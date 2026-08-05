Forest muncul sebagai peminat Reijnders saat mereka ingin memperkuat skuad sebelum tenggat bursa transfer. Klub Premier League itu dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah senilai £55 juta untuk mendatangkan pemain internasional Belanda tersebut pada musim panas ini. Reijnders baru pindah ke Etihad Stadium setahun lalu setelah menjalani periode yang impresif bersama raksasa Italia AC Milan.

Namun, bisa dikatakan pemain berusia 28 tahun itu sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi di sepak bola Inggris. Ia hanya mencatatkan 19 kali menjadi starter di Premier League di bawah Pep Guardiola pada musim debutnya di Manchester. Alhasil, masa depannya di klub untuk jangka panjang kini berada dalam keraguan serius.