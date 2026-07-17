Getty
Diterjemahkan oleh
‘Tak harus jadi pemain terbaik’ - Apakah pencetak gol terbanyak Kylian Mbappé merupakan kapten yang tepat untuk Prancis?
Mbappe merupakan bagian dari lini serang Prancis yang sangat tangguh
Mbappe, yang juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain, bukanlah tipe kapten yang suka berteriak-teriak kepada orang-orang di sekitarnya. Ia lebih memilih menerima bola dan berusaha mengangkat performa rekan-rekan setimnya hingga setara dengannya. Banyak dukungan di lini serang diberikan oleh pemain-pemain seperti Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Bradley Barcola.
Koleksi talenta penyerang yang patut diidamkan itu belum cukup untuk mengantarkan Prancis ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut, dengan kekecewaan tersingkir di babak semifinal yang dialami akibat kekalahan dari Spanyol pada tahun 2026.
- Getty
Mbappe angkat bicara setelah mengalami kekalahan di semifinal Piala Dunia
Sebelum mengundurkan diri sebagai pelatih kepala, Didier Deschamps masih memiliki satu pertandingan lagi yang harus dilalui—laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris pada Sabtu nanti. Mbappé memasuki pertandingan tersebut dengan jumlah gol yang sama dengan Lionel Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina, yakni delapan gol, dalam perebutan Sepatu Emas.
Bintang ‘Galactico’ Real Madrid ini sekali lagi menunjukkan mengapa ia tetap menjadi bintang paling cemerlang di antara para bintang Prancis, dengan pemain berusia 27 tahun ini memikul tanggung jawab sebagai ikon tim nasional.
Kadang-kadang ia terlihat sedikit cemberut dan tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya — hal ini kembali terlihat ketika ia tampaknya mempertanyakan taktik dan “komunikasi” Deschamps selama kekalahan mengecewakan dari Spanyol.
Haruskah Mbappé menjadi kapten timnas Prancis di bawah asuhan pelatih baru Zidane?
Dapat dikatakan bahwa seorang kapten harus selalu berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari memicu kontroversi apa pun. Ketika ditanya apakah Mbappé adalah kandidat ideal untuk memimpin tim memasuki era baru di bawah Zinedine Zidane, rekan senegaranya Aliadiere—dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Tidak harus pemain terbaik, tidak harus yang paling vokal juga, dan menurut saya, dia haruslah seseorang yang memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan jalan yang benar.
“Yang juga penting adalah cara Anda berbicara kepada media dan cara Anda menampilkan citra diri, cara Anda berbicara tentang manajer Anda, tentang rekan setim Anda, tentang segala hal, serta berusaha menenangkan situasi.
“Karena menjadi kapten saat segalanya berjalan lancar, siapa pun bisa melakukannya, kan? Menjadi kapten saat keadaan sedikit lebih sulit, itulah cara Anda menghadapi semua itu. Jadi, ya, untuk menjawab itu, saya tidak yakin, saya tidak benar-benar tahu.
“Sebagai contoh, cara dia bermain, cara dia bekerja, segala hal yang dia lakukan, ya. Beberapa hal yang terjadi setelah pertandingan di mana emosi jelas sedang memuncak dan dia mungkin mengkritik taktik manajer serta beberapa hal semacam itu—meski kamu mungkin berpikir itulah cara yang tepat—mengatakannya di hadapan media, tepat setelah kalah di semifinal Piala Dunia, saya tidak yakin itu langkah yang tepat karena hal itu hanya akan memperparah situasi.
“Hanya saja, semua orang menunggu ada sesuatu yang terungkap, menunggu ada yang mengeluh, mengkritik manajer atau rekan setim lainnya, atau hal-hal semacam itu. Jadi, menurut saya, peran Anda di situ adalah mencoba menenangkan situasi dan bersikap se-realistis mungkin tanpa kehilangan akal sehat.
“Menurut saya, ada banyak hal yang mendukungnya untuk menjadi kapten, dan saya rasa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Didier Deschamps selama bertahun-tahun, serta dia adalah pemimpin yang hebat di lapangan. Di luar lapangan, Anda tahu, kita semua menghadapi kekecewaan dengan cara yang berbeda-beda, dan itulah caranya menghadapinya, tapi, ya, saya tetap berpikir dia adalah orang yang tepat untuk menjadi kapten.”
- Getty
'Galactico' Mbappé menjadi salah satu topik perbincangan seputar Ballon d'Or
Mbappe, yang masih memiliki banyak tahun dan turnamen besar di depannya, telah mencatatkan 105 penampilan untuk Prancis. Ia telah mencetak gol sebanyak 64 kali dalam penampilan-penampilan tersebut — setelah melakukan debutnya di tim senior pada tahun 2017.
Ia sudah menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2018, dan akan terus menjadi bagian dari perbincangan Ballon d’Or setiap tahunnya. Timnas Prancis menyadari bahwa mereka memiliki talenta istimewa di tangan mereka, dan mereka akan terus mengandalkan dirinya sebagai sumber inspirasi sambil menahan diri dari godaan untuk mengurangi beban tanggung jawab tambahan dari jadwal yang sudah sangat padat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami