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Tak bahagia di Manchester City? Juventus siapkan misi penyelamatan pada Januari untuk bek yang tersisih, Rayan Ait-Nouri
Juventus bidik bek Manchester City yang tersisih
Juventus sedang bersiap meluncurkan langkah transfer pada Januari untuk bek kiri City, Ait-Nouri. Raksasa Serie A itu secara aktif memantau situasi sang bek menjelang bursa transfer musim dingin.
Menurut Gazzetta dello Sport, klub Italia itu sudah melakukan kontak dengan pihak yang mewakili pemain internasional Aljazair tersebut. Mereka ingin mengetahui ketersediaannya untuk pindah ke Turin pada pertengahan musim. Ait-Nouri kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler untuk Manchester City di bawah Enzo Maresca musim ini. Karena itu, Juventus berharap bisa memberinya jalan keluar dari Stadion Etihad.
- Getty Images Sport
Frustrasi memuncak di Etihad
Keputusan untuk bertahan di City pada musim panas ini belum membuahkan hasil yang diinginkan bagi Ait-Nouri. Meski memiliki talenta yang jelas terlihat, bek tersebut justru benar-benar terpinggirkan dari tim utama.
Bek sayap itu dibatasi hanya tampil dua kali di semua kompetisi musim ini. Secara total, ia hanya mencatatkan 105 menit bermain di lapangan. Namun, pemain Aljazair itu tetap mampu memberikan dampak signifikan dalam kesempatan terbatas yang dimilikinya. Ia secara luar biasa mencatatkan tiga assist dalam kurun singkat tersebut, termasuk kontribusi penting melawan FC Porto di Liga Champions.
Menghidupkan kembali minat transfer yang sudah berlangsung lama
Ini bukan kali pertama Juventus menyatakan minat untuk mendapatkan jasa Ait-Nouri. Juventus, bersama rival domestik AC Milan, santer dikaitkan dengan bek tersebut tahun lalu.
Kedua klub Italia itu kembali mengejar sang pemain pada bursa transfer musim panas terbaru, dengan negosiasi dilaporkan sempat berlangsung. Pada akhirnya, sang pemain memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Manchester.
Keputusan itu datang hanya setahun setelah kedatangannya yang menyita perhatian dari Wolves. City mengamankan tanda tangan bek tersebut dalam kesepakatan senilai €36,8 juta, tetapi masa depan jangka panjangnya di Inggris kini tampak semakin tidak pasti.
- Getty Images Sport
Jalur potensial untuk keluar pada Januari
Dengan bursa transfer musim dingin yang semakin dekat, Juventus sedang memosisikan diri untuk menguji keteguhan City. Klub Italia itu ingin memperkuat opsi di lini pertahanan mereka untuk paruh kedua musim ini.
Mengingat sang pemain sangat minim mendapat waktu bermain, Manchester City bisa saja terbuka untuk bernegosiasi. Laporan yang sama mengklaim bahwa kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian disebut-sebut sebagai struktur yang paling mungkin untuk transfer tersebut.
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