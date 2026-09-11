Itu telah menjadi mantra Leeds secara kolektif. Daniel Farke dan jajaran direksinya telah menuntaskan banyak bisnis transfer yang cerdik, sehingga skuad yang sangat kompetitif bisa dibentuk di Elland Road.

Status di Premier League mampu dipertahankan musim lalu dengan relatif tanpa banyak kesulitan, setelah awal yang lambat, dengan perombakan taktik menghadirkan hasil akhir yang dibutuhkan. Tambahan pemain lain didatangkan pada bursa transfer terbaru, sehingga awal tanpa kekalahan, dalam laga liga, dapat dinikmati.

Aaronsen termasuk di antara para pencetak gol, dengan gol pertamanya pada 2026-27 tercipta dalam kekalahan putaran ketiga Carabao Cup di markas Chelsea. Ia mendapat ganjaran pada musim panas dengan kontrak baru hingga 2029.

Pemain berusia 25 tahun itu menikmati pembalikan nasib yang luar biasa bersama Leeds, setelah terdegradasi pada musim debutnya dan menuai kritik karena langsung pergi sebagai pemain pinjaman. Ia kembali untuk membantu memastikan gelar Championship pada 2024-25.