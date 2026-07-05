"Tak bisa dijelaskan" dan "benar-benar tak tertahankan"! Gaya permainan Paraguay di Piala Dunia melawan Prancis dan wasit Tantashev menjadi sorotan

"Saat saya membaca pendapat ahli dari Ittrich, memang terdengar keras, tapi bagi saya sangat bisa dimengerti. Saya setuju, itu adalah kinerja wasit yang buruk," kata Willenborg, yang secara khusus menyoroti dua adegan yang bahkan membuatnya tercengang sebagai seorang wasit.

“Adegan yang melibatkan Mbappé sangat mengejutkan bagi saya, di mana seorang pemain mencoba menghentikannya dengan lengan—situasi yang tidak lazim dalam sepak bola,” kata Willenborg. “Seorang pemain biasanya selalu mencoba menghentikan pemain lain dengan menjegal kakinya. Namun, penggunaan lengan untuk menghentikan pemain di sini sangat tidak biasa.”

Pada menit ke-38, Matias Galarza yang memang sudah sangat emosional mencoba menghentikan Mbappe dengan memukulnya saat keduanya berlari berebut posisi di luar jangkauan bola. Tantashev pasti melihat adegan tersebut dari jarak yang sangat dekat, tetapi baik dia maupun VAR tidak melakukan intervensi. "Galarza beruntung tidak mendapat kartu merah. Bagi saya, sangat tidak bisa dimengerti mengapa dia bahkan tidak mendapat kartu kuning."