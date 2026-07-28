Goal.com
LiveTiket
Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tak Lagi Menikmati Sepak Bola: 3 Skenario yang Menuliskan Bab Terakhir Kisah Neymar

FEATURES
Neymar
Santos FC
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Brasil
Norwegia
AS

Tekanan Komersial Ikut Bermain: Titik Balik Tersulit dalam Karier Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Timnas Brasil

Tersingkirnya Brasil dari Piala Dunia 2026 mengguncang fondasi sepak bola internasional, meninggalkan salah satu gambar paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir, di mana Neymar Junior kembali mendapati dirinya terjebak dalam pusaran ketidakpastian mengenai apakah ia akan terus menikmati mengenakan seragam timnas atau justru mengambil keputusan mengejutkan.

Setelah optimisme atas penunjukan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, sebagai direktur teknik timnas Brasil, penampilan Brasil justru mengejutkan, mereka tampil buruk hingga tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Harapan para penari samba dan kapten mereka, Neymar, pun sirna, sementara mimpi memecahkan kebuntuan meraih gelar keenam terus berlanjut sejak edisi 2002.

  • Momen tersulit dalam perjalanan karier Neymar

    Surat kabar Marca menulis pada hari Selasa ini: "Berdasarkan informasi yang diungkap situs olahraga 'Betfair', yang dikutip oleh jurnalis Ezequiel Gasca, Neymar sedang melalui babak tersulit dalam perjalanan kariernya di sepak bola setelah meninggalkan Piala Dunia sambil menangis. Frustrasi yang menumpuk dalam dirinya, akibat ketidakmampuannya memberikan dampak yang diharapkan, turut memicu tersebarnya rumor tentang berakhirnya kariernya secara tiba-tiba".

    Dampak terkuat dan paling langsung dari hasil menyakitkan ini justru dirasakan oleh timnas Brasil itu sendiri. Dalam pernyataan yang dikutip situs Globo Esporte dan UOL, sang pemain sendiri berbicara tegas di hadapan pers internasional tepat setelah pertandingan melawan Norwegia: "Saya sudah berusaha. Semuanya dimulai di sini dan berakhir di sini. Sudah selesai".

    Dengan demikian, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengakhiri kariernya bersama timnas Brasil secara resmi. Meski dengan akhir yang pahit, Neymar berpamitan kepada para pendukung sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas dengan koleksi 80 gol, melampaui rekor legendaris sang Raja Pele.

    Marca melanjutkan: "Di luar keputusannya pensiun dari tim nasional, pertanyaan sesungguhnya berkisar pada nasibnya bersama klubnya, Santos. Sumber-sumber dekat dengannya, yang dikutip pers Brasil, mengindikasikan bahwa orang-orang di sekitar Neymar melihatnya 'lelah dengan dunia sepak bola' dan bahwa ia serius mempertimbangkan opsi untuk pensiun".

    Bintang Brasil itu masih terikat kontrak dengan klub Santos hingga 31 Desember mendatang. Sebuah keputusan penting bisa memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri kesepakatan lebih awal, jika Neymar memutuskan untuk mengakhiri karier sepak bolanya secara resmi.

    Baca juga: Video: Setelah tawaran besar Al-Hilal, Diaz picu kehebohan dengan kunjungan mendadak ke Presiden Kolombia

    • Iklan

  • 3 Skenario yang Sangat Jelas

    Meski kelelahan psikologis dan penderitaan fisik yang terus-menerus mewarnai fase terakhir ini, sejumlah media internasional sepakat bahwa pilihan terbaik bagi Neymar adalah memenuhi kontrak yang telah disepakati. Komitmen moralnya terhadap klub dianggap sebagai faktor penentu, menurut analisis orang-orang di sekitarnya mengenai persoalan tersebut.

    Marca mengungkapkan: "Kendati demikian, laporan menyebutkan bahwa Neymar sedang mempertimbangkan 3 skenario yang sangat jelas sebelum menentukan sikapnya: bertahan bersama Santos hingga Desember, mengakhiri kontraknya untuk pindah ke liga dengan tuntutan kompetitif yang lebih rendah, atau mengumumkan pensiun secara final.

    Beberapa tahun terakhir, Neymar mengalami cedera berulang yang membuatnya tak mampu mempertahankan level yang biasa ia tampilkan di tingkat tertinggi. Faktor ini, ditambah kritik pedas dari para suporter setelah setiap kegagalan di level internasional, pada akhirnya menghabiskan kesabarannya.

    Dalam sebuah wawancara yang ia lakukan beberapa bulan lalu dengan kanal Cazé TV, Neymar sendiri membuka pintu bagi kemungkinan pensiun dengan menyatakan bahwa keputusan itu akan lahir langsung dari hatinya, bergantung pada perasaannya setelah kekecewaan di Piala Dunia.

    Baca juga: Menyampaikan keputusan hengkang kepadanya.. bintang City menentukan nasibnya

  • Tekanan Sang Ayah: Beban Kewajiban Komersial

    Di balik layar klub Santos, muncul perasaan bahwa Neymar telah bosan dengan rutinitas sepak bola dan ingin pensiun, namun ia menghadapi tekanan dari ayahnya untuk terus bermain karena berbagai komitmen komersialnya. Selain itu, sejumlah pegawai klub mengklaim bahwa berurusan dengan Neymar menjadi sulit akibat perilaku egoisnya yang mengganggu para pemain, staf teknis, dan jajaran manajemen.

    Muncul pula pertanyaan-pertanyaan seputar kemampuan kepemimpinannya, terutama setelah perselisihan yang melibatkan dirinya dengan Robinho Junior (putra rekan setimnya terdahulu, Robinho) pada Mei lalu.

    Baca juga: Amorim mengakui kesalahannya di Manchester United, dan mengungkap rahasia di balik pertaruhannya pada Modric

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Ruang Ganti Santos Menanti Keputusan

    Surat kabar Spanyol itu melanjutkan: "Di dalam markas klub berkostum hitam-putih tersebut, suasana kehati-hatian dan penantian menyelimuti langkah-langkah selanjutnya dari Neymar. Dewan direksi lebih memilih menghormati masa berkabung olahraga atas sosok besarnya sebelum membahas peninjauan klausul kontrak. Di sisi lain, para pendukung Santos bermimpi agar pemain terhebat mereka di era modern menurut pandangan mereka memutuskan untuk bertahan setidaknya hingga paruh kedua tahun ini demi bersaing di kompetisi domestik dan benua musim ini." Surat kabar itu menutup: "Terlepas dari jalur yang akan dipilih Neymar dalam beberapa jam ke depan, dampak keputusannya akan bergema di setiap sudut dunia sepakbola. Neymar merupakan salah satu legenda terakhir dari era keemasan sepakbola Amerika Selatan. Waktu berjalan cepat, dan para penggemar menanti dengan tidak sabar pengumuman resmi dari bintang Brasil itu. Jadi, apakah ini akan menjadi akhir dari salah satu perjalanan karier paling berbakat dan kontroversial dalam sejarah modern?".

    Baca juga: Keputusan bersejarah yang akan mengubah permainan: Premier League akhiri trik para penjaga gawang