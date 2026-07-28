Surat kabar Marca menulis pada hari Selasa ini: "Berdasarkan informasi yang diungkap situs olahraga 'Betfair', yang dikutip oleh jurnalis Ezequiel Gasca, Neymar sedang melalui babak tersulit dalam perjalanan kariernya di sepak bola setelah meninggalkan Piala Dunia sambil menangis. Frustrasi yang menumpuk dalam dirinya, akibat ketidakmampuannya memberikan dampak yang diharapkan, turut memicu tersebarnya rumor tentang berakhirnya kariernya secara tiba-tiba".

Dampak terkuat dan paling langsung dari hasil menyakitkan ini justru dirasakan oleh timnas Brasil itu sendiri. Dalam pernyataan yang dikutip situs Globo Esporte dan UOL, sang pemain sendiri berbicara tegas di hadapan pers internasional tepat setelah pertandingan melawan Norwegia: "Saya sudah berusaha. Semuanya dimulai di sini dan berakhir di sini. Sudah selesai".

Dengan demikian, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengakhiri kariernya bersama timnas Brasil secara resmi. Meski dengan akhir yang pahit, Neymar berpamitan kepada para pendukung sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas dengan koleksi 80 gol, melampaui rekor legendaris sang Raja Pele.

Marca melanjutkan: "Di luar keputusannya pensiun dari tim nasional, pertanyaan sesungguhnya berkisar pada nasibnya bersama klubnya, Santos. Sumber-sumber dekat dengannya, yang dikutip pers Brasil, mengindikasikan bahwa orang-orang di sekitar Neymar melihatnya 'lelah dengan dunia sepak bola' dan bahwa ia serius mempertimbangkan opsi untuk pensiun".

Bintang Brasil itu masih terikat kontrak dengan klub Santos hingga 31 Desember mendatang. Sebuah keputusan penting bisa memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri kesepakatan lebih awal, jika Neymar memutuskan untuk mengakhiri karier sepak bolanya secara resmi.

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