Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Tak ke mana-mana! Jude Bellingham menyepakati perpanjangan kontrak dengan Real Madrid hingga 2031, sementara bintang Inggris itu muncul sebagai pemimpin baru di Bernabeu

J. Bellingham
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho

Real Madrid telah mengamankan masa depan jangka panjang gelandang andalan mereka, Jude Bellingham, setelah pemain timnas Inggris itu menyetujui kontrak baru bernilai besar di Santiago Bernabeu. Kesepakatan tersebut memastikan pemain berusia 23 tahun itu tetap menjadi sosok utama dalam proyek olahraga klub selama beberapa tahun ke depan, seiring Real Madrid memasuki era baru dominasi.

  • Mengamankan masa depan seorang Galactico

    Real Madrid berhasil menuntaskan negosiasi untuk memastikan Bellingham tetap menjadi sosok penting klub selama hampir satu dekade lagi. Pemain internasional Inggris itu, yang dalam waktu singkat menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di ruang ganti, telah mencapai kesepakatan penuh untuk memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Spanyol hingga 30 Juni 2031.

    Jajaran petinggi di Bernabeu telah bekerja di balik layar untuk merampungkan kesepakatan ini. Pembicaraan diam-diam dimulai pada tahap akhir musim lalu. Hasilnya tidak pernah diragukan secara berarti karena sang pemain menyatakan sepenuhnya puas dengan kariernya di klub maupun kehidupan pribadinya di Madrid.

    Pengaruh Bellingham begitu besar sehingga klub merasa perlu bertindak lebih awal dan tegas, seperti dilaporkan Marca. Gelandang itu menunjukkan kemampuan langka untuk membawa rekan-rekan setimnya melewati masa-masa sulit, sekaligus memperlihatkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Kontrak baru ini bukan sekadar penghargaan atas penampilannya selama ini, melainkan juga penegasan rencana klub ke depan, dengan pemain berusia 23 tahun itu menjadi pilar utama dalam membangun tim untuk beberapa musim mendatang.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Mengatasi kesulitan dan hambatan fisik

    Jalan menuju perpanjangan kontrak ini bukannya tanpa tantangan, terutama terkait dampak fisik sepakbola level tertinggi terhadap pemain muda tersebut. Pada musim sebelumnya, Bellingham mengalami masalah bahu yang terus-menerus hingga akhirnya memerlukan operasi.

    Meski merasa tidak nyaman, ia memilih menunda operasi agar tetap bisa bermain untuk klub dalam rangkaian pertandingan krusial. Keputusan itu pada akhirnya memengaruhi ritme permainannya, tetapi membuatnya sangat dihormati oleh staf pelatih. Dedikasinya kepada tim, bahkan ketika harus bermain sambil menahan rasa sakit, mengukuhkan reputasinya sebagai seorang "pejuang" di dalam skuad dan semakin memperkuat alasan klub untuk menawarkan perpanjangan kontrak yang panjang dan menguntungkan tersebut.


  • Evolusi taktik di bawah Jose Mourinho

    Penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih memberi Bellingham kerangka taktik yang tampaknya sangat cocok dengan insting alaminya. Di bawah arahan pelatih asal Portugal itu, pemain Inggris tersebut mendapat kebebasan besar dalam menentukan posisi dan kerap bergerak di ruang-ruang kosong di belakang Kylian Mbappe. Peran ini memungkinkannya memanfaatkan visi bermainnya yang luar biasa serta pergerakannya yang masuk belakangan ke kotak penalti, sekaligus memastikan ia tetap menjadi bagian penting dalam struktur pertahanan tim.

    Statistik terbaru menunjukkan efektivitas peran baru ini. Sang gelandang telah mencatatkan tiga gol dan tiga assist di La Liga musim ini. Pentingnya peran Bellingham tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap gol, tetapi juga dari kinerjanya dalam bertahan dan kecerdasan taktisnya, yang telah menjadi unsur tak tergantikan dalam sistem Mourinho.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kebangkitan di kancah internasional dan status sebagai pemimpin

    Performa Bellingham di level klub berlanjut tanpa hambatan di panggung internasional, tempat ia mengukuhkan diri sebagai pemain terpenting Inggris. Setelah melewati periode rumit selama masa kepemimpinan singkat Thomas Tuchel, ia menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Inggris. Bellingham membuktikan kualitasnya dengan torehan delapan gol yang sensasional pada Piala Dunia baru-baru ini di Amerika Utara. Kemampuannya tampil di bawah tekanan tertinggi membuatnya menjadi favorit para penggemar di tanah air. Seiring ia berkembang menjadi sosok senior di klub dan tim nasional, kualitas kepemimpinannya kini diakui oleh keduanya.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

18 Okt 2026

SEV

SEV