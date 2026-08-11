Mantan penyerang Juventus Dušan Vlahović dan rombongannya telah memberikan lampu hijau awal untuk tawaran Besiktas: kontrak tiga tahun senilai 10 juta euro per musim telah disepakati secara lisan hari ini, kini dokumentasinya harus disetujui dari sisi hukum oleh sang pemain, setelah itu striker asal Serbia tersebut bisa terbang ke Istanbul dalam 48 jam ke depan.
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Tak kembali ke Juventus, Vlahovic mengatakan ya pada tawaran Besiktas: kesepakatan selangkah lagi, detailnya
Dari Juventus ke Juventus
Jadi bukan kembali ke Juventus, melainkan perpindahan dari hitam-putih milik Si Nyonya Tua ke hitam-putih milik klub Turki dari Istanbul: ia telah memberi lampu hijau untuk kesepakatan berdurasi tiga tahun, yang kini tinggal diselesaikan. Penyerang Serbia itu telah memastikan masa depannya dan mengatakan ya pada proposal kontrak dari klub Turki tersebut.
Ya kepada Besiktas
Teka-teki terkait masa depan Vlahovic akhirnya terjawab: setelah berstatus bebas transfer sejak 1 Juli lalu setelah empat tahun bersama Juventus, seperti dilaporkan Fabrizio Romano, pemain kelahiran 2000 itu akhirnya mengambil keputusan final dan menerima tawaran resmi dari Besiktas.
Peningkatan tawaran terakhir
Tawaran terakhir dari klub Turki itu pada akhirnya menjadi penentu dan mantan pemain Fiorentina itu telah memberikan lampu hijau final untuk kesepakatan yang akan disusun berdasarkan kontrak tiga tahun senilai sepuluh juta ditambah bonus serta bonus tanda tangan yang besar. Kini, dengan penuh kehati-hatian, tinggal menunggu persetujuan kontrak dari para pengacara dan kemudian transfer Vlahovic ke Turki akan rampung.
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