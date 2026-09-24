Juventus sedang bersiap meluncurkan langkah transfer pada Januari untuk bek kiri City, Ait-Nouri. Raksasa Serie A itu secara aktif memantau situasi sang bek menjelang bursa transfer musim dingin.

Menurut Gazzetta dello Sport, klub Italia itu sudah melakukan kontak dengan pihak yang mewakili pemain internasional Aljazair tersebut. Mereka ingin mengetahui ketersediaannya untuk pindah ke Turin pada pertengahan musim. Ait-Nouri kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler untuk Manchester City di bawah Enzo Maresca musim ini. Karena itu, Juventus berharap bisa memberinya jalan keluar dari Stadion Etihad.