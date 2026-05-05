Alih-alih merasa terintimidasi oleh suasana atau lawan, mantan pelatih Barcelona ini ingin para pemainnya menikmati momen besar ini. Ia menarik perbandingan menarik dengan olahraga individu tingkat elit untuk memotivasi para pemainnya yang sedang dalam perjalanan. Enrique menjelaskan: "Besok kami akan bertanding di Munich dengan tekad untuk tampil lebih kompetitif dari sebelumnya. Rafa Nadal pernah mengatakan bahwa pada suatu titik dalam kariernya, pertemuannya dengan Federer dan Djokovic menjadi motivasi baginya. Itulah yang kami inginkan; kami menghormati Bayern, tetapi hal itu menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Besok kami akan berusaha mengalahkan tim yang bermain dengan cara yang luar biasa."