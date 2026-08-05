Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tak bahagia di Man City? Bintang £55 juta bidik pintu keluar saat klub kejutan Premier League melayangkan tawaran
Forest bidik gelandang Man City Reijnders
Forest muncul sebagai peminat Reijnders saat mereka ingin memperkuat skuad sebelum tenggat bursa transfer. Klub Premier League itu dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah senilai £55 juta untuk mendatangkan pemain internasional Belanda tersebut pada musim panas ini. Reijnders baru pindah ke Etihad Stadium setahun lalu setelah menjalani periode yang impresif bersama raksasa Italia AC Milan.
Namun, bisa dikatakan pemain berusia 28 tahun itu sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi di sepak bola Inggris. Ia hanya mencatatkan 19 kali menjadi starter di Premier League di bawah Pep Guardiola pada musim debutnya di Manchester. Alhasil, masa depannya di klub untuk jangka panjang kini berada dalam keraguan serius.
- Getty
Reijnders terbuka untuk hengkang pada musim panas ini
Menurut laporan dari Daily Mail, Reijnders kini terbuka untuk hengkang dari Manchester City. Pemain Belanda itu ingin mendapatkan menit bermain reguler yang lebih banyak di tim utama setelah menjalani tahun pertama yang membuat frustrasi di Inggris. Forest menunjukkan minat besar terhadap potensi kesepakatan senilai £55 juta untuk membawa gelandang itu ke City Ground. Namun, City mungkin akan bertahan pada permintaan harga yang lebih tinggi, mendekati £60 juta, sebelum setuju melepasnya.
Harga permintaan £60 juta itu sudah memengaruhi opsi transfer Reijnders pada awal bursa transfer. Klub Spanyol Atletico Madrid sebelumnya menyatakan minat pada sang pemain, tetapi menilai valuasi City terlalu tinggi untuk melanjutkan kesepakatan.
Forest dipersenjatai dengan dana Anderson
Forest berada dalam posisi finansial yang kuat untuk mengejar target-target bernilai tinggi pada musim panas ini. Klub asal East Midlands itu baru-baru ini menyetujui penjualan gelandang bintang Elliot Anderson ke Manchester City dengan biaya yang dilaporkan mencapai £116 juta. Penjualan bersejarah itu memberi Forest modal yang cukup besar untuk diinvestasikan kembali ke skuad mereka.
Namun, petinggi klub harus menilai dengan cermat apakah mengeluarkan £55 juta untuk Reijnders merupakan langkah bisnis yang tepat. Pemain internasional Belanda itu kesulitan beradaptasi pada tahun pertamanya di Premier League. Selain itu, pada usia 28 tahun, ia bukan opsi termuda di pasar, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai valuasi jangka panjangnya.
- Getty Images
Langkah selanjutnya dalam perburuan Reijnders
Keberhasilan dari potensi kesepakatan apa pun pada akhirnya akan bergantung pada apakah Forest siap memenuhi harga yang diminta City sebesar £60 juta. Mencari titik tengah dalam negosiasi antara tawaran yang diajukan sebesar £55 juta dan valuasi City tetap menjadi hambatan utama.
Keterbukaan Reijnders untuk pindah memberi Forest keuntungan yang jelas jika mereka memutuskan untuk mempertegas minatnya. Kepindahan ke City Ground akan memberi sang gelandang waktu bermain reguler yang ia inginkan untuk menghidupkan kembali performanya. Kini semua mata akan tertuju pada Forest untuk melihat sejauh mana mereka bersedia melangkah demi mantan bintang AC Milan itu seiring negosiasi transfer terus berlanjut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami