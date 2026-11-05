“Tak akan pernah menjadi David Silva”: Hal-hal yang masih menjadi tanda tanya soal Brenden Aaronson saat bintang Leeds dan timnas AS itu diberi tahu apa yang perlu ditambahkan dalam permainannya
Aaronson belum mencetak gol di Liga Primer musim ini
Sesekali ia menunjukkan performa gemilang selama periode penuh dinamika di Elland Road, termasuk pada awal 2026 ketika ia mencetak tiga gol dalam dua laga Premier League berturut-turut melawan Manchester United dan Newcastle.
Aaronson tidak mencetak gol lagi setelah itu pada musim 2025/26. Musim ini, ia baru mencetak satu gol di Carabao Cup dari 10 penampilan di semua kompetisi. Ia juga belum mengamankan tempat sebagai starter reguler dalam rencana Daniel Farke.
- Getty
Kontrak baru ditandatangani menjelang musim 2026/27
Membuktikan kualitasnya telah menjadi tantangan yang tak asing bagi Aaronson, mengingat ia mengalami degradasi pada akhir musim debutnya di Inggris. Ia kembali dari masa peminjaman di Jerman untuk membantu meraih gelar Championship dan berhasil membungkam banyak pihak yang meragukannya.
Sebuah kontrak baru ditandatangani menjelang musim 2026-27 sebagai ganjaran yang pantas atas perubahan nasibnya, tetapi pertanyaan terus muncul tentang peran terbaiknya dan bagaimana ia masuk dalam rencana besar di Elland Road.
Aspek permainan yang bisa ditingkatkan Aaronson dan kontribusi lebih yang bisa ia berikan
Banyak orang yang punya hubungan dengan Leeds segera memuji kontribusi Aaronson dalam latihan, saat ia kerap dianggap bermain “seperti Lionel Messi”. Namun, bagaimana ia bisa menampilkan performa serupa dalam pertandingan kompetitif?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Beckford, mantan penyerang Leeds yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat menemukan situs taruhan terbaik di Inggris, ia menyampaikan penilaiannya tentang Aaronson kepada GOAL: “Saya menyukai Brenden. Menurut saya, dia pemain yang fantastis. Dia juga pribadi yang menyenangkan, dan itu turut mencerminkan kepribadiannya.
“Anda bisa melihatnya ketika dia berada di lapangan. Anda bisa melihat energi dan antusiasme dalam permainannya. Dia tidak akan pernah menjadi pemain seperti David Silva. Meski begitu, postur tubuhnya serupa.
“Menurut saya, hal yang dipertanyakan orang adalah apa yang dia lakukan di sepertiga akhir lapangan. Dia bekerja sekeras siapa pun, bahkan mungkin lebih keras daripada semua pemain lain. Saya rasa musim lalu dia mencatatkan statistik merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan lebih sering daripada siapa pun di Premier League. Saya mungkin keliru soal itu, tetapi dia berada di jajaran teratas dalam statistik tersebut. Itulah kontribusinya bagi tim.
“Pertanyaan mulai muncul setelah dia merebut kembali bola. Lalu apa? Banyak orang mengatakan dia mengambil satu, dua, atau tiga sentuhan terlalu banyak. Saat itu, para bek sudah kembali, mereka mengepungnya, lalu dia kehilangan bola atau hal semacam itu.
“Menurut saya, dia pemain hebat. Bisa dimengerti jika rekan-rekannya mengatakan dia luar biasa dalam latihan karena memang itulah yang Anda lakukan saat berlatih. Anda bekerja keras, bergerak ke sana kemari, berusaha merebut kembali bola secepat mungkin, lalu semuanya bergantung pada apa yang dilakukan setelah penguasaan bola beralih.
“Dalam latihan, Anda berupaya merebut kembali bola secepat mungkin. Setelah itu, saya ingin dia merebut bola dan memberikannya kepada pemain sayap, atau mengirim umpan terobosan kepada Dom [Calvert-Lewin], Lukas Nmecha, atau pemain lain. Menurut saya, di situlah pertanyaan mulai muncul.”
- Getty
Tak ada tempat bagi pengatur serangan Leeds dalam skuad terbaru timnas Amerika Serikat
Aaronson belum mencatatkan umpan gol musim ini, padahal itulah statistik yang menjadi kebanggaan para pengatur serangan sepertinya. Ia selalu bisa diandalkan untuk mengganggu lawan dan menekan dari lini depan, tetapi bisakah ia benar-benar menyulitkan mereka saat menguasai bola?
Itulah ujian yang telah dihadapinya selama beberapa waktu. Ia perlu berbuat lebih banyak untuk benar-benar meyakinkan. Mauricio Pochettino tidak memasukkan pemain berusia 26 tahun yang rajin berlari itu ke dalam skuad terbaru timnas Amerika Serikat, sementara Christian Pulisic dan rekan-rekannya bersiap menghadapi Haiti di perempat final CONCACAF Nations League.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami