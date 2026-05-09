"Tak diragukan lagi" - Lionel Messi menunjuk Lamine Yamal sebagai penerusnya, sementara bintang Argentina itu menyebut sensasi Barcelona itu sebagai "yang terbaik" saat ini

Ikon Barcelona, Messi, tak ragu-ragu menunjukkan kepada para penggemar siapa yang menurutnya merupakan talenta terbaik di dunia sepak bola saat ini, dengan menyebut Yamal sebagai yang terbaik di generasinya. Pemain sayap berusia 18 tahun itu telah menorehkan karier yang cemerlang di Camp Nou, bahkan mengambil alih jersey ikonik bernomor 10 yang pernah menjadi ciri khas Messi selama masa kejayaannya di Catalonia.

Berbicara dalam sebuah acara Adidas pekan ini, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memuji lulusan La Masia tersebut. Messi berkata: "Ada generasi baru pesepakbola yang sangat bagus dan memiliki masa depan yang panjang, tetapi jika saya harus memilih satu orang berdasarkan usia, atas apa yang telah dia lakukan sejauh ini, dan masa depan yang mungkin dia miliki, dia adalah Lamine. Tidak ada keraguan, bagiku dia yang terbaik."