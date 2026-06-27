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'Tak Berarti' - Marcelo Bielsa memberikan penilaian pedas terhadap kinerjanya sendiri sebagai pelatih Uruguay setelah kekalahan dari Spanyol mengakhiri impian mereka di Piala Dunia
Bielsa mengakui kesalahannya setelah Uruguay tersingkir lebih awal
Perjalanan Uruguay di Piala Dunia berakhir dengan mengecewakan setelah kalah 1-0 dari Spanyol, hasil yang memastikan tersingkirnya mereka dari turnamen tersebut. Meskipun datang dengan ekspektasi tinggi berkat perkembangan yang menjanjikan di bawah asuhan Bielsa, La Celeste hanya mampu mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan.
Pelatih asal Argentina itu mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut, sekaligus mengabaikan pencapaian selama tiga tahun masa jabatannya. Bielsa berpendapat bahwa hasil-hasil sebelumnya, termasuk finis di peringkat keempat pada kualifikasi Piala Dunia dan peringkat ketiga di Copa America, telah kehilangan arti setelah tim tersingkir dari Piala Dunia.
- AFP
Bielsa memberikan penilaian yang tak kenal ampun terhadap masa jabatannya sendiri
Berbicara setelah kekalahan tersebut, Bielsa memberikan penilaian jujur atas kinerjanya bersama tim nasional, sambil menegaskan bahwa kegagalan di Piala Dunia telah membuat segala hal lainnya menjadi tak berarti. Ia juga menerima tanggung jawab atas hasil mengecewakan Uruguay di turnamen tersebut.
"Saya tidak akan meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay," kata Bielsa kepada beIN Sports. "Kontribusi apa pun dari seorang pelatih yang telah bekerja selama tiga tahun tidak berarti apa-apa jika tidak menghasilkan hasil: peringkat keempat di babak kualifikasi (di zona Amerika Selatan) tidak berarti apa-apa, peringkat ketiga di Copa America tidak berarti apa-apa, dan jelas, saya tidak perlu mengomentari penampilan itu.
"Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencari jawaban, melainkan untuk melampiaskan kepada saya, yang bertanggung jawab, seluruh kekecewaan atas tersingkirnya tim ini. Untuk Piala Dunia ini, kami bermain untuk meraih tujuh poin dan kami hanya meraih dua, meskipun memiliki sekelompok pemain berkualitas. Terlepas dari kerja keras, usaha, dan dedikasi, saya tidak berhasil."
Keputusan kiper menjadi sorotan
Bielsa juga menanggapi salah satu topik pembicaraan utama dalam kampanye Uruguay: keyakinannya yang tak tergoyahkan terhadap kiper veteran Fernando Muslera meskipun ia pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Pelatih tersebut membela pilihannya, dengan mengatakan bahwa keputusan itu telah dipertimbangkan secara matang berkat performa dan pengalaman Muslera.
"Ketika saya memutuskan untuk menurunkan Muslera, itu adalah keputusan yang sangat matang," aku Bielsa. "Dia adalah kiper yang baru saja menjalani tahun yang luar biasa dan merupakan pemain dengan kepribadian yang sangat kuat serta karakter yang tangguh. Itulah mengapa saya memutuskan untuk mempertahankannya dan tidak menarik kepercayaan saya."
Ia kemudian mengungkapkan bahwa Muslera meminta untuk diganti pada babak pertama saat melawan Spanyol. Bielsa mengatakan: "Namun, pada babak pertama, Muslera meninggalkan lapangan atas permintaannya sendiri dan digantikan oleh Sergio Rochet. Bukan saya yang mengambil keputusan itu, melainkan dia sendiri yang melakukannya."
- AFP
Masa depan Bielsa masih diselimuti ketidakpastian
Kegagalan Uruguay yang mengecewakan di Piala Dunia membuat posisi Bielsa menjadi sorotan tajam. Dengan kritik yang sudah semakin gencar selama turnamen berlangsung, perhatian kini akan tertuju pada apakah ia akan tetap memimpin tim setelah secara terbuka mempertanyakan nilai masa jabatannya sendiri.