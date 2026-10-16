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Tak ke mana-mana! Jude Bellingham menyepakati perpanjangan kontrak dengan Real Madrid hingga 2031, sementara bintang Inggris itu muncul sebagai pemimpin baru di Bernabeu
Mengamankan masa depan seorang Galactico
Real Madrid berhasil menuntaskan negosiasi untuk memastikan Bellingham tetap menjadi sosok penting klub selama hampir satu dekade lagi. Pemain internasional Inggris itu, yang dalam waktu singkat menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di ruang ganti, telah mencapai kesepakatan penuh untuk memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Spanyol hingga 30 Juni 2031.
Jajaran petinggi di Bernabeu telah bekerja di balik layar untuk merampungkan kesepakatan ini. Pembicaraan diam-diam dimulai pada tahap akhir musim lalu. Hasilnya tidak pernah diragukan secara berarti karena sang pemain menyatakan sepenuhnya puas dengan kariernya di klub maupun kehidupan pribadinya di Madrid.
Pengaruh Bellingham begitu besar sehingga klub merasa perlu bertindak lebih awal dan tegas, seperti dilaporkan Marca. Gelandang itu menunjukkan kemampuan langka untuk membawa rekan-rekan setimnya melewati masa-masa sulit, sekaligus memperlihatkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Kontrak baru ini bukan sekadar penghargaan atas penampilannya selama ini, melainkan juga penegasan rencana klub ke depan, dengan pemain berusia 23 tahun itu menjadi pilar utama dalam membangun tim untuk beberapa musim mendatang.
- Getty Images Sport
Mengatasi kesulitan dan hambatan fisik
Jalan menuju perpanjangan kontrak ini bukannya tanpa tantangan, terutama terkait dampak fisik sepakbola level tertinggi terhadap pemain muda tersebut. Pada musim sebelumnya, Bellingham mengalami masalah bahu yang terus-menerus hingga akhirnya memerlukan operasi.
Meski merasa tidak nyaman, ia memilih menunda operasi agar tetap bisa bermain untuk klub dalam rangkaian pertandingan krusial. Keputusan itu pada akhirnya memengaruhi ritme permainannya, tetapi membuatnya sangat dihormati oleh staf pelatih. Dedikasinya kepada tim, bahkan ketika harus bermain sambil menahan rasa sakit, mengukuhkan reputasinya sebagai seorang "pejuang" di dalam skuad dan semakin memperkuat alasan klub untuk menawarkan perpanjangan kontrak yang panjang dan menguntungkan tersebut.
Evolusi taktik di bawah Jose Mourinho
Penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih memberi Bellingham kerangka taktik yang tampaknya sangat cocok dengan insting alaminya. Di bawah arahan pelatih asal Portugal itu, pemain Inggris tersebut mendapat kebebasan besar dalam menentukan posisi dan kerap bergerak di ruang-ruang kosong di belakang Kylian Mbappe. Peran ini memungkinkannya memanfaatkan visi bermainnya yang luar biasa serta pergerakannya yang masuk belakangan ke kotak penalti, sekaligus memastikan ia tetap menjadi bagian penting dalam struktur pertahanan tim.
Statistik terbaru menunjukkan efektivitas peran baru ini. Sang gelandang telah mencatatkan tiga gol dan tiga assist di La Liga musim ini. Pentingnya peran Bellingham tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap gol, tetapi juga dari kinerjanya dalam bertahan dan kecerdasan taktisnya, yang telah menjadi unsur tak tergantikan dalam sistem Mourinho.
- Getty Images Sport
Kebangkitan di kancah internasional dan status sebagai pemimpin
Performa Bellingham di level klub berlanjut tanpa hambatan di panggung internasional, tempat ia mengukuhkan diri sebagai pemain terpenting Inggris. Setelah melewati periode rumit selama masa kepemimpinan singkat Thomas Tuchel, ia menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Inggris. Bellingham membuktikan kualitasnya dengan torehan delapan gol yang sensasional pada Piala Dunia baru-baru ini di Amerika Utara. Kemampuannya tampil di bawah tekanan tertinggi membuatnya menjadi favorit para penggemar di tanah air. Seiring ia berkembang menjadi sosok senior di klub dan tim nasional, kualitas kepemimpinannya kini diakui oleh keduanya.
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