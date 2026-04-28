"Tak diragukan lagi" - Michael Carrick PASTI akan menjadi manajer tetap Manchester United setelah performa "luar biasa" mereka, kata Jamie Carragher
Apakah Carrick akan tetap memimpin?
Harapan semakin menguat bahwa Carrick akan ditunjuk sebagai manajer tetap Old Trafford setelah membawa United mendekati level elit Eropa. Usai kemenangan di Liga Premier atas Brentford, Carragher menegaskan kini "tak ada keraguan" bahwa manajer sementara tersebut akan memimpin klub menuju musim depan. Mantan bek Liverpool itu memuji fleksibilitas taktis yang ditunjukkan oleh mantan gelandang United tersebut sejak ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ruben Amorim.
Kemampuan beradaptasi lah yang membedakan Carrick
Dalam wawancara dengan Sky Sports, Carragher menekankan bahwa hasil gemilang yang diraih manajer sementara serta kesediaannya untuk menyesuaikan sistem permainannya menjadikannya pilihan yang tepat untuk posisi manajer tetap.
"Dia akan menjadi manajer Manchester United, pasti musim depan, tidak diragukan lagi - dan Anda tidak bisa mengatakan dia tidak pantas mendapatkannya," kata mantan bek Liverpool itu. "Hasil-hasilnya benar-benar sensasional. Itu adalah hasil dari tim yang memenangkan gelar, atau tim yang mengejar gelar liga. Sekarang saya tahu bahwa tekanan tidak ada pada Manchester United saat ini, mereka tidak memiliki jadwal pertandingan Eropa, semua hal lain akan ikut berperan, tetapi saya tidak berpikir ada orang lain yang bisa masuk dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kritik terbesar terhadap Ruben Amorin adalah bahwa dia tidak pernah beradaptasi, sementara Carrick telah menunjukkan bahwa dia bisa beradaptasi."
Dukungan dari ruang ganti untuk pelatih sementara
Para pemain United juga tampak sepenuhnya mendukung revolusi Carrick. Bek veteran Harry Maguire secara terbuka mengungkapkan perubahan dalam hal kepercayaan diri di dalam skuad sejak pergantian manajer. United saat ini berada di posisi ketiga, unggul 11 poin dari Brighton yang berada di peringkat keenam, sebuah perubahan yang luar biasa mengingat kesulitan yang mereka alami di awal musim.
Maguire berkata: "Hasilnya berbicara sendiri, sejak manajer baru datang dan formasi berubah, kami sepertinya mulai meraih hasil. Saya pikir pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, saat Ruben masih di sini, pertandingan-pertandingan itu 50/50, tapi kami selalu berakhir dengan kekalahan. Sekarang sepertinya situasinya terbalik, di mana kami jauh lebih baik di kedua kotak penalti. Kami bertahan di kotak penalti kami jauh lebih baik, dan kami berhasil menjadi klinis di kotak penalti lawan."
Dia menambahkan: "Semua orang percaya pada formasi ini, dan kami telah bersatu. Kami memiliki kepercayaan diri. Kami tahu bahwa kami bisa mencetak gol dari mana saja. Saya pikir kami masih bisa menjadi jauh lebih baik dengan formasi ini. Saya pikir kami bisa bekerja sebagai barisan belakang, bergerak melintasi lapangan jauh lebih cepat, seperti yang seharusnya kami lakukan."
Neville terkesan dengan 'kecerdasan taktis'
Gary Neville juga turut memberikan pandangannya mengenai situasi ini, dengan menyatakan bahwa Carrick telah membuktikan kemampuannya dengan memaksimalkan potensi skuad yang sempat terlihat kebingungan di awal musim. Menurut mantan kapten United tersebut, pelatih sementara ini telah menunjukkan "kecerdasan taktis" yang dibutuhkan untuk melatih di level tertinggi dengan bertindak gesit saat pertandingan berada di ujung tanduk.
"Saya pikir jika Michael Carrick berbicara jujur, saya rasa yang akan dia katakan... adalah bahwa dia telah memaksimalkan potensi para pemain ini," kata Neville dalam podcast-nya. "Apakah sekarang sudah 29 poin dalam 13 pertandingan sejak dia datang ke sini? Itu pekerjaan yang brilian... Mereka berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan di mana mereka tidak bermain sebaik biasanya. Dan itu adalah hal yang harus dilakukan.
"Apa yang dia lakukan di babak kedua [pertandingan melawan Brentford] menunjukkan, 'Saya punya kecerdasan taktis untuk melakukan ini. Ini bukan hanya soal satu cara saja. Saya bisa mengendalikan jalannya pertandingan,' yang nyaris berhasil dia lakukan. Itu cara lain untuk mengatakan 'Saya adalah manajer yang serius.'"
Dengan finis di empat besar yang sudah dalam jangkauan dan dukungan yang kuat dari ruang ganti serta para pakar terkemuka, transisi Carrick dari manajer interim menjadi manajer permanen kini tampaknya tak terelakkan.