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'Tak bisa dipercaya' - Joe Rodon memuji kedalaman skuad Leeds United setelah kemenangan Piala Carabao di markas Nottingham Forest
Leeds United meraih kemenangan beruntun
Leeds memastikan tempat mereka di putaran ketiga Carabao Cup untuk pertama kalinya sejak musim 2022-23 dengan kemenangan 2-0 atas Forest di City Ground. Daniel James memecah kebuntuan pada menit ke-50 lewat tembakan keras yang melewati Matz Sels, sebelum James Justin menggandakan keunggulan pada menit ke-75. Hasil ini memastikan Leeds meraih kemenangan beruntun di kandang Forest, hanya tiga hari setelah kemenangan 1-0 di Premier League.
- Getty Images Sport
Rodon memuji mentalitas tim
Daniel Farke memberikan kesempatan tampil sejak awal kepada James, Noah Okafor, Ao Tanaka, dan Lukas Nmecha, disertai debut di lini pertahanan untuk Nico Elvedi. Merefleksikan pertandingan tersebut, Rodon memberi penghormatan kepada penampilan tajam James di depan gawang setelah menjalani kampanye 2025-26 yang diganggu cedera, sembari memuji kualitas luar biasa dan tekad kolektif di seluruh skuad Leeds.
Membahas ketangguhan rekan setimnya itu serta dampak langsung dari para pemain baru klub pada musim panas ini, Rodon mengatakan kepada ITV Sport: "Cedera adalah bagian dari permainan, kami tahu apa yang mampu dia lakukan, dia [James] menunjukkan kualitasnya dan mencetak gol dengan penyelesaian yang hebat.
"Kami membutuhkan semua orang, musim ini panjang, kemampuan dalam skuad ini luar biasa, kami butuh semua orang bersatu. Kami ingin mengubah mentalitas, berkembang lagi sebagai sebuah grup dan memenangi sebanyak mungkin pertandingan. Perekrutan-perekrutan ini sangat bagus, kami ingin melanjutkan momentum ini."
Forest kesulitan di piala
Dominasi tim tamu dalam pertandingan ini tercermin dari catatan expected goals (xG) sebesar 2,26 dari 13 percobaan, dibandingkan dengan tuan rumah yang mencatat 0,86 dari delapan upaya. Kekalahan ini makin memperburuk rekor buruk Forest di ajang piala domestik, dengan klub itu kini hanya memenangi satu dari 10 laga terakhir mereka di Carabao Cup melawan sesama tim kasta teratas (S2, K7).
- News Images
Momentum meningkat jelang akhir pekan
Kemenangan beruntun di City Ground memberikan suntikan moral yang disambut baik bagi pasukan Farke jelang pertandingan kandang Premier League hari Minggu melawan Brentford. Leeds kini mengalihkan perhatian ke undian putaran ketiga Carabao Cup yang akan datang untuk mengetahui lawan berikutnya. Kedalaman skuad yang ditunjukkan dalam kedua pertandingan itu menempatkan Leeds dalam posisi yang baik untuk menjaga konsistensi mereka di awal musim.
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