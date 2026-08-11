Tak kembali ke Juventus, Vlahovic mengatakan ya pada tawaran Besiktas: kesepakatan selangkah lagi, detailnya

Tawaran terakhir dari klub Turki itu pada akhirnya menjadi penentu dan mantan pemain Fiorentina itu telah memberikan lampu hijau final untuk kesepakatan yang akan disusun berdasarkan kontrak tiga tahun senilai sepuluh juta ditambah bonus serta bonus tanda tangan yang besar. Kini, dengan penuh kehati-hatian, tinggal menunggu persetujuan kontrak dari para pengacara dan kemudian transfer Vlahovic ke Turki akan rampung.