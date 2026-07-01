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"Tak ada yang tertarik dengan apa yang saya sampaikan" - Marcelo Bielsa mengucapkan selamat tinggal yang "sangat menyakitkan" pada jabatannya di Uruguay dalam konferensi pers berdurasi 100 menit
'Tak ada yang tertarik dengan apa yang saya sampaikan'
Sesuai gaya khas "El Loco", Bielsa tidak menahan diri selama penampilan terakhirnya di hadapan media, mempertanyakan apakah filosofi taktisnya telah meninggalkan dampak yang bertahan lama pada sepak bola Uruguay. Meskipun telah memimpin tim selama tiga tahun, pria berusia 70 tahun itu mengungkapkan rasa terisolasi yang mendalam, seolah-olah metode-metodenya sebagian besar diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya.
"Yang saya yakini sepenuhnya adalah tidak ada yang peduli dengan apa yang saya ketahui," katanya. "Saya tahu kapan seseorang peduli dengan apa yang saya ketahui. Tidak ada satu pun yang saya coba sampaikan yang dianggap penting, di tingkat mana pun. Itu tidak pernah penting dari sudut pandang saya.
"Saya tidak melihat ada yang buruk dalam hal itu — orang lain tidak tertarik untuk mempelajari apa yang saya ketahui. Selesai sudah. Tidak ada yang tertarik dengan apa yang saya sampaikan, saya tidak memiliki keraguan sedikit pun mengenai hal itu.
"Saya mengalaminya seperti ketika seorang insinyur yang tinggal di Australia dan ingin menjadi manajer di Montevideo datang ke sini. Saya berkata, 'Oke, silakan datang,' lalu saya menceritakan apa yang saya ketahui kepadanya, dan dia menerimanya serta kini bekerja di dunia sepak bola Uruguay. Dia satu-satunya orang yang saya ingat benar-benar tertarik."
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Pembelaan berbasis data atas kegagalan di Piala Dunia
Kegagalan Uruguay lolos ke babak selanjutnya menjadi kejutan besar, mengingat raksasa Amerika Selatan ini hanya mengumpulkan dua poin di Grup H. Namun, Bielsa berpendapat bahwa statistik menunjukkan mereka seharusnya meraih hasil yang jauh lebih baik dari laga-laga melawan Arab Saudi, Cape Verde, dan Spanyol.
"Saya bisa menjelaskan dengan jelas mengapa kami seharusnya menyelesaikan babak grup dengan tujuh poin," tegas Bielsa. "Tidak ada analisis yang serius, cermat, matang, dan terperinci yang tidak memperkirakan kami akan menang melawan Arab Saudi, tidak memperkirakan kami akan menang melawan Cape Verde, dan tidak memperkirakan kami akan bermain imbang dengan Spanyol. Kami cukup kompak sehingga berlari 20 persen lebih banyak daripada Arab Saudi, 30 persen lebih banyak daripada Cape Verde, dan 25 persen lebih banyak daripada Spanyol."
Penjelasan mengenai situasi Muslera
Salah satu momen paling aneh dalam pertandingan final Uruguay adalah pergantian pemain pada babak pertama yang melibatkan kiper veteran Fernando Muslera. Bielsa mengungkapkan bahwa kiper tersebut, yang sedang mengalami demam, pada dasarnya menggantikan dirinya sendiri setelah sebuah kesalahan fatal memungkinkan Alex Baena mencetak gol untuk Spanyol. Itu adalah momen kerentanan mental yang diakui Bielsa belum pernah ia temui sebelumnya dalam karier kepelatihannya yang panjang.
"Belum pernah terjadi pada saya bahwa seorang pemain meminta untuk diganti karena dampak kesalahan yang dilakukannya terhadap semangatnya," jelas Bielsa. "Muslera mengatakan kepada saya bahwa ia begitu terpukul oleh kesalahan yang dilakukannya sehingga ia lebih memilih untuk berhenti bermain karena peluang tim masih terbuka lebar dan ia tidak dalam kondisi terbaik untuk menghadapi babak kedua, saat kami memiliki segalanya untuk meraih kemenangan."
- Getty Images Sport
Mohon maaf atas pernyataan-pernyataan yang meluap-luap di media
Bielsa mengakhiri sesi wawancara maratonnya dengan menanggapi ketegangan yang dialaminya dengan media serta foto resminya bersama FIFA yang viral. Mantan pelatih Leeds United itu meminta maaf karena bersikap kasar kepada para wartawan di pinggir lapangan usai kekalahan dari Spanyol, dengan menyebut beban emosional akibat kekalahan tersebut sebagai alasan di balik kurangnya ketenangannya di bawah sorotan kamera yang intens.
"Saya ingin menyinggung sesuatu, sebuah permintaan maaf, dalam tanda kutip. Saat mereka mengambil foto saya untuk FIFA, saya memang tidak pandai berpose untuk foto. Dan hal kedua yang ingin saya singgung adalah setelah pertandingan melawan Spanyol, ketika ada kewajiban terhadap perusahaan-perusahaan yang membeli hak siar untuk memberikan sejumlah wawancara tertentu. Mereka menangani momen-momen penuh penderitaan seolah-olah itu adalah momen-momen kebahagiaan. Saya bereaksi terhadap penundaan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan saya bereaksi karena mereka menunggu, menunggu, sementara saya diliputi rasa sakit. Itulah mengapa saya mungkin tidak sepolos yang seharusnya.”