Mantan wasit Bundesliga Frank Willenborg menggunakan nada yang kurang lebih sama dalam wawancara dengan majalah kicker seperti mantan rekannya Patrick Ittrich, yang di MagentaTV menyebut wasit asal Uzbekistan itu sebagai "penampilan terburuk di Piala Dunia ini".
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"Tak bisa dijelaskan" dan "benar-benar tak tertahankan"! Gaya permainan Paraguay di Piala Dunia melawan Prancis dan wasit Tantashev menjadi sorotan
"Saat saya membaca pendapat ahli dari Ittrich, memang terdengar keras, tapi bagi saya sangat bisa dimengerti. Saya setuju, itu adalah kinerja wasit yang buruk," kata Willenborg, yang secara khusus menyoroti dua adegan yang bahkan membuatnya tercengang sebagai seorang wasit.
“Adegan yang melibatkan Mbappé sangat mengejutkan bagi saya, di mana seorang pemain mencoba menghentikannya dengan lengan—situasi yang tidak lazim dalam sepak bola,” kata Willenborg. “Seorang pemain biasanya selalu mencoba menghentikan pemain lain dengan menjegal kakinya. Namun, penggunaan lengan untuk menghentikan pemain di sini sangat tidak biasa.”
Pada menit ke-38, Matias Galarza yang memang sudah sangat emosional mencoba menghentikan Mbappe dengan memukulnya saat keduanya berlari berebut posisi di luar jangkauan bola. Tantashev pasti melihat adegan tersebut dari jarak yang sangat dekat, tetapi baik dia maupun VAR tidak melakukan intervensi. "Galarza beruntung tidak mendapat kartu merah. Bagi saya, sangat tidak bisa dimengerti mengapa dia bahkan tidak mendapat kartu kuning."
- Getty Images Sport
Gaya permainan Paraguay di Piala Dunia "sungguh tak tertahankan"
Menurut Willenborg, Juan Jose Caceres dari Paraguay juga seharusnya merasa beruntung. Pemain ini dengan sengaja menendang tulang kering Mbappe saat sang pemain sedang terbaring di lapangan. "Bagi saya, membiarkan hal itu tanpa hukuman juga tidak bisa dijelaskan. Jika sebuah tim menyadari bahwa wasit membiarkan semua itu terjadi, maka mereka juga tidak akan berhenti," kata Willenborg. Pada akhirnya, Tantashev "gagal memberikan peringatan".
Pria berusia 47 tahun yang telah mengakhiri kariernya setelah musim lalu ini juga tidak segan-segan mengkritik gaya permainan Paraguay di putaran final Piala Dunia ini. Gaya permainan tersebut, menurutnya, “sungguh tak tertahankan; sebagai penonton, sulit untuk menontonnya.”
Yang sangat mencolok sekaligus memalukan adalah fakta bahwa Tantashev tidak memberikan satu pun kartu kuning kepada pemain Amerika Selatan sepanjang pertandingan, namun pada akhirnya memberikan tiga kartu kuning kepada pemain Prancis, yaitu Bradley Barcola, Manu Kone, dan Michael Olise.
Meskipun Paraguay bermain tidak sportif, Equipe Tricolore yang jelas-jelas diunggulkan akhirnya menang 1-0 dengan sangat layak dan akan menghadapi Maroko di perempat final. Gol kemenangan dicetak oleh Kylian Mbappe dari jarak sebelas meter. Pemain pengganti Desire Doue sebelumnya dijatuhkan dengan jelas oleh Diego Gomez di dalam kotak penalti, namun Tantashev baru menyadarinya setelah bantuan VAR. Ia kemudian juga mengabaikan upaya Gustavo Velazquez yang sangat jelas berusaha merusak titik penalti.
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