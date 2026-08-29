Getty Images Sport
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'Tak bisa diterima' - Phil Parkinson 'terpukul' saat Wrexham takluk dari Birmingham City dalam duel Championship
Birmingham perpanjang tren tanpa kemenangan Wrexham
Start lambat Wrexham di musim Championship berlanjut saat mereka tumbang 2-1 di kandang dari Birmingham. Tuan rumah tampil jauh di bawah lawannya pada malam yang sulit, ketika tim tamu seharusnya bisa dengan mudah mencetak beberapa gol tambahan.
Phil Neumann menjadi penentu kemenangan bagi tim tamu. Bek tersebut mencetak dua gol sundulan untuk mengakhiri awal tanpa kemenangan Birmingham di musim ini, sekaligus memperpanjang kesulitan Wrexham pada awal musim.
Callum Doyle sempat menyamakan kedudukan bagi tuan rumah dalam awal babak kedua yang menjanjikan. Namun, sundulan kedua Neumann sesaat setelah laga melewati satu jam pada akhirnya memastikan poin untuk tim tamu.
- Getty Images Sport
Parkinson terpukul oleh gol-gol mudah kebobolan
Manajer Wrexham, Parkinson, tidak menahan diri dalam penilaiannya usai pertandingan. Sang pelatih yang frustrasi mengakui dirinya benar-benar kebingungan dengan performa pertahanan timnya setelah Neumann mengungguli lini belakang untuk gol pertama.
"Sepanjang waktu saya di sini, saya rasa dua gol itu adalah gol-gol paling mudah yang kami kebobolan," kata Parkinson, seperti dikutip oleh ESPN. "Kami harus memberi diri kami sendiri peluang dan bertahan di kotak penalti dengan lebih baik daripada yang kami lakukan malam ini. Untuk gol pertama, dua pemain mereka bisa saja mencetak gol dan itu tidak bisa diterima.
"Di babak kedua kami mendapatkan momentum yang kami cari, kami bermain dengan keyakinan dan karakter yang lebih besar, kembali ke dalam pertandingan, lalu kebobolan dari fase kedua, sapuan yang buruk, itu tidak bisa diterima."
Kurangnya keyakinan dalam serangan
Wrexham mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, tetapi mereka nyaris tidak mengancam gawang Birmingham dalam 45 menit pertama. Sebaliknya, tim tamu seharusnya sudah unggul jauh sebelum jeda, setelah menyia-nyiakan peluang emas melalui August Priske dan Jay Stansfield.
"Saya terpukul oleh gol-gol itu," aku Parkinson. "Pada babak pertama kami tidak bermain dengan keyakinan yang cukup, juga kepercayaan diri yang cukup di sepertiga akhir. Kami terlihat seperti tim yang para pemainnya menunggu orang lain melakukan sesuatu alih-alih mengambil tanggung jawab.
"Kami membahas itu saat turun minum dan saya pikir kami tampil sangat baik setelah jeda, terlihat seperti tim yang ingin kami jadi, tetapi Anda tidak bisa kebobolan gol seperti itu lalu berharap bisa memenangkan pertandingan sepak bola."
- Getty Images Sport
Wrexham mencari kemenangan liga pertama
Kekalahan kandang yang mengecewakan itu membuat Wrexham hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan pembuka Championship musim ini. Tim asuhan Parkinson sebelumnya membuka kampanye dengan dua hasil imbang 1-1 yang membuat frustrasi melawan Cardiff City dan Watford.
Ini menjadi awal yang menantang bagi pemilik Ryan Reynolds dan Rob Mac, yang berharap bisa mengamankan promosi bersejarah untuk mencapai Premier League. Wrexham nyaris gagal merebut tempat di play-off promosi musim lalu, dan mereka harus segera membaik untuk kembali bersaing.
Wrexham harus segera bangkit saat mereka memburu kemenangan liga pertama. Tim itu akan kembali beraksi dalam laga tandang melawan Millwall pada hari Rabu.
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