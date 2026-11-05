Banyak orang yang punya hubungan dengan Leeds segera memuji kontribusi Aaronson dalam latihan, saat ia kerap dianggap bermain “seperti Lionel Messi”. Namun, bagaimana ia bisa menampilkan performa serupa dalam pertandingan kompetitif?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Beckford, mantan penyerang Leeds yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat menemukan situs taruhan terbaik di Inggris, ia menyampaikan penilaiannya tentang Aaronson kepada GOAL: “Saya menyukai Brenden. Menurut saya, dia pemain yang fantastis. Dia juga pribadi yang menyenangkan, dan itu turut mencerminkan kepribadiannya.

“Anda bisa melihatnya ketika dia berada di lapangan. Anda bisa melihat energi dan antusiasme dalam permainannya. Dia tidak akan pernah menjadi pemain seperti David Silva. Meski begitu, postur tubuhnya serupa.

“Menurut saya, hal yang dipertanyakan orang adalah apa yang dia lakukan di sepertiga akhir lapangan. Dia bekerja sekeras siapa pun, bahkan mungkin lebih keras daripada semua pemain lain. Saya rasa musim lalu dia mencatatkan statistik merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan lebih sering daripada siapa pun di Premier League. Saya mungkin keliru soal itu, tetapi dia berada di jajaran teratas dalam statistik tersebut. Itulah kontribusinya bagi tim.

“Pertanyaan mulai muncul setelah dia merebut kembali bola. Lalu apa? Banyak orang mengatakan dia mengambil satu, dua, atau tiga sentuhan terlalu banyak. Saat itu, para bek sudah kembali, mereka mengepungnya, lalu dia kehilangan bola atau hal semacam itu.

“Menurut saya, dia pemain hebat. Bisa dimengerti jika rekan-rekannya mengatakan dia luar biasa dalam latihan karena memang itulah yang Anda lakukan saat berlatih. Anda bekerja keras, bergerak ke sana kemari, berusaha merebut kembali bola secepat mungkin, lalu semuanya bergantung pada apa yang dilakukan setelah penguasaan bola beralih.

“Dalam latihan, Anda berupaya merebut kembali bola secepat mungkin. Setelah itu, saya ingin dia merebut bola dan memberikannya kepada pemain sayap, atau mengirim umpan terobosan kepada Dom [Calvert-Lewin], Lukas Nmecha, atau pemain lain. Menurut saya, di situlah pertanyaan mulai muncul.”