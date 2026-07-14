Tak lama setelah tim tersebut tertinggal akibat gol penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, bek tim runner-up Piala Dunia, William Saliba (25), harus diganti karena cedera.
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Tak lama setelah kebobolan, kejutan berikutnya pun terjadi! Bintang Prancis ditarik keluar lebih awal karena cedera dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Spanyol
Bek tengah tersebut mengalami cedera serius tanpa adanya kontak dengan lawan setelah hampir setengah jam pertandingan berlangsung. Di wilayah pertahanannya sendiri, pemain yang telah 38 kali membela tim nasional itu terjatuh di luar area permainan dan segera memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.
Pelatih Prancis Didier Deschamps (57) segera memerintahkan mantan pemain Bundesliga Maxence Lacroix (26) untuk melakukan pemanasan dan memasukkannya ke dalam pertandingan pada menit ke-30 menggantikan Saliba.
- AFP
Semifinal Piala Dunia: Maxence Lacroix menggantikan William Saliba
Absennya Saliba tak diragukan lagi menjadi pukulan bagi tim Prancis: Bek tengah FC Arsenal berusia 25 tahun ini baru saja mencatatkan musim yang luar biasa di Liga Premier. Pada putaran final Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, ia bermain penuh dalam lima dari enam pertandingan dan hanya diistirahatkan saat pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Norwegia yang berakhir dengan skor 4-1. Bersama Dayot Upamecano dari Bayern München, ia biasanya membentuk duet bek tengah yang sangat kompak.
Pengganti Saliba, Lacroix, pernah bermain di Bundesliga untuk VfL Wolfsburg dan musim lalu memenangkan Conference League bersama klubnya saat ini, Crystal Palace. Ia akan memainkan pertandingan internasional ketujuhnya di semifinal Piala Dunia ini.
Pada saat ia diganti, Prancis yang menjadi favorit utama justru tertinggal akibat penalti yang dieksekusi oleh Oyarzabal. Penyerang Spanyol itu dengan tenang mencetak gol dari titik penalti setelah Digne melakukan tekel ceroboh terhadap Lamine Yamal. Keunggulan bagi juara Eropa ini memang pantas mereka dapatkan setelah penampilan yang meyakinkan.
Skuad Prancis di Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Kiper Mike Maignan AC Milan Kiper Robin Risser Lens Gol Brice Samba Rennes Bek Ibrahima Konate Liverpool Bek Jules Koundé Barcelona Bek Theo Hernandez Al-Hilal Bek Lucas Hernandez PSG Bek Lucas Digne Aston Villa Bek Malo Gusto Chelsea Bek Dayot Upamecano Bayern Munich Bek William Saliba Arsenal Bek Maxence Lacroix Crystal Palace Gelandang Michael Olise Bayern München Gelandang Aurelien Tchouameni Real Madrid Gelandang Adrien Rabiot AC Milan Gelandang Warren Zaire-Emery PSG Gelandang Manu Kone Roma Gelandang Rayan Cherki Manchester City Gelandang N'Golo Kante Fenerbahçe Penyerang Kylian Mbappé Real Madrid Penyerang Desire Doue PSG Penyerang Ousmane Dembele PSG Penyerang Marcus Thuram Inter Milan Penyerang Jean-Philippe Mateta Crystal Palace Penyerang Bradley Barcola PSG Penyerang Maghnes Akliouche Monaco
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