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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Tak lama setelah kebobolan, kejutan berikutnya pun terjadi! Bintang Prancis ditarik keluar lebih awal karena cedera dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Spanyol

World Cup
France vs Spain
France
Spain
W. Saliba

Tim nasional Prancis mengalami babak pertama yang penuh dengan kemunduran dalam pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Spanyol.

Tak lama setelah tim tersebut tertinggal akibat gol penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, bek tim runner-up Piala Dunia, William Saliba (25), harus diganti karena cedera.

  • Bek tengah tersebut mengalami cedera serius tanpa adanya kontak dengan lawan setelah hampir setengah jam pertandingan berlangsung. Di wilayah pertahanannya sendiri, pemain yang telah 38 kali membela tim nasional itu terjatuh di luar area permainan dan segera memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.

    Pelatih Prancis Didier Deschamps (57) segera memerintahkan mantan pemain Bundesliga Maxence Lacroix (26) untuk melakukan pemanasan dan memasukkannya ke dalam pertandingan pada menit ke-30 menggantikan Saliba.

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    Semifinal Piala Dunia: Maxence Lacroix menggantikan William Saliba

    Absennya Saliba tak diragukan lagi menjadi pukulan bagi tim Prancis: Bek tengah FC Arsenal berusia 25 tahun ini baru saja mencatatkan musim yang luar biasa di Liga Premier. Pada putaran final Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, ia bermain penuh dalam lima dari enam pertandingan dan hanya diistirahatkan saat pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Norwegia yang berakhir dengan skor 4-1. Bersama Dayot Upamecano dari Bayern München, ia biasanya membentuk duet bek tengah yang sangat kompak.

    Pengganti Saliba, Lacroix, pernah bermain di Bundesliga untuk VfL Wolfsburg dan musim lalu memenangkan Conference League bersama klubnya saat ini, Crystal Palace. Ia akan memainkan pertandingan internasional ketujuhnya di semifinal Piala Dunia ini.

    Pada saat ia diganti, Prancis yang menjadi favorit utama justru tertinggal akibat penalti yang dieksekusi oleh Oyarzabal. Penyerang Spanyol itu dengan tenang mencetak gol dari titik penalti setelah Digne melakukan tekel ceroboh terhadap Lamine Yamal. Keunggulan bagi juara Eropa ini memang pantas mereka dapatkan setelah penampilan yang meyakinkan.

  • Skuad Prancis di Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlub 
    KiperMike MaignanAC Milan
    KiperRobin RisserLens
    GolBrice SambaRennes
    BekIbrahima KonateLiverpool
    BekJules KoundéBarcelona
    BekTheo HernandezAl-Hilal
    BekLucas HernandezPSG
    BekLucas DigneAston Villa
    BekMalo GustoChelsea
    BekDayot UpamecanoBayern Munich
    BekWilliam SalibaArsenal
    BekMaxence LacroixCrystal Palace
    GelandangMichael OliseBayern München
    GelandangAurelien TchouameniReal Madrid
    GelandangAdrien RabiotAC Milan
    GelandangWarren Zaire-EmeryPSG
    GelandangManu KoneRoma
    GelandangRayan CherkiManchester City
    GelandangN'Golo KanteFenerbahçe
    PenyerangKylian MbappéReal Madrid
    PenyerangDesire DouePSG
    PenyerangOusmane DembelePSG
    PenyerangMarcus ThuramInter Milan
    PenyerangJean-Philippe MatetaCrystal Palace
    PenyerangBradley BarcolaPSG
    PenyerangMaghnes AklioucheMonaco

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