Keputusan Manchester United untuk mengaktifkan klausul rilis senilai £35 juta dalam kontrak Tielemans di Aston Villa mendapat persetujuan besar dari mereka yang paling mengenal gelandang Belgia itu. Vardy, yang menghabiskan empat setengah tahun bermain bersama gelandang tersebut di King Power Stadium, mengungkapkan antusiasmenya terhadap kepindahan itu.

"Saya hanya merasa dia akan kembali berkembang lagi, jika saya jujur," kata Vardy di podcast Jamie Vardy’s Having A Party miliknya saat membahas kepindahan Tielemans ke United pada musim panas ini. "Saya bermain melawannya bersama Belgia, dia luar biasa dan Anda seperti, 'Wow, siapa ini?', karena saat itu dia masih muda. Lalu muncul kabar bahwa kami [Leicester] merekrutnya dengan status pinjaman lebih dulu dan saya ingat berkeliling ke semua pemain dan berkata, 'Kami merekrut seorang pemain di sini!', dan maksud saya, pemain yang sangat bagus."