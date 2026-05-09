"Tak diragukan lagi" - Lionel Messi menunjuk Lamine Yamal sebagai penerusnya, sementara bintang Argentina itu menyebut sensasi Barcelona itu sebagai "yang terbaik" saat ini
Messi menobatkan raja baru
Ikon Barcelona, Messi, tak ragu-ragu menunjukkan kepada para penggemar siapa yang menurutnya merupakan talenta terbaik di dunia sepak bola saat ini, dengan menyebut Yamal sebagai yang terbaik di generasinya. Pemain sayap berusia 18 tahun itu telah menorehkan karier yang cemerlang di Camp Nou, bahkan mengambil alih jersey ikonik bernomor 10 yang pernah menjadi ciri khas Messi selama masa kejayaannya di Catalonia.
Berbicara dalam sebuah acara Adidas pekan ini, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memuji lulusan La Masia tersebut. Messi berkata: "Ada generasi baru pesepakbola yang sangat bagus dan memiliki masa depan yang panjang, tetapi jika saya harus memilih satu orang berdasarkan usia, atas apa yang telah dia lakukan sejauh ini, dan masa depan yang mungkin dia miliki, dia adalah Lamine. Tidak ada keraguan, bagiku dia yang terbaik."
Penerus takhta yang sah
Yamal telah lama disamakan dengan legenda Argentina tersebut berkat penguasaan bola yang luar biasa, visi permainan, dan tendangan kaki kiri yang mematikan. Setelah finis di peringkat kedua dalam daftar Ballon d'Or musim lalu, remaja ini telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa. Kemampuannya mengalahkan bek dalam situasi satu lawan satu terus-menerus disandingkan dengan Messi muda yang mulai menonjol di bawah asuhan Frank Rijkaard.
Dengan mewarisi jersey nomor 10, Yamal telah menerima tekanan yang datang seiring dengan statusnya sebagai wajah era pasca-Messi di Barcelona. Penampilannya menunjukkan bahwa ia lebih dari mampu menangani beban ekspektasi tersebut, memimpin serangan Blaugrana baik di kancah domestik maupun Eropa, padahal kariernya masih dalam tahap awal.
Berjuang meraih gelar meski cedera
Meskipun mendapat pujian yang luar biasa dari pemain terhebat dalam sejarah klub, Yamal saat ini harus menepi untuk sementara waktu. Pemain sayap ini sedang mengalami cedera otot paha belakang yang untuk sementara menghentikan laju performanya, namun ia tetap menjadi sosok penting bagi tim asuhan Hansi Flick dalam upaya mereka meraih lebih banyak trofi.
Yamal saat ini berada di jalur untuk meraih gelar La Liga ketiganya musim ini, sebuah prestasi luar biasa bagi seorang pemain yang baru saja genap berusia 18 tahun. Staf medis klub sedang berupaya memastikan ia dipersiapkan agar benar-benar siap untuk Piala Dunia yang akan datang.
Impian Piala Dunia mulai terlihat di cakrawala
Setelah musim domestik berakhir, Yamal akan menjadi sorotan utama Spanyol menjelang Piala Dunia pada bulan Juni. Setelah membuktikan kemampuannya di panggung internasional selama Euro 2024, mata dunia akan tertuju pada bintang muda Barcelona ini untuk melihat apakah ia mampu meniru prestasi Messi dalam membawa negaranya meraih kejayaan di kancah internasional.