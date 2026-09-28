Tak diminati! Raheem Sterling ditolak klub-klub Ligue 1 saat mantan winger Inggris itu kesulitan mencari tim baru

Perjalanan Sterling menuju status bebas transfer diwarnai serangkaian periode mengecewakan yang gagal membawanya kembali ke performa terbaik. Setelah kepindahan besar dari Manchester City ke Chelsea pada 2022, ia kesulitan menemukan konsistensi di Stamford Bridge dan pada akhirnya tidak lagi mendapat tempat di bawah Pep Guardiola. Peminjaman berikutnya ke London Utara juga tidak banyak membantu, karena Sterling memainkan 28 pertandingan untuk Arsenal, dengan hanya mencetak satu gol dan lima assist selama waktunya di Emirates Stadium.

Pada Januari 2026, Chelsea dan Sterling mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya, yang memungkinkannya mencari awal baru di tempat lain. Ia sempat pindah ke Eredivisie untuk bergabung dengan Feyenoord dengan status bebas transfer pada Februari, tetapi pengalamannya di Belanda terbukti singkat dan tidak produktif.

Setelah gagal mengamankan tempat reguler di tim utama di Rotterdam, ia sekali lagi mencari proyek yang memungkinkannya menghidupkan kembali kariernya, meski minimnya ketertarikan dari Ligue 1 menunjukkan bahwa pilihannya kian terbatas bagi juara Premier League empat kali itu.