Daniel Farke memberikan kesempatan tampil sejak awal kepada James, Noah Okafor, Ao Tanaka, dan Lukas Nmecha, disertai debut di lini pertahanan untuk Nico Elvedi. Merefleksikan pertandingan tersebut, Rodon memberi penghormatan kepada penampilan tajam James di depan gawang setelah menjalani kampanye 2025-26 yang diganggu cedera, sembari memuji kualitas luar biasa dan tekad kolektif di seluruh skuad Leeds.

Membahas ketangguhan rekan setimnya itu serta dampak langsung dari para pemain baru klub pada musim panas ini, Rodon mengatakan kepada ITV Sport: "Cedera adalah bagian dari permainan, kami tahu apa yang mampu dia lakukan, dia [James] menunjukkan kualitasnya dan mencetak gol dengan penyelesaian yang hebat.

"Kami membutuhkan semua orang, musim ini panjang, kemampuan dalam skuad ini luar biasa, kami butuh semua orang bersatu. Kami ingin mengubah mentalitas, berkembang lagi sebagai sebuah grup dan memenangi sebanyak mungkin pertandingan. Perekrutan-perekrutan ini sangat bagus, kami ingin melanjutkan momentum ini."