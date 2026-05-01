“Tak ada yang punya apa yang mereka miliki” - Wrexham berada di ambang promosi yang tak terduga, dan dukungan dari Amerika Serikat belum pernah sepenting ini

Sulit untuk mengukur seberapa besar antusiasme para penggemar Wrexham. Film dokumenter tersebut telah memenangkan 10 penghargaan Emmy, tetapi jumlah penonton saja tidak cukup untuk membuktikan seberapa besar perhatian orang-orang terhadap klub ini. Yang lebih jelas adalah bahwa Wrexham kini menarik lebih banyak perhatian orang Amerika ke sudut piramida sepak bola Inggris yang dulu kurang dikenal.

Data yang tersedia menunjukkan adanya momentum, meskipun belum sampai pada tingkat pengaruh budaya. Wrexham memainkan pertandingan persahabatan bergengsi di AS pada tahun 2023 dan 2024, termasuk kemenangan dalam pertandingan eksibisi tahun 2023 atas tim Manchester United yang telah banyak berubah di San Diego. Pertandingan-pertandingan tersebut menampilkan kehadiran Wrexham yang cukup mencolok.

Klub tersebut mengatakan kepada The Athletic bahwa sekitar 40 persen dari 51.000 penonton pada pertandingan persahabatan melawan Chelsea pada 2023 hadir untuk mendukung tim yang saat itu masih bermain di National League. Menurut laporan keuangan Wrexham musim 2023-24, lebih dari setengah pendapatan tahunan mereka berasal dari Amerika Serikat. Meskipun klub tidak mendapatkan uang secara langsung dari dokumenter tersebut, hal itu tak diragukan lagi telah membantu mendorong kemitraan sponsor yang menguntungkan di Amerika, termasuk kesepakatan dengan United Airlines dan SToK Cold Brew.

Mereka akan bertanding melawan Liverpool di Yankee Stadium musim panas ini, sebuah pertandingan yang digelar hanya seminggu setelah final Piala Dunia - yang juga diselenggarakan di wilayah New York.

“Dengan penandatanganan perjanjian multi-tahun bersama Macron untuk distribusi global merchandise kami dan proses syuting musim kelima Welcome to Wrexham yang sedang berlangsung, minat dan keterlibatan penggemar kami di AS tetap berada di level tertinggi sepanjang masa. Di tingkat global, tur musim panas kami baru-baru ini ke Australia dan Selandia Baru menarik lebih dari 100.000 penggemar yang hadir dalam tiga pertandingan melawan tim lokal, menunjukkan daya tarik global yang terus berlanjut baik bagi Klub maupun merek Wrexham,” kata Rob Faulkner, Kepala Bisnis dan Komunikasi, dalam sebuah pernyataan.

Namun, posisi pasti Wrexham di pasar sepak bola Amerika sulit untuk didefinisikan. Mereka bukanlah Liga Premier, Liga Champions, Inter Miami milik Lionel Messi, atau Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo — dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menjadi seperti itu. Nilai mereka berbeda. Bagi banyak penggemar Amerika, Wrexham telah menjadi pintu gerbang menuju ritme, keunikan, dan romantisme sepak bola Eropa.