20 tahun dari Schalke 04 tampil untuk pertama kalinya dalam karier mereka di kasta tertinggi sepak bola Jerman, sementara rekor klub juara Jerman tersebut sejauh ini masih berada di angka sepuluh.

Apakah rekor tersebut akan tercapai atau bahkan terpecahkan dalam tiga pertandingan Bundesliga tersisa melawan Heidenheim, Wolfsburg, dan Köln, akan terlihat pada akhirnya. Yang sudah pasti saat ini adalah bahwa di antara semua pelatih Bayern dalam 20 tahun terakhir, Kompany adalah yang paling berupaya untuk memainkan pemain muda yang berpotensi berkembang dan memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri di level profesional.

Pada Sabtu sore kemarin, misalnya, pelatih FCB itu membantu gelandang Bara Sapoko melakukan debutnya sebagai starter. Pemain asal Senegal berusia 18 tahun itu telah merayakan penampilan pertamanya untuk tim utama dua minggu lalu saat kemenangan 5-0 atas FC St. Pauli. Dalam laga melawan VfB Stuttgart, ia mendapat menit bermain berikutnya, sebelum akhirnya diperbolehkan bermain sejak awal di Mainz.

"Dia telah 'mendapatkan' hak istimewa ini," tegas Kompany sebelum pertandingan dimulai, dan menegaskan bahwa penampilan di tim utama bukanlah "hadiah" yang ia berikan kepada para pemain muda semata-mata karena kebaikan hati. "Ini adalah tugas yang berat hari ini. Kamu harus punya kedewasaan untuk bermain dalam pertandingan seperti ini. Bagi Sapoko, ini ujian besar, tapi juga bagi pemain lain. Pada akhirnya, kamu harus mengalaminya. Kamu harus ada di sana. Pada akhirnya, saat yang tepat akan tiba untuk membawa mereka."

Bahwa pada akhirnya saat ini akan tiba dan Sapoko akan mendapatkan menit-menit pertamanya di level profesional, hal itu sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Di Bayern, mereka sangat mengagumi pemain berusia 18 tahun ini, terutama Kompany yang kabarnya merupakan penggemar beratnya. Rekan-rekan setimnya juga tidak butuh waktu lama untuk yakin akan kualitas Sapoko. "Kita bisa lihat kalau dia punya bakat luar biasa dan orang yang baik. Dia sangat bersyukur. Dia tampil hebat hari ini," kata Leon Goretzka dengan antusias setelah pertandingan di St. Pauli.

"Bakat" ini terus-menerus terlihat dalam beberapa fase saat melawan Mainz 05, namun secara keseluruhan Sapoko mengalami sore yang kurang beruntung. Sebagai rekan setim Aleksandar Pavlovic, pemain berusia 18 tahun ini tampak kesulitan menghadapi tekanan awal dan serangan tinggi dari lini tengah Mainz yang dipimpin Paul Nebel, Nadiem Amiri, dan Kaishu Sano. Ketika FSV meningkatkan tempo dalam serangan balik cepatnya, Sapoko terlihat kewalahan. Maka wajar saja jika pemain asal Senegal ini tampil kurang mengesankan dalam dua gol yang kebobolan. Pada gol 0-2, ia kehilangan bola saat membangun serangan dan tidak berhasil terlibat dalam duel, sedangkan pada gol 0-3, sebuah gerakan tipuan sederhana dari Amiri di kotak penalti sudah cukup untuk membuatnya terjatuh.

Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa Sapoko tidak akan mendapat kesempatan bermain lagi di masa depan; bagaimanapun, satu pertandingan melawan lawan yang sedang dalam performa bagus tidak dapat menjadi patokan kualitas jangka panjang seorang pemain pada usia tersebut. Namun, pada saat yang sama, harus diakui bahwa Kompany untuk pertama kalinya salah dalam salah satu eksperimen "Pemuda Berprestasi"-nya. Pasalnya, baru setelah Sapoko diganti pada menit ke-77, serangan Bayern menjadi lebih jelas, lebih terstruktur, dan secara keseluruhan juga lebih produktif dengan dua gol di akhir pertandingan.