Julian Nagelsmann
Diterjemahkan oleh

"Tak dapat dimengerti": Legenda klub mengkritik keputusan Julian Nagelsmann memasukkan bintang BVB ke dalam skuad DFB

Roman Weidenfeller merasa ada satu pemain tertentu dari Borussia Dortmund yang tidak masuk dalam skuad bulan Maret yang dipimpin oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.

Kiper BVB yang sudah lama membela klub tersebut akan memilih Maximilian Beier untuk tim nasional Jerman dalam laga persahabatan melawan Swiss dan Ghana pada akhir bulan ini. 

  • Penyerang itu "telah bermain luar biasa dalam beberapa pekan terakhir dan juga menjadi penentu bagi Borussia Dortmund. Saya berharap Maxi bisa ikut serta," kata legenda klub itu kepada Sky sambil menekankan: "Bagi saya, hal ini tidak bisa dimengerti."

    Beier memang sedang dalam performa yang memukau dalam beberapa minggu terakhir. Pemain berusia 23 tahun ini mencetak lima gol dan mencatatkan empat assist dalam 12 pertandingan Bundesliga terakhir. Ia juga tampil gemilang sebagai pencetak gol dalam leg pertama babak playoff Liga Champions melawan Atalanta Bergamo (2-0). 

    Dengan demikian, kontribusi Beier pada musim ini cukup mengesankan meskipun performanya naik-turun pada paruh pertama musim. Dalam 36 pertandingan resmi di semua kompetisi, ia menyumbang 16 kontribusi gol (sembilan gol, tujuh assist). 

    Nagelsmann berencana membawa paling banyak dua "penyerang serangan balik" ke Piala Dunia

    Namun, sejak Oktober, Beier tidak lagi masuk dalam skuad DFB; ia bahkan sudah tidak dipertimbangkan untuk pemusatan latihan pada November lalu. Memang, saat mengumumkan skuadnya pada Kamis lalu, Nagelsmann menegaskan bahwa ini "belum merupakan nominasi Piala Dunia" dan pintu bagi beberapa pemain yang tidak terpilih tetap "terbuka". Namun, harus duduk di bangku cadangan beberapa bulan menjelang Piala Dunia bukanlah pertanda baik. 

    "Beberapa pemain masih bisa menunjukkan kemampuan mereka sekali lagi, sementara yang lain, yang sudah kami kenal, akan tinggal di rumah. Kami ingin kombinasi yang baik antara inti tim yang akan bermain di Piala Dunia dan pemain-pemain baru yang segar," kata Nagelsmann juga, sambil menjelaskan bahwa ia hanya ingin membawa satu atau dua "penyerang serangan balik" ke Piala Dunia. Dalam hal ini, ia juga menyebut Beier serta rekan setimnya Karim Adeyemi dan Kevin Schade dari FC Brentford.

    Untuk pertandingan uji coba mendatang, hanya Schade yang dipertimbangkan, sementara Adeyemi pun ditolak. 

  • Weidenfeller mengkritik konsistensi Adeyemi

    "Karim baru-baru ini menunjukkan bahwa ia mampu membuat perbedaan di Dortmund. Ia memiliki kecepatan, kecerdasan bermain, dan kemampuan menembak yang bagus. Namun, ia terlalu jarang membuktikannya dan itulah alasan mengapa ia tidak dipanggil," kata Weidenfeller mengenai pemain berusia 24 tahun itu. 

    Selain Schade, barisan penyerang Jerman dilengkapi oleh Serge Gnabry, Lennart Karl (keduanya dari FC Bayern München), Jamie Leweling, Deniz Undav (keduanya dari VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool), dan Nick Woltemade (Newcastle United). Juga masuk dalam kategori ini adalah gelandang Leon Goretzka (FC Bayern München) dan Felix Nmecha (BVB). 

  • Timnas Jerman, Jadwal: Pertandingan-pertandingan berikutnya Timnas Jerman

    TanggalKompetisiPertandingan
    Jumat, 27 Maret, pukul 20.45Pertandingan PersahabatanSwiss vs. Jerman
    Senin, 30 Maret, pukul 20.45Pertandingan PersahabatanJerman vs. Ghana
    Minggu, 31 Mei, pukul 20.45Pertandingan persahabatanJerman vs. Finlandia
    Sabtu, 6 Juni, pukul 20.30Pertandingan persahabatanAS vs. Jerman
    Minggu, 14 Juni, pukul 19.00Piala Dunia 2026Jerman vs. Curacao
    Sabtu, 20 Juni, pukul 22.00Piala Dunia 2026Jerman vs. Pantai Gading
    Kamis, 25 Juni, pukul 22.00Piala Dunia 2026Jerman vs. Ekuador
