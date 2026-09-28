AFP
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Tak diminati! Raheem Sterling ditolak klub-klub Ligue 1 saat mantan winger Inggris itu kesulitan mencari tim baru
Dicueki oleh tim papan bawah Prancis
Sterling telah ditawarkan kepada klub Ligue 1, Le Havre, tetapi klub Prancis itu, yang saat ini berada di dasar klasemen, memutuskan untuk tidak mengejar kesepakatan. Ini merupakan perkembangan mengejutkan bagi seorang pemain yang pernah memiliki salah satu nilai pasar tertinggi di sepakbola dunia dan menjadi andalan dalam skuad tim nasional Inggris.
Menurut Foot Mercato, klub asal Normandia itu merasa mereka sudah cukup memiliki stok pemain di posisi sayap dan tidak melihat mantan bintang Manchester City tersebut sebagai tambahan yang diperlukan. Penolakan ini bukan insiden terpisah; satu klub Ligue 1 lain yang tidak disebutkan namanya juga didekati oleh perwakilan sang pemain, namun memberikan respons negatif yang sama.
- AFP
Karier yang terjun bebas
Perjalanan Sterling menuju status bebas transfer diwarnai serangkaian periode mengecewakan yang gagal membawanya kembali ke performa terbaik. Setelah kepindahan besar dari Manchester City ke Chelsea pada 2022, ia kesulitan menemukan konsistensi di Stamford Bridge dan pada akhirnya tidak lagi mendapat tempat di bawah Pep Guardiola. Peminjaman berikutnya ke London Utara juga tidak banyak membantu, karena Sterling memainkan 28 pertandingan untuk Arsenal, dengan hanya mencetak satu gol dan lima assist selama waktunya di Emirates Stadium.
Pada Januari 2026, Chelsea dan Sterling mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya, yang memungkinkannya mencari awal baru di tempat lain. Ia sempat pindah ke Eredivisie untuk bergabung dengan Feyenoord dengan status bebas transfer pada Februari, tetapi pengalamannya di Belanda terbukti singkat dan tidak produktif.
Setelah gagal mengamankan tempat reguler di tim utama di Rotterdam, ia sekali lagi mencari proyek yang memungkinkannya menghidupkan kembali kariernya, meski minimnya ketertarikan dari Ligue 1 menunjukkan bahwa pilihannya kian terbatas bagi juara Premier League empat kali itu.
Masalah hukum kian menumpuk di luar lapangan
Menambah persoalan dalam karier profesionalnya, ada tantangan hukum serius yang berawal dari sebuah insiden di Inggris. Sterling baru-baru ini mengaku bersalah atas mengemudi berbahaya dan kepemilikan enam tabung nitrous oxide. Dakwaan tersebut menyusul kecelakaan lalu lintas ketika kendaraannya dilaporkan menabrak pembatas pengaman jalan tol.
Meski tidak ada cedera pada pihak lain, insiden itu semakin merusak reputasinya dan berpotensi mendinginkan minat klub-klub peminat yang khawatir dengan gangguan yang bisa dibawa situasi di luar lapangannya ke ruang ganti mereka. Rincian kasus ini sangat merugikan, karena ia juga mengakui kepemilikan nitrous oxide untuk dihirup secara tidak semestinya dan gagal memberikan sampel untuk dianalisis selama penyelidikan polisi.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Sterling?
Statistik menggambarkan situasi suram seorang pemain yang belum mencetak gol di sepakbola kompetitif sejak September 2024. Bagi seorang winger yang dulu berkembang berkat ketajaman penyelesaian akhir dan kecepatan eksplosifnya, minimnya kontribusi ini menjadi tanda bahaya besar bagi para pemandu bakat di seluruh Eropa.
Total 320 penampilan di Premier League dan 165 keterlibatan gol yang ia kumpulkan pada masa puncaknya bersama Liverpool dan Manchester City kini terasa seperti kenangan yang jauh saat ia menjalani realitas sebagai agen bebas di awal usia 30-an.
Meski mendapat penolakan dari Prancis, Sterling tetap bertekad mencari tantangan baru di luar Inggris untuk menjauh dari sorotan ketat media Inggris dan persoalan hukumnya.
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