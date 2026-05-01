“Tak ada yang punya apa yang mereka miliki” - Wrexham berada di ambang promosi yang tak terduga, dan dukungan dari Amerika Serikat belum pernah sepenting ini

Direktur Wrexham, Shaun Harvey, pernah berjanji bahwa ini akan menjadi “kisah olahraga terhebat sepanjang masa.”
Kini, mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan janji tersebut. Kemenangan atas Middlesbrough yang berada di peringkat keempat pada hari Minggu nanti hampir pasti akan mengamankan tempat di babak playoff promosi EFL Championship - dan menjaga impian promosi ketiga berturut-turut tetap hidup.
Beberapa tahun yang lalu, hal itu tampak mustahil. Ketika Rob McElhenney dan Ryan Reynolds membeli klub ini pada tahun 2021, tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali institusi yang telah runtuh. Sebaliknya, proyek tersebut dengan cepat menjadi sesuatu yang lebih besar. Film dokumenter tersebut mengubah Wrexham menjadi bahan pembicaraan global - dan, bersamaan dengan itu, muncullah keraguan apakah sensasi yang ada akan sesuai dengan kenyataan.
Namun, di lapangan, Wrexham telah membuktikan diri. Promosi berturut-turut telah mengubah keyakinan menjadi harapan, dan promosi ketiga masih dalam jangkauan.
Namun, kisah ini tidak diterima secara universal. Di Amerika Serikat, di mana profil klub ini meledak, pendapat tetap terbelah: bagi sebagian orang, ini adalah proyek yang didukung Hollywood yang disamarkan sebagai dongeng; bagi yang lain, ini adalah hal yang nyata. Bagaimanapun, lima tahun setelah kepemilikan ini, jangkauan - dan relevansi - Wrexham tak terbantahkan.
“Kisah Wrexham itu unik. Tidak ada yang memiliki apa yang mereka miliki, karena mereka telah menciptakan ikon budaya di sekitar klub mereka,” kata ikon USMNT dan pemilik minoritas Lincoln City, Landon Donovan, di The Rondo.