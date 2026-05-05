Meskipun Everton meraih hasil positif, manajer Moyes mengakui bahwa timnya kesulitan menghadapi kualitas tim tamu selama sebagian besar pertandingan. Moyes sangat mengagumi tim asuhan Guardiola setelah pertandingan dan menegaskan bahwa, terlepas dari posisi klasemen, City adalah tim terkuat di liga.

"Saya kecewa karena kami [Everton] hampir saja meraih tiga poin melawan tim terbaik saat ini di Liga Premier," kata Moyes kepada wartawan setelah pertandingan. "Apakah Man City akan membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik dengan memenangkan gelar, saya tidak tahu. Tapi tidak diragukan lagi mereka bermain lebih baik daripada tim mana pun di Liga Premier."

Manajer Everton itu juga mengungkapkan bahwa ia jarang berkomunikasi dengan manajer Arsenal, Arteta, meskipun hasil imbang tersebut meningkatkan harapan The Gunners untuk meraih gelar juara. Ia menambahkan: "Sesekali saya berbicara dengan Mikel, tapi tidak, dia punya urusan sendiri yang harus dia fokuskan."