Start lambat Wrexham di musim Championship berlanjut saat mereka tumbang 2-1 di kandang dari Birmingham. Tuan rumah tampil jauh di bawah lawannya pada malam yang sulit, ketika tim tamu seharusnya bisa dengan mudah mencetak beberapa gol tambahan.

Phil Neumann menjadi penentu kemenangan bagi tim tamu. Bek tersebut mencetak dua gol sundulan untuk mengakhiri awal tanpa kemenangan Birmingham di musim ini, sekaligus memperpanjang kesulitan Wrexham pada awal musim.

Callum Doyle sempat menyamakan kedudukan bagi tuan rumah dalam awal babak kedua yang menjanjikan. Namun, sundulan kedua Neumann sesaat setelah laga melewati satu jam pada akhirnya memastikan poin untuk tim tamu.