Dapat dikatakan bahwa seorang kapten harus selalu berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari memicu kontroversi apa pun. Ketika ditanya apakah Mbappé adalah kandidat ideal untuk memimpin tim memasuki era baru di bawah Zinedine Zidane, rekan senegaranya Aliadiere—dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Tidak harus pemain terbaik, tidak harus yang paling vokal juga, dan menurut saya, dia haruslah seseorang yang memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan jalan yang benar.

“Yang juga penting adalah cara Anda berbicara kepada media dan cara Anda menampilkan citra diri, cara Anda berbicara tentang manajer Anda, tentang rekan setim Anda, tentang segala hal, serta berusaha menenangkan situasi.

“Karena menjadi kapten saat segalanya berjalan lancar, siapa pun bisa melakukannya, kan? Menjadi kapten saat keadaan sedikit lebih sulit, itulah cara Anda menghadapi semua itu. Jadi, ya, untuk menjawab itu, saya tidak yakin, saya tidak benar-benar tahu.

“Sebagai contoh, cara dia bermain, cara dia bekerja, segala hal yang dia lakukan, ya. Beberapa hal yang terjadi setelah pertandingan di mana emosi jelas sedang memuncak dan dia mungkin mengkritik taktik manajer serta beberapa hal semacam itu—meski kamu mungkin berpikir itulah cara yang tepat—mengatakannya di hadapan media, tepat setelah kalah di semifinal Piala Dunia, saya tidak yakin itu langkah yang tepat karena hal itu hanya akan memperparah situasi.

“Hanya saja, semua orang menunggu ada sesuatu yang terungkap, menunggu ada yang mengeluh, mengkritik manajer atau rekan setim lainnya, atau hal-hal semacam itu. Jadi, menurut saya, peran Anda di situ adalah mencoba menenangkan situasi dan bersikap se-realistis mungkin tanpa kehilangan akal sehat.

“Menurut saya, ada banyak hal yang mendukungnya untuk menjadi kapten, dan saya rasa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Didier Deschamps selama bertahun-tahun, serta dia adalah pemimpin yang hebat di lapangan. Di luar lapangan, Anda tahu, kita semua menghadapi kekecewaan dengan cara yang berbeda-beda, dan itulah caranya menghadapinya, tapi, ya, saya tetap berpikir dia adalah orang yang tepat untuk menjadi kapten.”