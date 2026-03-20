"Tak dapat dimengerti": Legenda klub mengkritik keputusan Julian Nagelsmann memasukkan bintang BVB ke dalam skuad DFB

Penyerang itu "telah bermain luar biasa dalam beberapa pekan terakhir dan juga menjadi penentu bagi Borussia Dortmund. Saya berharap Maxi bisa ikut serta," kata legenda klub itu kepada Sky sambil menekankan: "Bagi saya, hal ini tidak bisa dimengerti."

Beier memang sedang dalam performa yang memukau dalam beberapa minggu terakhir. Pemain berusia 23 tahun ini mencetak lima gol dan mencatatkan empat assist dalam 12 pertandingan Bundesliga terakhir. Ia juga tampil gemilang sebagai pencetak gol dalam leg pertama babak playoff Liga Champions melawan Atalanta Bergamo (2-0).

Dengan demikian, kontribusi Beier pada musim ini cukup mengesankan meskipun performanya naik-turun pada paruh pertama musim. Dalam 36 pertandingan resmi di semua kompetisi, ia menyumbang 16 kontribusi gol (sembilan gol, tujuh assist).