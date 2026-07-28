Goal.com
LiveTiket
Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tak Lagi Menikmati Sepakbola: 3 Skenario yang Akan Menulis Bab Terakhir Kisah Neymar

FEATURES
Neymar
Santos FC
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Brasil
Norwegia
AS

Tekanan Komersial Ikut Bermain: Titik Tersulit dalam Karier Sang Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Timnas Brasil

Tersingkirnya Brasil dari Piala Dunia 2026 mengguncang pilar-pilar sepak bola internasional, meninggalkan salah satu gambar paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir, ketika Neymar Junior kembali menemukan dirinya terjebak dalam pusaran ketidakpastian mengenai apakah ia akan terus menikmati mengenakan kostum timnas atau akan mengambil keputusan mengejutkan.

Setelah muncul optimisme atas penunjukan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, sebagai direktur teknik timnas Brasil, penampilan Brasil justru mengejutkan, di mana mereka tampil buruk sehingga menyebabkan mereka tersingkir di babak 16 besar di tangan Norwegia, membuat harapan para penari samba dan kapten mereka, Neymar, sirna, dan mimpi memecahkan kebuntuan untuk meraih gelar keenam tetap berlanjut setelah edisi 2002.

  • Titik balik terberat dalam karier Neymar

    Surat kabar Marca pada hari Selasa hari ini menulis: "Menurut informasi yang diungkap situs olahraga 'Betbol', yang dikutip jurnalis Ezequiel Gasca, Neymar tengah melewati titik terberat dalam kariernya sebagai pesepak bola setelah meninggalkan Piala Dunia dalam keadaan menangis. Frustrasi yang menumpuk pada dirinya akibat ketidakmampuannya memberi dampak yang diharapkan turut memicu tersebarnya rumor tentang akhir mendadak dari kariernya."

    Dampak paling kuat dan paling langsung dari hasil menyakitkan ini justru menimpa timnas Brasil itu sendiri. Dalam pernyataan yang dikutip situs Globo Esporte dan UOL, sang pemain sendiri berkata tegas kepada media internasional tepat setelah pertandingan melawan Norwegia: "Aku sudah mencoba. Semuanya bermula di sini dan berakhir di sini. Sudah selesai."

    Dengan demikian, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengakhiri kariernya bersama timnas Brasil secara definitif. Meski dengan akhir yang pahit, Neymar berpamitan kepada para suporter sebagai top skor sepanjang masa timnas dengan koleksi 80 gol, melampaui rekor legendaris sang Raja Pele.

    Marca melanjutkan: "Terlepas dari pensiunnya dari level internasional, pertanyaan sesungguhnya berkisar pada nasibnya bersama klubnya, Santos. Sumber-sumber dekat dengannya, yang dikutip media Brasil, mengindikasikan bahwa orang-orang di sekitar Neymar menilai dirinya 'lelah dengan dunia sepak bola' dan bahwa ia serius mempertimbangkan opsi untuk pensiun."

    Sang bintang Brasil masih terikat kontrak dengan klub Santos hingga 31 Desember mendatang. Sebuah keputusan penting bisa memaksa kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian lebih awal, seandainya Neymar memutuskan untuk mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola secara definitif.

    Baca juga: Video: Setelah tawaran raksasa Al Hilal, Diaz memicu kehebohan dengan kunjungan mendadak ke Presiden Kolombia

    • Iklan

  • 3 Skenario yang Sangat Jelas

    Meski kelelahan psikologis dan penderitaan fisik terus-menerus mewarnai fase terakhir ini, banyak media internasional sepakat bahwa pilihan terbaik bagi Neymar adalah memenuhi kontrak yang telah disepakati. Komitmen moralnya terhadap klub dianggap sebagai faktor penentu, menurut analisis dari orang-orang di sekitarnya soal urusan ini.

    Marca mengungkap: "Namun demikian, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Neymar sedang mempertimbangkan 3 skenario yang sangat jelas sebelum menentukan sikapnya: bertahan bersama Santos hingga Desember, mengakhiri kontraknya untuk pindah ke liga dengan tuntutan kompetitif yang lebih rendah, atau mengumumkan pensiun untuk selamanya.

    Beberapa tahun terakhir menyaksikan Neymar mengalami cedera berulang yang menghalanginya untuk mempertahankan level yang biasa ia tunjukkan di jenjang tertinggi. Faktor ini, ditambah kritik pedas dari para suporter setelah setiap kemunduran di level internasional, pada akhirnya menguras kesabarannya.

    Dalam sebuah wawancara yang ia lakukan beberapa bulan lalu dengan saluran Cazé TV, Neymar sendiri membuka pintu bagi kemungkinan pensiun dengan menyatakan bahwa keputusan itu akan datang langsung dari hatinya, bergantung pada perasaannya setelah kekecewaan di Piala Dunia.

    Baca juga: Memberitahunya soal keputusan hengkang.. bintang City memastikan nasibnya

  • Tekanan dari Sang Ayah: Pedang Bermata Dua Komitmen Komersial

    Di balik layar klub Santos, muncul perasaan bahwa Neymar sudah bosan dengan rutinitas sepak bola dan ingin pensiun, namun ia menghadapi tekanan dari ayahnya untuk terus bermain karena komitmen komersialnya. Selain itu, sejumlah pekerja di klub mengklaim bahwa berurusan dengan Neymar kini menjadi sulit akibat perilaku egoisnya yang mengganggu para pemain, staf teknis, dan staf administrasi.

    Muncul pula pertanyaan seputar kemampuan kepemimpinannya, terutama setelah cekcok yang melibatkannya dengan Robinho Junior (putra mantan rekan setimnya, Robinho) pada Mei lalu.

    Baca juga: Amorim mengakui kesalahannya di Manchester United, dan mengungkap rahasia di balik keputusan mengandalkan Modric

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Ruang Ganti Santos Menanti Keputusan

    Surat kabar Spanyol itu melanjutkan: "Di dalam markas klub berwarna putih dan hitam tersebut, kehati-hatian dan penantian menyelimuti langkah-langkah Neymar selanjutnya. Dewan direksi lebih memilih untuk menghormati masa berkabung olahraga atas sosok besarnya sebelum membahas peninjauan klausul-klausul kontrak. Di sisi lain, para pendukung Santos bermimpi agar pemain terhebat mereka di era modern -menurut pandangan mereka- memutuskan untuk bertahan setidaknya hingga paruh kedua tahun ini demi bersaing di kompetisi lokal dan kontinental musim ini." Surat kabar itu menutup: "Terlepas dari jalan mana yang akan dipilih Neymar dalam jam-jam mendatang, dampak dari tekadnya akan bergema di setiap sudut dunia sepak bola. Neymar merupakan salah satu legenda terakhir dari era keemasan sepak bola Amerika Selatan. Waktu berjalan cepat, dan para penggemar menanti dengan tidak sabar pengumuman resmi dari bintang Brasil itu. Lalu, apakah ini akan menjadi akhir dari salah satu perjalanan karier paling berbakat dan paling kontroversial dalam sejarah modern?"

    Baca juga: Keputusan bersejarah yang akan mengubah permainan: Premier League akhiri trik para penjaga gawang