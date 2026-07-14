Absennya Saliba tak diragukan lagi menjadi pukulan bagi tim Prancis: Bek tengah FC Arsenal berusia 25 tahun ini baru saja mencatatkan musim yang luar biasa di Liga Premier. Pada putaran final Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, ia bermain penuh dalam lima dari enam pertandingan dan hanya diistirahatkan saat pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Norwegia yang berakhir dengan skor 4-1. Bersama Dayot Upamecano dari Bayern München, ia biasanya membentuk duet bek tengah yang sangat kompak.

Pengganti Saliba, Lacroix, pernah bermain di Bundesliga untuk VfL Wolfsburg dan musim lalu memenangkan Conference League bersama klubnya saat ini, Crystal Palace. Ia akan memainkan pertandingan internasional ketujuhnya di semifinal Piala Dunia ini.

Pada saat ia diganti, Prancis yang menjadi favorit utama justru tertinggal akibat penalti yang dieksekusi oleh Oyarzabal. Penyerang Spanyol itu dengan tenang mencetak gol dari titik penalti setelah Digne melakukan tekel ceroboh terhadap Lamine Yamal. Keunggulan bagi juara Eropa ini memang pantas mereka dapatkan setelah penampilan yang meyakinkan.