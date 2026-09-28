Pelatih kepala Belgia Mark van Bommel menyatakan bahwa skuadnya akan mempertahankan pendekatan proaktif dengan intensitas tinggi saat menjamu Prancis di Stadion King Baudouin. Dikenal dengan julukan De Rode Duivels, Belgia menatap laga Nations League pada Senin dengan penuh keyakinan setelah meraih kemenangan tandang impresif 2-0 atas Italia di Roma.

Van Bommel memuji kesiapan taktis para pemainnya yang langsung terlihat dalam sesi latihan jelang laga besar tersebut.

Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip inti Belgia akan tetap terjaga, terlepas dari status lawan.