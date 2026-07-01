"Tak ada yang tertarik dengan apa yang saya sampaikan" - Marcelo Bielsa mengucapkan selamat tinggal yang "sangat menyakitkan" pada jabatannya di Uruguay dalam konferensi pers berdurasi 100 menit

Sesuai gaya khas "El Loco", Bielsa tidak menahan diri selama penampilan terakhirnya di hadapan media, mempertanyakan apakah filosofi taktisnya telah meninggalkan dampak yang bertahan lama pada sepak bola Uruguay. Meskipun telah memimpin tim selama tiga tahun, pria berusia 70 tahun itu mengungkapkan rasa terisolasi yang mendalam, seolah-olah metode-metodenya sebagian besar diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya.

"Yang saya yakini sepenuhnya adalah tidak ada yang peduli dengan apa yang saya ketahui," katanya. "Saya tahu kapan seseorang peduli dengan apa yang saya ketahui. Tidak ada satu pun yang saya coba sampaikan yang dianggap penting, di tingkat mana pun. Itu tidak pernah penting dari sudut pandang saya.

"Saya tidak melihat ada yang buruk dalam hal itu — orang lain tidak tertarik untuk mempelajari apa yang saya ketahui. Selesai sudah. Tidak ada yang tertarik dengan apa yang saya sampaikan, saya tidak memiliki keraguan sedikit pun mengenai hal itu.

"Saya mengalaminya seperti ketika seorang insinyur yang tinggal di Australia dan ingin menjadi manajer di Montevideo datang ke sini. Saya berkata, 'Oke, silakan datang,' lalu saya menceritakan apa yang saya ketahui kepadanya, dan dia menerimanya serta kini bekerja di dunia sepak bola Uruguay. Dia satu-satunya orang yang saya ingat benar-benar tertarik."



