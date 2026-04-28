"Tak diragukan lagi" - Michael Carrick PASTI akan menjadi manajer tetap Manchester United setelah performa "luar biasa" mereka, kata Jamie Carragher

Para pemain United juga tampak sepenuhnya mendukung revolusi Carrick. Bek veteran Harry Maguire secara terbuka mengungkapkan perubahan dalam hal kepercayaan diri di dalam skuad sejak pergantian manajer. United saat ini berada di posisi ketiga, unggul 11 poin dari Brighton yang berada di peringkat keenam, sebuah perubahan yang luar biasa mengingat kesulitan yang mereka alami di awal musim.

Maguire berkata: "Hasilnya berbicara sendiri, sejak manajer baru datang dan formasi berubah, kami sepertinya mulai meraih hasil. Saya pikir pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, saat Ruben masih di sini, pertandingan-pertandingan itu 50/50, tapi kami selalu berakhir dengan kekalahan. Sekarang sepertinya situasinya terbalik, di mana kami jauh lebih baik di kedua kotak penalti. Kami bertahan di kotak penalti kami jauh lebih baik, dan kami berhasil menjadi klinis di kotak penalti lawan."

Dia menambahkan: "Semua orang percaya pada formasi ini, dan kami telah bersatu. Kami memiliki kepercayaan diri. Kami tahu bahwa kami bisa mencetak gol dari mana saja. Saya pikir kami masih bisa menjadi jauh lebih baik dengan formasi ini. Saya pikir kami bisa bekerja sebagai barisan belakang, bergerak melintasi lapangan jauh lebih cepat, seperti yang seharusnya kami lakukan."