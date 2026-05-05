Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Tak diragukan lagi, ini adalah tim terkuat yang pernah kami hadapi" - Luis Enrique menyarankan PSG untuk memandang laga melawan Bayern sebagai pertarungan "Nadal vs Federer", sementara juara bertahan Liga Champions itu berupaya mengamankan kemenangan di semifinal

Manajer Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mendesak para pemainnya untuk mengambil inspirasi dari persaingan ikonik antara dua legenda tenis, Rafael Nadal dan Roger Federer, menjelang laga semifinal Liga Champions yang krusial melawan Bayern Munich. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa menghadapi tim Jerman yang begitu tangguh seharusnya memotivasi para pemainnya untuk meningkatkan performa mereka guna mencapai final untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

  • Menganalisis pertandingan leg pertama yang sengit

    Juara bertahan akan bertandang ke Bavaria setelah leg pertama yang berlangsung sengit dan berakhir dengan kemenangan dramatis 5-4 bagi tim asal Paris. Pertandingan tersebut menjadi pertunjukan yang kacau balau, di mana meski Bayern menguasai bola dan terus-menerus mengancam gawang lawan, klub asal Prancis itu justru keluar sebagai pemenang. Dua gol dari Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia, ditambah satu gol dari Joao Neves, mengungguli gol-gol dari Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Luis Diaz. Raksasa Jerman itu menciptakan enam peluang besar, tetapi pada akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dalam 90 menit yang menegangkan.

    Menemukan motivasi tertinggi dalam persaingan antar tim elit

    Alih-alih merasa terintimidasi oleh suasana atau lawan, mantan pelatih Barcelona ini ingin para pemainnya menikmati momen besar ini. Ia menarik perbandingan menarik dengan olahraga individu tingkat elit untuk memotivasi para pemainnya yang sedang dalam perjalanan. Enrique menjelaskan: "Besok kami akan bertanding di Munich dengan tekad untuk tampil lebih kompetitif dari sebelumnya. Rafa Nadal pernah mengatakan bahwa pada suatu titik dalam kariernya, pertemuannya dengan Federer dan Djokovic menjadi motivasi baginya. Itulah yang kami inginkan; kami menghormati Bayern, tetapi hal itu menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Besok kami akan berusaha mengalahkan tim yang bermain dengan cara yang luar biasa."

  • Tetap mempertahankan semangat menyerang saat bertanding di kandang lawan

    PSG tampil luar biasa saat bertanding di kandang lawan musim ini, dan sang pelatih tidak berniat hanya bertahan untuk mempertahankan keunggulan tipis mereka. Ia mengharapkan pendekatan yang terbuka dan agresif. Enrique menyatakan: "Saat menghadapi pertandingan seperti ini, melawan lawan yang tak diragukan lagi merupakan tim terkuat yang pernah kami hadapi, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami memang unggul satu gol, tetapi itu tidak berarti apa-apa dalam sepak bola. Kami memiliki pengalaman dari tahun lalu. Kami selalu berusaha memenuhi harapan para pendukung kami."

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Apa yang menanti tim asal Paris ini?

    PSG harus lolos dari ujian berat di ajang Eropa ini untuk memastikan tempat mereka di final pada 30 Mei. Setelah laga besok, sang juara bertahan akan segera mengalihkan fokus kembali ke kompetisi domestik, bersiap menjamu Brest akhir pekan ini dalam upaya mengakhiri musim yang sangat sukses.

