'Tak Berarti' - Marcelo Bielsa memberikan penilaian pedas terhadap kinerjanya sendiri sebagai pelatih Uruguay setelah kekalahan dari Spanyol mengakhiri impian mereka di Piala Dunia

Berbicara setelah kekalahan tersebut, Bielsa memberikan penilaian jujur atas kinerjanya bersama tim nasional, sambil menegaskan bahwa kegagalan di Piala Dunia telah membuat segala hal lainnya menjadi tak berarti. Ia juga menerima tanggung jawab atas hasil mengecewakan Uruguay di turnamen tersebut.

"Saya tidak akan meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay," kata Bielsa kepada beIN Sports. "Kontribusi apa pun dari seorang pelatih yang telah bekerja selama tiga tahun tidak berarti apa-apa jika tidak menghasilkan hasil: peringkat keempat di babak kualifikasi (di zona Amerika Selatan) tidak berarti apa-apa, peringkat ketiga di Copa America tidak berarti apa-apa, dan jelas, saya tidak perlu mengomentari penampilan itu.

"Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencari jawaban, melainkan untuk melampiaskan kepada saya, yang bertanggung jawab, seluruh kekecewaan atas tersingkirnya tim ini. Untuk Piala Dunia ini, kami bermain untuk meraih tujuh poin dan kami hanya meraih dua, meskipun memiliki sekelompok pemain berkualitas. Terlepas dari kerja keras, usaha, dan dedikasi, saya tidak berhasil."