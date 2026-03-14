Pelatih Bayern München, Vincent Kompany, menilai wasit Christian Dingert tampil buruk setelah FCB bermain imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen. Terutama dua insiden kontroversial yang membuat sang juara bertahan sangat kesal.
"Tak ada yang tahu di stadion mengapa dia mendapat kartu kuning-merah": FC Bayern München melontarkan kritik terhadap wasit Christian Dingert terkait insiden kontroversial yang melibatkan Luis Diaz dan Harry Kane
"Saya sangat bangga dengan ketangguhan mental para pemain. Pertandingan hari ini sangat seru dan ada banyak momen krusial yang mungkin menimbulkan perbedaan pendapat," kata Kompany dalam wawancara dengan DAZN usai pertandingan.
Bayern harus bermain dengan pemain lebih sedikit sebelum jeda babak pertama setelah Nicolas Jackson mendapat kartu merah (menit ke-42). Pada fase akhir pertandingan, sang pemimpin klasemen bahkan hanya bermain dengan sembilan orang, karena Luis Diaz mendapat kartu kuning kedua dari wasit Dingert akibat dugaan diving, sehingga ia juga harus meninggalkan lapangan lebih awal dengan kartu kuning-merah (menit ke-84).
Sementara Kompany mengakui bahwa tidak ada "perdebatan" mengenai kartu merah untuk Jackson setelah tekel kerasnya terhadap Martin Terrier, ia justru semakin kesal dengan pengusiran Diaz. Ini adalah "yang terburuk," geram pelatih Bayern itu. "Tidak ada seorang pun di stadion yang tahu mengapa dia mendapat kartu kuning-merah."
Diaz telah mengoper bola melewati kiper Leverkusen, Janis Blaswich, di dalam kotak penalti, mengontrolnya, dan terjatuh. Karena Blaswich terlihat mundur dan pemain Kolombia itu jelas-jelas mencari kontak, keputusan untuk tidak memberikan penalti tentu saja benar. Kompany juga sependapat, namun ia berharap Dingert lebih bijaksana dan setidaknya tidak memberikan kartu merah.
"Dia langsung bangun. Dia bahkan tidak mencoba mendapatkan penalti. Dia terjatuh, ada kontak, tapi dia langsung bangun dan tetap mendapat kartu kuning, lalu kartu kuning-merah. Itu menyakitkan, sekarang dia juga diskors untuk pertandingan berikutnya," keluh Kompany. "Seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu dianggap pelanggaran kuning pada fase ini."
Kartu kuning-merah untuk Luis Diaz memicu kemarahan di FC Bayern: "Dia sama sekali bukan pemain yang suka diving"
Setelah peluit akhir dibunyikan, Kompany yang tampak kesal masih berusaha mendekati Dingert di lapangan. "Saya selalu menjabat tangan," katanya membantah dugaan bahwa ia menolak berjabat tangan dengan wasit. "Menurut saya, penampilan wasit hari ini kurang baik, tapi itu tidak mengubah rasa hormat saya kepadanya. Hal seperti itu bisa saja terjadi."
Sementara itu, gelandang Joshua Kimmich dan bek tengah Jonathan Tah juga kesal dengan kartu kuning-merah yang diberikan kepada Diaz. "Jika saya melihat tayangannya, jelas ada kontak di sana, itu tidak bisa disangkal. Saat berada dalam situasi itu, Anda memang sedikit menunggu kontak – tentu saja dia terjatuh sedikit lebih awal, jadi saya juga tidak mengatakan itu penalti," kata Kimmich sambil mengkritik: "Namun, dia kemudian terkena sentuhan terlambat, terjatuh, dan langsung bangun lagi. Saya tidak ingin membela penalti di sini, tapi itu jelas bukan diving."
Sementara Kompany melewatkan konferensi pers wajib pasca-pertandingan karena rombongan Bayern sudah dalam perjalanan pulang, Dingert kemudian mengakui telah salah mengusir Diaz: "Bahwa saya melihatnya berbeda setelah kejadian, tentu saja jelas," kata wasit tersebut kepada Sky.
Sama seperti Kimmich, Tah juga mengomentari insiden tersebut di Sky: "Ya, dia terjatuh dan memang sedikit tersenggol. Tapi dia langsung bangun lagi, tidak berakting, tidak membuat drama. Oleh karena itu, saya bertanya-tanya mengapa wasit memutuskan itu sebagai diving dan bereaksi seolah-olah dia sedang berakting," kata pemain timnas Jerman tersebut, yang gol penyama kedudukannya di babak pertama dibatalkan oleh VAR karena bola mengenai lengannya.
"Bola mengenai siku saya. Kelihatannya seperti handball, jadi gol itu tidak boleh dihitung," kata Tah dengan lapang dada. Namun, Kompany memiliki pendapat berbeda dan tidak bisa memahami pembatalan gol tersebut. Ia memang memahami bahwa wasit harus mengikuti aturan bahwa gol tidak boleh dihitung jika ada sentuhan tangan sebelum bola masuk gawang. Namun: "Apa yang harus dilakukan Jonathan Tah di situ? Dia tidak melakukannya dengan sengaja dan lengannya menempel pada tubuhnya," kata Kompany.
Gol Harry Kane yang dianulir pun membuat Bayern kesal: "Bagi saya, itu bukan handball"
Namun, yang jauh lebih memanaskan suasana adalah gol Bayern yang dianulir kedua pada Sabtu sore itu. Setelah satu jam pertandingan, Harry Kane yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti memblokir tendangan jauh dari Blaswich dengan siku, dan bola kemudian sampai ke Diaz di kotak penalti Leverkusen karena bek Leverkusen, Jarell Quansah, bertindak terlalu ragu-ragu. Diaz kemudian mengoper bola ke Kane, yang mencetak gol yang dianggap sebagai gol penyama kedudukan.
Namun, VAR kembali turun tangan dan Dingert membatalkan gol tersebut karena dugaan handball yang dilakukan Kane. Ini juga merupakan keputusan yang sangat kontroversial, karena lengan Kane dalam posisi menempel pada tubuhnya dan pemain Inggris itu sama sekali tidak menyentuh bola dengan sengaja menggunakan lengannya.
"Bagi saya, itu bukan handball," tegas Tah. "Dia berbalik, lengannya tidak jauh dari tubuh. Jadi, bagi saya itu bukan handball, tapi wasit telah memutuskan demikian." Sementara itu, Kompany menyebutnya sebagai "gol yang jelas sah". Pemain berusia 39 tahun itu menjelaskan pandangannya dengan mengatakan bahwa lengan Kane baru sedikit terulur setelah kontak dengan bola: "Di tayangan ulang, terlihat seolah-olah lengannya bergerak ke arah bola, tapi sebenarnya tidak begitu. Lalu gol itu dianulir."
Kiper Sven Ulreich, yang untuk pertama kalinya dalam waktu lama kembali menjadi penjaga gawang Bayern karena absennya Manuel Neuer dan Jonas Urbig, memanfaatkan insiden Kane tersebut untuk mengkritik VAR secara umum: "Kadang-kadang memang patut dipertanyakan. Selalu ada sesuatu, selalu ada situasi yang dipertanyakan. Ini sepak bola dan selalu merupakan momen tertentu yang harus diserahkan kepada wasit." Pada keputusan yang sangat jelas, wasit video "silakan saja campur tangan," lanjut kiper tersebut. "Tapi tidak di sini, di mana kita bertanya-tanya apakah saat memblokir bola masih ada sedikit sentuhan tangan atau tidak. Dia menendangnya dari jarak satu meter. Tidak ada garis yang jelas, secara umum tidak, dan juga dalam kasus handball."
Dingert kemudian menjelaskan latar belakang keputusannya: "Saya tidak melihatnya dari posisi saya. VAR menyarankan saya untuk melihat kembali sudut pandang di belakang gawang. Dan di situlah saya melihat: Lengan itu sedikit masuk ke jalur tembakan dan hal itu memicu fase serangan, sehingga Bayern dapat mengendalikan situasi."
Gol kemenangan Leverkusen yang semula diakui dibatalkan karena offside tipis
Leverkusen sempat memimpin berkat gol cepat Aleix Garcia pada menit ke-6. Setelah dua gol yang dianulir, Bayern akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-69, ketika Diaz mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1 berkat umpan matang dari Michael Olise.
Tak lama sebelum peluit akhir, FCB yang bermain dengan dua pemain lebih sedikit pun beruntung. Jonas Hofmann mencetak gol yang seolah-olah menjadi gol kemenangan Leverkusen di masa tambahan waktu dan membuat BayArena sesaat bersorak gembira. Namun, karena Hofmann berada dalam posisi offside minimal, VAR pun membatalkan gol tersebut.
