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‘Tak harus menjadi Lionel Messi’ - Mengapa Brenden Aaronson sempurna untuk Leeds ketika bintang USMNT ditantang memberikan bantuan vital bagi Dominic Calvert-Lewin
Aaronson mendapat ganjaran kontrak baru di Leeds
Itu telah menjadi mantra Leeds secara kolektif. Daniel Farke dan jajaran direksinya telah menuntaskan banyak bisnis transfer yang cerdik, sehingga skuad yang sangat kompetitif bisa dibentuk di Elland Road.
Status di Premier League mampu dipertahankan musim lalu dengan relatif tanpa banyak kesulitan, setelah awal yang lambat, dengan perombakan taktik menghadirkan hasil akhir yang dibutuhkan. Tambahan pemain lain didatangkan pada bursa transfer terbaru, sehingga awal tanpa kekalahan, dalam laga liga, dapat dinikmati.
Aaronsen termasuk di antara para pencetak gol, dengan gol pertamanya pada 2026-27 tercipta dalam kekalahan putaran ketiga Carabao Cup di markas Chelsea. Ia mendapat ganjaran pada musim panas dengan kontrak baru hingga 2029.
Pemain berusia 25 tahun itu menikmati pembalikan nasib yang luar biasa bersama Leeds, setelah terdegradasi pada musim debutnya dan menuai kritik karena langsung pergi sebagai pemain pinjaman. Ia kembali untuk membantu memastikan gelar Championship pada 2024-25.
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Bintang USMNT merangkum jati diri Leeds
Kesediaannya melakukan pekerjaan kotor demi kepentingan tim sangat disukai basis penggemar yang penuh gairah, dengan pemain kelahiran New Jersey itu terbukti menjadi aset yang berguna. Ketika ditanya apakah pemain Amerika yang energik itu merangkum jati diri Leeds, Pennant, berbicara atas izin NetBet Sport, mengatakan kepada GOAL: “Itulah Leeds seutuhnya. Dan itulah yang diharapkan serta dituntut para penggemar.
“Anda tidak harus menjadi Lionel Messi, tetapi jika Anda memiliki etos kerja, hati, dan hasrat, mereka akan menghargai itu, dan membuat Anda tahu bahwa mereka menghargai itu. Hanya itu yang mereka minta.
“Mereka paham bahwa Leeds United tidak akan mendatangkan pemain seharga £125 juta di sana-sini, tetapi setidaknya yang bisa dilakukan seorang pemain ketika mengenakan seragam Leeds adalah Anda tidak perlu skill, cukup berlari ke sana kemari, melakukan tekel, bekerja keras. Itulah menjadi profesional yang baik, memiliki hati yang baik untuk klub.”
Calvert-Lewin membutuhkan bantuan dalam mencetak gol
Meski komitmen Aaronson tidak bisa diragukan, kontribusinya masih bisa ditingkatkan. Ia mencetak empat gol di Premier League musim lalu. Dominic Calvert-Lewin masih terus memikul sebagian besar tanggung jawab Leeds di sepertiga akhir lapangan.
Terkait kebutuhan pemain lain untuk ikut mengambil peran, Pennant menambahkan: “Dia bergantung pada dukungan. Dia bergantung pada bola-bola ke dalam kotak penalti, suplai. Kalau itu diberikan, dia akan menempatkan dirinya di sana dan kemungkinan besar, sembilan dari 10 kali, dia akan ada di sana dan memenangkannya.
“Dia terlihat bagus di pramusim, dia terlihat bagus di awal musim. Tapi dia bukan penyerang yang akan menerima bola di garis tengah, melewati tiga pemain, menciptakan peluangnya sendiri, lalu mencetak gol ke pojok atas.
“Anda perlu memberinya suplai. Ini seperti Erling Haaland. Jika Anda tidak memasok bola kepadanya, dia tidak akan benar-benar mencetak gol untuk Anda. Jadi begitu mereka membereskan itu, mendapatkan suplai tersebut, dan mengirim bola-bola ke dalam kotak, itu adalah situasi ideal bagi Calvert-Lewin.”
- Getty
Jadwal pertandingan Leeds 2026-27: Newcastle berikutnya
Itu adalah tantangan yang perlu dijawab Aaronson, karena ia kerap diminta untuk beroperasi sebagai penyerang sayap atau gelandang serang nomor 10. Ia memiliki kemampuan teknis untuk memberikan dampak yang lebih besar, tetapi tidak pernah benar-benar produktif.
Leeds telah menemukan cara untuk meraih lebih banyak hasil musim ini, seiring rencana ambisius disusun di dalam dan luar lapangan, dengan kembalinya mereka ke Premier League akan dimulai pada Senin saat menjamu Newcastle di West Yorkshire.
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