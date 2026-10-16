Real Madrid berhasil menuntaskan negosiasi untuk memastikan Bellingham tetap menjadi sosok penting klub selama hampir satu dekade lagi. Pemain internasional Inggris itu, yang dalam waktu singkat menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di ruang ganti, telah mencapai kesepakatan penuh untuk memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Spanyol hingga 30 Juni 2031.

Jajaran petinggi di Bernabeu telah bekerja di balik layar untuk merampungkan kesepakatan ini. Pembicaraan diam-diam dimulai pada tahap akhir musim lalu. Hasilnya tidak pernah diragukan secara berarti karena sang pemain menyatakan sepenuhnya puas dengan kariernya di klub maupun kehidupan pribadinya di Madrid.

Pengaruh Bellingham begitu besar sehingga klub merasa perlu bertindak lebih awal dan tegas, seperti dilaporkan Marca. Gelandang itu menunjukkan kemampuan langka untuk membawa rekan-rekan setimnya melewati masa-masa sulit, sekaligus memperlihatkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Kontrak baru ini bukan sekadar penghargaan atas penampilannya selama ini, melainkan juga penegasan rencana klub ke depan, dengan pemain berusia 23 tahun itu menjadi pilar utama dalam membangun tim untuk beberapa musim mendatang.