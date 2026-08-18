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'Tak bisa dipercaya' - legenda Leicester Jamie Vardy mendukung bintang Manchester United Youri Tielemans untuk mencapai level lain di Old Trafford
Vardy memuji Tielemans sebagai talenta luar biasa
Keputusan Manchester United untuk mengaktifkan klausul rilis senilai £35 juta dalam kontrak Tielemans di Aston Villa mendapat persetujuan besar dari mereka yang paling mengenal gelandang Belgia itu. Vardy, yang menghabiskan empat setengah tahun bermain bersama gelandang tersebut di King Power Stadium, mengungkapkan antusiasmenya terhadap kepindahan itu.
"Saya hanya merasa dia akan kembali berkembang lagi, jika saya jujur," kata Vardy di podcast Jamie Vardy’s Having A Party miliknya saat membahas kepindahan Tielemans ke United pada musim panas ini. "Saya bermain melawannya bersama Belgia, dia luar biasa dan Anda seperti, 'Wow, siapa ini?', karena saat itu dia masih muda. Lalu muncul kabar bahwa kami [Leicester] merekrutnya dengan status pinjaman lebih dulu dan saya ingat berkeliling ke semua pemain dan berkata, 'Kami merekrut seorang pemain di sini!', dan maksud saya, pemain yang sangat bagus."
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Sangat cocok untuk Old Trafford
Pemain internasional Belgia berusia 29 tahun itu telah mengikat masa depannya untuk jangka panjang dengan Manchester United, dengan menandatangani kontrak lima tahun yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 2031. Tielemans tidak membuang waktu untuk mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, dengan menyebut Manchester United sebagai klub yang sempurna untuk saya saat ia berupaya menambah koleksi trofinya.
Setelah menjalani periode yang sukses di Villa Park, ketika ia membantu tim asuhan Unai Emery meraih gelar Liga Europa dan finis di empat besar, gelandang itu kini fokus untuk membawa United kembali ke puncak sepak bola Eropa. "Di dalam tim, ada banyak kualitas dan saya merasa ini adalah langkah yang bagus bagi saya untuk terus berkembang dan semoga memenangkan banyak, banyak gelar bersama klub," kata Tielemans kepada media resmi klub.
Dedikasi dan kepemimpinan di lini tengah
Di luar kecemerlangan teknisnya, mantan kapten Leicester Wes Morgan menyoroti standar profesional yang akan dibawa Tielemans ke ruang ganti United. Morgan, yang bergabung dengan Vardy di podcast tersebut, mencatat bahwa etos kerja pemain Belgia itu merupakan salah satu kualitas yang paling menonjol selama mereka bersama.
"Yang saya lihat dari Youri adalah dedikasi terhadap pekerjaannya," jelas Morgan. "Saya selalu melihatnya di gym, bekerja ekstra keras dan melakukan latihan tambahan. Dia benar-benar berupaya meningkatkan dirinya. Dia tidak pernah santai dalam latihan, dia selalu memberikan 100 persen, tetapi dia juga punya kemampuan teknis, kesadaran, dan kecepatan berpikir itu. Saya tidak terkejut melihat dia mencapai level tertinggi dan sekarang berada di Manchester United. Semoga dia menunjukkan kepada semua orang betapa bagusnya dia. Dia pantas mendapatkan semua yang telah diraihnya sejauh ini."
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Debut di Premier League menanti bintang Belgia
Vardy menggemakan sentimen tersebut terkait kepribadian sang gelandang dan proses adaptasinya di dalam skuad, sambil mengenang betapa cepat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris. "Dia datang dan seketika Anda bisa melihat... dedikasinya, 100 persen setiap hari," tambah Vardy. "Lalu dia masuk ke ruang ganti dan dia sangat rendah hati, sangat normal. Dia benar-benar membawa kesegaran bagi kami pada saat itu."
Tielemans sudah tampil untuk United selama rangkaian pramusim mereka, mencatatkan menit bermain saat menghadapi Paris Saint-Germain, Leeds United, dan AC Milan. Dengan musim Premier League yang akan dimulai akhir pekan ini, semua mata akan tertuju pada apakah pemain Belgia itu akan menjadi starter pada laga pembuka melawan Hull City yang baru promosi.
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