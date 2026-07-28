Surat kabar Marca pada hari Selasa hari ini menulis: "Menurut informasi yang diungkap situs olahraga 'Betbol', yang dikutip jurnalis Ezequiel Gasca, Neymar tengah melewati titik terberat dalam kariernya sebagai pesepak bola setelah meninggalkan Piala Dunia dalam keadaan menangis. Frustrasi yang menumpuk pada dirinya akibat ketidakmampuannya memberi dampak yang diharapkan turut memicu tersebarnya rumor tentang akhir mendadak dari kariernya."

Dampak paling kuat dan paling langsung dari hasil menyakitkan ini justru menimpa timnas Brasil itu sendiri. Dalam pernyataan yang dikutip situs Globo Esporte dan UOL, sang pemain sendiri berkata tegas kepada media internasional tepat setelah pertandingan melawan Norwegia: "Aku sudah mencoba. Semuanya bermula di sini dan berakhir di sini. Sudah selesai."

Dengan demikian, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengakhiri kariernya bersama timnas Brasil secara definitif. Meski dengan akhir yang pahit, Neymar berpamitan kepada para suporter sebagai top skor sepanjang masa timnas dengan koleksi 80 gol, melampaui rekor legendaris sang Raja Pele.

Marca melanjutkan: "Terlepas dari pensiunnya dari level internasional, pertanyaan sesungguhnya berkisar pada nasibnya bersama klubnya, Santos. Sumber-sumber dekat dengannya, yang dikutip media Brasil, mengindikasikan bahwa orang-orang di sekitar Neymar menilai dirinya 'lelah dengan dunia sepak bola' dan bahwa ia serius mempertimbangkan opsi untuk pensiun."

Sang bintang Brasil masih terikat kontrak dengan klub Santos hingga 31 Desember mendatang. Sebuah keputusan penting bisa memaksa kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian lebih awal, seandainya Neymar memutuskan untuk mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola secara definitif.

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