Getty
Diterjemahkan oleh
"Tak bisa menandingi mereka" - David Moyes menegaskan bahwa Man City adalah "tim terbaik di Liga Premier" meski Everton telah memberikan keuntungan besar bagi Arsenal dalam perburuan gelar
Everton menahan imbang City dalam laga yang kacau
Everton bermain imbang 3-3 secara dramatis melawan Manchester City di Stadion Hill Dickinson, sebuah hasil yang secara signifikan mengubah peta persaingan perebutan gelar Liga Premier. Tim asuhan Guardiola gagal meraih kemenangan meski sempat unggul lebih dulu, sehingga kehilangan poin-poin krusial di pekan-pekan terakhir musim ini.
Hasil imbang ini membuat Arsenal tetap memegang kendali penuh dalam perebutan gelar juara. Jika tim asuhan Mikel Arteta memenangkan tiga pertandingan liga tersisa melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace, Arsenal akan mengangkat trofi Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.
- Getty Images Sport
Moyes memuji kualitas City
Meskipun Everton meraih hasil positif, manajer Moyes mengakui bahwa timnya kesulitan menghadapi kualitas tim tamu selama sebagian besar pertandingan. Moyes sangat mengagumi tim asuhan Guardiola setelah pertandingan dan menegaskan bahwa, terlepas dari posisi klasemen, City adalah tim terkuat di liga.
"Saya kecewa karena kami [Everton] hampir saja meraih tiga poin melawan tim terbaik saat ini di Liga Premier," kata Moyes kepada wartawan setelah pertandingan. "Apakah Man City akan membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik dengan memenangkan gelar, saya tidak tahu. Tapi tidak diragukan lagi mereka bermain lebih baik daripada tim mana pun di Liga Premier."
Manajer Everton itu juga mengungkapkan bahwa ia jarang berkomunikasi dengan manajer Arsenal, Arteta, meskipun hasil imbang tersebut meningkatkan harapan The Gunners untuk meraih gelar juara. Ia menambahkan: "Sesekali saya berbicara dengan Mikel, tapi tidak, dia punya urusan sendiri yang harus dia fokuskan."
Kesempatan yang terlewatkan bagi The Toffees
Pertandingan ini seperti dua babak yang berbeda, dengan City mendominasi babak pertama sebelum 13 menit yang kacau membuat Everton mencetak tiga gol. Namun, ketangguhan City tetap terlihat saat tendangan akurat Erling Haaland dan Jeremy Doku akhirnya membagi hasil imbang. Moyes menyoroti betapa sulitnya mengimbangi tempo City, sambil mencatat bahwa timnya kesulitan pada babak pertama.
"Tapi saat jeda, kami akan menerima hasil ini karena kami benar-benar kalah telak di babak pertama," jelas Moyes, seperti dikutip ESPN. "Saya ingin kami lebih sering berinteraksi, lebih dekat dengan Manchester City. Kami tidak bisa mendekati mereka. Mereka juga bermain sangat baik. Tapi kami sama sekali tidak mendekati performa yang biasanya kami tunjukkan.
"Ini mungkin penampilan terburuk kami di sini, terutama melawan tim-tim papan atas musim ini. Jadi, para pemain berusaha keras untuk membawa kami kembali ke dalam permainan, dan saat skor menjadi 3-1, kami seharusnya sudah cukup untuk mengamankan kemenangan, tapi kami tidak melakukannya. Mendapatkan satu poin melawan City bukanlah hasil yang buruk, tapi saat unggul 3-1, Anda berpikir memiliki peluang besar untuk menang."
- Getty Images Sport
Tahap akhir yang menentukan menanti
City kini harus fokus untuk memenangkan sisa pertandingan mereka sambil berharap Arsenal tersandung di fase akhir musim. Hasil imbang ini membuat Cityzens tertinggal lima poin, meski masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Sementara itu, The Gunners akan berupaya memenangkan tiga pertandingan tersisa, dimulai dengan lawatan ke markas West Ham. Namun sebelum itu, tim asuhan Arteta akan menghadapi Atlético Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions, setelah leg pertama berakhir imbang 1-1.