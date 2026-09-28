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Tak gentar menghadapi Zizou! Van Bommel janjikan gempuran menyerang saat Belgia memburu kejutan atas Prancis
Van Bommel menuntut dominasi saat menghadapi Prancis di Stadion King Baudouin
Pelatih kepala Belgia Mark van Bommel menyatakan bahwa skuadnya akan mempertahankan pendekatan proaktif dengan intensitas tinggi saat menjamu Prancis di Stadion King Baudouin. Dikenal dengan julukan De Rode Duivels, Belgia menatap laga Nations League pada Senin dengan penuh keyakinan setelah meraih kemenangan tandang impresif 2-0 atas Italia di Roma.
Van Bommel memuji kesiapan taktis para pemainnya yang langsung terlihat dalam sesi latihan jelang laga besar tersebut.
Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip inti Belgia akan tetap terjaga, terlepas dari status lawan.
- Flash Press Agency
Van Bommel tetap yakin sepenuhnya meski Mbappe absen
Mengakui adanya peningkatan kualitas lawan, Van Bommel mengungkapkan penyesalannya karena bintang Prancis Kylian Mbappe tidak tersedia untuk laga ini. Namun, pelatih Belgia itu menegaskan bahwa timnya memiliki kecerdasan dan etos kerja untuk menjalankan sistem pressing mereka secara efektif melawan lawan kelas dunia.
Ia menyoroti 35 menit pembuka melawan Italia sebagai tolok ukur untuk meraih kesuksesan berkelanjutan di level internasional.
"Kami ingin bermain setiap saat seperti saat kami bermain di Italia," kata Van Bommel. "Kami juga ingin mendominasi saat melawan Prancis, untuk merebut kembali bola dengan cepat. Itu akan lebih sulit daripada saat melawan Italia, tetapi idenya tetap sama. Anda bisa didominasi lawan, tetapi itu bukan masalah jika semua orang tahu apa yang harus dilakukan."
Van Bommel menghormati warisan Zidane sambil mempertanyakan ketakterkalahkan Prancis
Laga ini memiliki daya tarik tambahan karena Zinedine Zidane melanjutkan masa baktinya sebagai pelatih timnas Prancis setelah kepergian Didier Deschamps. Van Bommel, yang menghadapi Zidane semasa bermain untuk Barcelona dalam hasil imbang 1-1 di El Clasico, mengakui status ikonik pria Prancis itu sambil menegaskan bahwa Prancis tetap bisa dikalahkan.
Ia mencatat bahwa meski Prancis menunjukkan kualitas dalam kemenangan 1-0 mereka atas Turki baru-baru ini, lawan masih mampu menciptakan peluang untuk mencetak gol.
"Zidane adalah pesepakbola yang luar biasa," tambah Van Bommel. "Ia juga telah memenangi banyak hal sebagai pelatih. Namun, bukan berarti mereka selalu yang terbaik dan selalu bermain bagus. Kami harus percaya diri pada diri kami sendiri."
- Belga
Belgia menghadapi ujian tertinggi atas identitas taktik baru mereka
Belgia menuntaskan persiapan hari pertandingan mereka di Brussels dengan target mengamankan kemenangan beruntun di Grup A. Van Bommel memandang laga ini sebagai tolok ukur ideal untuk membuktikan apakah Belgia bisa mempertahankan intensitas level tinggi selama 90 menit.
Prancis bersiap menghadapi Italia di Stade de France dalam pertandingan Nations League berikutnya pada 2 Oktober.
Belgia berupaya meraih kemenangan penuh pernyataan di depan pendukung tuan rumah yang tiketnya terjual habis.
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