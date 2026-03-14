"Tak ada yang tahu di stadion mengapa dia mendapat kartu kuning-merah": FC Bayern München melontarkan kritik terhadap wasit Christian Dingert terkait insiden kontroversial yang melibatkan Luis Diaz dan Harry Kane

"Saya sangat bangga dengan ketangguhan mental para pemain. Pertandingan hari ini sangat seru dan ada banyak momen krusial yang mungkin menimbulkan perbedaan pendapat," kata Kompany dalam wawancara dengan DAZN usai pertandingan.

Bayern harus bermain dengan pemain lebih sedikit sebelum jeda babak pertama setelah Nicolas Jackson mendapat kartu merah (menit ke-42). Pada fase akhir pertandingan, sang pemimpin klasemen bahkan hanya bermain dengan sembilan orang, karena Luis Diaz mendapat kartu kuning kedua dari wasit Dingert akibat dugaan diving, sehingga ia juga harus meninggalkan lapangan lebih awal dengan kartu kuning-merah (menit ke-84).

Sementara Kompany mengakui bahwa tidak ada "perdebatan" mengenai kartu merah untuk Jackson setelah tekel kerasnya terhadap Martin Terrier, ia justru semakin kesal dengan pengusiran Diaz. Ini adalah "yang terburuk," geram pelatih Bayern itu. "Tidak ada seorang pun di stadion yang tahu mengapa dia mendapat kartu kuning-merah."

Diaz telah mengoper bola melewati kiper Leverkusen, Janis Blaswich, di dalam kotak penalti, mengontrolnya, dan terjatuh. Karena Blaswich terlihat mundur dan pemain Kolombia itu jelas-jelas mencari kontak, keputusan untuk tidak memberikan penalti tentu saja benar. Kompany juga sependapat, namun ia berharap Dingert lebih bijaksana dan setidaknya tidak memberikan kartu merah.

"Dia langsung bangun. Dia bahkan tidak mencoba mendapatkan penalti. Dia terjatuh, ada kontak, tapi dia langsung bangun dan tetap mendapat kartu kuning, lalu kartu kuning-merah. Itu menyakitkan, sekarang dia juga diskors untuk pertandingan berikutnya," keluh Kompany. "Seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu dianggap pelanggaran kuning pada fase ini."