Thomas Hindle



“Tak ada yang punya apa yang mereka miliki” - Wrexham berada di ambang promosi yang tak terduga, dan dukungan dari Amerika Serikat belum pernah sepenting ini

Rob McElhenney dan Ryan Reynolds telah mengubah Wrexham menjadi salah satu kisah sepak bola paling unik di dunia. Kini, dengan peluang promosi ke Liga Premier yang tiba-tiba terbuka lebar, daya tarik klub ini di kalangan penggemar Amerika terasa lebih penting dari sebelumnya.

Direktur Wrexham, Shaun Harvey, pernah berjanji bahwa ini akan menjadi “kisah olahraga terhebat sepanjang masa.”

Kini, mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan janji tersebut. Kemenangan atas Middlesbrough yang berada di peringkat keempat pada hari Minggu nanti hampir pasti akan mengamankan tempat di babak playoff promosi EFL Championship - dan menjaga impian promosi ketiga berturut-turut tetap hidup.

Beberapa tahun yang lalu, hal itu tampak mustahil. Ketika Rob McElhenney dan Ryan Reynolds membeli klub ini pada tahun 2021, tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali institusi yang telah runtuh. Sebaliknya, proyek tersebut dengan cepat menjadi sesuatu yang lebih besar. Film dokumenter tersebut mengubah Wrexham menjadi bahan pembicaraan global - dan, bersamaan dengan itu, muncullah keraguan apakah sensasi yang ada akan sesuai dengan kenyataan.

Namun, di lapangan, Wrexham telah membuktikan diri. Promosi berturut-turut telah mengubah keyakinan menjadi harapan, dan promosi ketiga masih dalam jangkauan.

Namun, kisah ini tidak diterima secara universal. Di Amerika Serikat, di mana profil klub ini meledak, pendapat tetap terbelah: bagi sebagian orang, ini adalah proyek yang didukung Hollywood yang disamarkan sebagai dongeng; bagi yang lain, ini adalah hal yang nyata. Bagaimanapun, lima tahun setelah kepemilikan ini, jangkauan - dan relevansi - Wrexham tak terbantahkan.

“Kisah Wrexham itu unik. Tidak ada yang memiliki apa yang mereka miliki, karena mereka telah menciptakan ikon budaya di sekitar klub mereka,” kata ikon USMNT dan pemilik minoritas Lincoln City, Landon Donovan, di The Rondo.

    Daya tarik yang tak terbantahkan

    Sulit untuk mengukur seberapa besar antusiasme para penggemar Wrexham. Film dokumenter tersebut telah memenangkan 10 penghargaan Emmy, tetapi jumlah penonton saja tidak cukup untuk membuktikan seberapa besar perhatian orang-orang terhadap klub ini. Yang lebih jelas adalah bahwa Wrexham kini menarik lebih banyak perhatian orang Amerika ke sudut piramida sepak bola Inggris yang dulu kurang dikenal.

    Data yang tersedia menunjukkan adanya momentum, meskipun belum sampai pada tingkat pengaruh budaya. Wrexham memainkan pertandingan persahabatan bergengsi di AS pada tahun 2023 dan 2024, termasuk kemenangan dalam pertandingan eksibisi tahun 2023 atas tim Manchester United yang telah banyak berubah di San Diego. Pertandingan-pertandingan tersebut menampilkan kehadiran Wrexham yang cukup mencolok.

    Klub tersebut mengatakan kepada The Athletic bahwa sekitar 40 persen dari 51.000 penonton pada pertandingan persahabatan melawan Chelsea pada 2023 hadir untuk mendukung tim yang saat itu masih bermain di National League. Menurut laporan keuangan Wrexham musim 2023-24, lebih dari setengah pendapatan tahunan mereka berasal dari Amerika Serikat. Meskipun klub tidak mendapatkan uang secara langsung dari dokumenter tersebut, hal itu tak diragukan lagi telah membantu mendorong kemitraan sponsor yang menguntungkan di Amerika, termasuk kesepakatan dengan United Airlines dan SToK Cold Brew.

    Mereka akan bertanding melawan Liverpool di Yankee Stadium musim panas ini, sebuah pertandingan yang digelar hanya seminggu setelah final Piala Dunia - yang juga diselenggarakan di wilayah New York.

    “Dengan penandatanganan perjanjian multi-tahun bersama Macron untuk distribusi global merchandise kami dan proses syuting musim kelima Welcome to Wrexham yang sedang berlangsung, minat dan keterlibatan penggemar kami di AS tetap berada di level tertinggi sepanjang masa. Di tingkat global, tur musim panas kami baru-baru ini ke Australia dan Selandia Baru menarik lebih dari 100.000 penggemar yang hadir dalam tiga pertandingan melawan tim lokal, menunjukkan daya tarik global yang terus berlanjut baik bagi Klub maupun merek Wrexham,” kata Rob Faulkner, Kepala Bisnis dan Komunikasi, dalam sebuah pernyataan.

    Namun, posisi pasti Wrexham di pasar sepak bola Amerika sulit untuk didefinisikan. Mereka bukanlah Liga Premier, Liga Champions, Inter Miami milik Lionel Messi, atau Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo — dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menjadi seperti itu. Nilai mereka berbeda. Bagi banyak penggemar Amerika, Wrexham telah menjadi pintu gerbang menuju ritme, keunikan, dan romantisme sepak bola Eropa.

    • Iklan
    "Hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya"

    Hal ini mungkin menjadi contoh nyata dari sistem promosi-degradasi — satu-satunya hal yang belum pernah sepenuhnya diadopsi oleh sepak bola Amerika. Media sepak bola, secara umum, pasti akan diuntungkan.

    “Jika ada manfaatnya, jika hal ini menarik minat terhadap sepak bola dan sepak bola Inggris, maka itu luar biasa,” kata analis Paramount+ Geoff Shreeves.

    Pihak lain di dunia media juga sependapat dengannya.

    “Ada minat yang besar. Saya pikir, karena hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah proyek yang unik, dan mereka telah melakukannya dengan sangat baik. Mereka telah menunjukkan kepada masyarakat apa arti klub sepak bola bagi masyarakat, bagaimana mereka membangun klub, dan bagaimana mereka membangun perspektif yang berbeda,” kata analis CBS Sports dan mantan gelandang Premier League Nigel Reo-Coker.

    Paramount+ tidak merilis data pemirsa mereka. Namun, juru bicara dari penyiar tersebut menyoroti fakta bahwa jaringan tersebut ‘memilih’ untuk menyiarkan setiap pertandingan musim lalu - dan melakukan hal yang sama tahun ini.

    Daya tarik sepak bola divisi bawah

    Klub-klub sepak bola sendiri pun berharap dapat memanfaatkan dampak dari kesuksesan klub tersebut. Salah satu studi kasus yang sangat menarik adalah Rhode Island FC. Klub ini dimiliki oleh Brett Johnson, yang juga merupakan pemegang saham di Ipswich—saingan di Championship. Bagi pria asal Amerika itu, loyalitas terhadap klub bisa dikesampingkan.

    “Ini adalah studi kasus dalam banyak hal, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keindahan yang tak tertandingi dari sistem promosi dan degradasi,” kata Brett Johnson, pemilik Rhode Island FC di USL Championship, kepada GOAL.

    Bahkan, ia menemukan bahwa minat terhadap acara tersebut telah membantu RIFC, yang berhasil mencapai final Konferensi Timur pada 2025, semakin populer.

    “Jika sekarang ada penggemar Wrexham di Rhode Island yang suka menonton Wrexham, pada akhirnya, mereka akan mulai tertarik pada tim lokal, artinya mereka akan datang ke pertandingan Rhode Island dan ketagihan dengan itu juga,” kata Johnson.

    Memang, baginya, asal-usul tidak terlalu relevan - selama stadionnya penuh pada akhir pekan.

    “Apa pun yang menjadi pintu masuk untuk membuat Anda ketagihan pada olahraga yang saya sukai, saya mendukungnya. Apa yang telah dilakukan kedua orang itu, itu bukan kebetulan,” kata Johnson.

    Bahkan mereka yang memiliki latar belakang Eropa di USL melihat sisi positifnya. Presiden Orange County SC yang lahir di Inggris, Dan Rutstein, seorang pendukung lama sistem promosi dan degradasi di USL, mengakui bahwa kesuksesan berkelanjutan timnya hanyalah hal yang baik seiring timnya terus berkembang.

    “Jujur saja, apa pun yang diperlukan agar orang-orang memahami betapa nyatanya sepak bola ini, itu baik. Seringkali budaya pop yang dapat membantu dalam hal-hal seperti ini,” kata Rutstein.

    "Wrexham datang ke sini hampir setiap hari"

    Berjalanlah melintasi Jalan 40 di Midtown Manhattan, tiga blok ke selatan Times Square, dan dua blok ke timur Grand Central, dan satu gedung tampak menonjol di antara yang lain. Di blok yang pada umumnya biasa-biasa saja itu, bendera Wrexham menjulur dari fasad gedung, dan berdiri—hampir dengan megah—di atas trotoar.

    Itu menandai lokasi Printers Alley, salah satu dari segelintir bar di New York yang sepenuhnya mengadopsi kisah Wrexham.

    “Acara TV itu relatif baru dan cukup menarik bagi mereka yang bukan penggemar sepak bola, yang hanya menonton Ryan Reynolds dan McElhenney, dan kami sudah mengenal mereka,” kata Rob Doyle, pemilik bar tersebut.

    Dan mereka telah memanfaatkan gelombang minat tersebut. Printers Alley telah menempatkan dirinya sebagai, pada dasarnya, tempat definitif untuk menonton Wrexham di Kota New York. Apa yang dimulai dengan beberapa penggemar yang penasaran dan sesekali orang Wales kini telah menjadi fenomena lokal.

    “Kami punya Wrexham yang datang, hampir setiap hari. Mereka lewat, melihat bendera di luar, tahu tentang tempat ini. Mereka mampir, minum beberapa bir, lalu kembali untuk menonton pertandingan di akhir pekan,” kata Ed O’Doherty, yang bekerja di balik bar. Kerumunan saat ini benar-benar beragam. Tapi mereka yang benar-benar mendukung Red Dragons ada di sana setiap minggu.

    “Banyak dari pelanggan kami yang datang, mereka adalah penggemar sejati. Mereka berasal dari Wales. Mereka bisa jadi ekspatriat yang tinggal di sana, tinggal di sini, atau datang ke sini belakangan ini, dan mereka mendapat beberapa jam bebas dari istri untuk menonton pertandingan,” tambah O'Doherty.

    Hal ini juga terbantu oleh upaya mereka untuk menjalin hubungan dengan klub. Wrexham, pada gilirannya, telah mengadakan acara di bar tersebut, dan Printers kini menyajikan Wrexham Lager (sesuatu yang digambarkan O'Doherty sebagai ‘minuman yang mantap’).

    "Itu lompatan besar menuju gelar juara"

    Ironisnya, Wrexham sebenarnya tidak seharusnya berada di sini. Semua logika menunjukkan bahwa keajaiban cenderung cepat sirna dalam piramida sepak bola Inggris. Satu kali promosi saja sudah merupakan pencapaian besar. Dua kali berturut-turut bahkan lebih mengesankan—meski hal itu memang mungkin tercapai.

    “Ini bukan keajaiban. Saya senang untuk mereka, dan saya senang hal ini terjadi, serta ini baik untuk semua orang. Tapi ini bukan keajaiban. Bukan keajaiban bahwa mereka menghabiskan tiga kali lipat dari semua tim di League Two dan berhasil promosi, atau tiga kali lipat dari semua tim di League One dan berhasil promosi. Tapi ini luar biasa,” kata Donovan.

    Lompatan dari League One ke Championship — terlepas dari fakta bahwa mereka menghabiskan hingga $40 juta untuk talenta baru — cenderung terlalu berat bagi banyak tim.

    “Itu lompatan besar ke Championship. Lompatan besar. Dan seperti halnya naik ke divisi yang lebih tinggi, itu sulit bagi pelatih. Anda punya tim, Anda juga punya unit yang sukses, yang solid, bahagia, dan berfungsi sebagai kelompok. Tapi pemain yang membawa Anda naik belum tentu pemain yang bisa membawa Anda ke tahap berikutnya,” kata Shreeves.

    Pada dasarnya, posisi tengah klasemen akan menjadi target yang masuk akal. Dan pada awalnya, tampaknya mereka akan mengalami kesulitan yang lebih besar.

    “Di awal musim, Wrexham terlihat jauh di luar kemampuan mereka,” kata Reo-Coker.

    Namun, mereka mencatatkan sembilan pertandingan tanpa kekalahan dari Oktober hingga Desember 2025. Tentu saja ada kendala, tetapi mereka kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak playoff. Jika mereka mengamankan posisi keenam, mereka hanya tinggal tiga pertandingan lagi untuk bermain di Liga Premier.

    Banyak nama kunci dari era awal sudah pergi. Paul Mullin, yang mencetak 110 gol dalam 170 pertandingan dan menjadi bintang di awal era kepemilikan Amerika, kini bermain untuk Bradford City. Ollie Palmer pindah ke Swindon Town musim panas lalu.

    Bahkan mungkin ada perubahan di level atas. Lompatan ke Premier League kemungkinan besar memerlukan investasi eksternal yang signifikan. Reynolds dan Mac telah menjual dua saham minoritas di klub. Namun, kisah ini mungkin sudah selesai. Pada titik ini, Wrexham sudah memiliki penggemar di AS. Apa pun yang terjadi akhir pekan ini, pekerjaan mungkin sudah selesai.

    “Kita hidup di dunia yang sangat dinamis saat ini. Anda bisa mengganti teman, bisa mengganti nama belakang... Anda bisa mengganti pandangan politik. Anda bisa mengubah apa saja. Tapi Anda tidak bisa mengganti tim sepak bola Anda,” kata Shreeves.

