Saat ditanya mengenai kekalahannya dari salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan sepatu bola, mantan bek Inggris Lescott — dalam wawancara bersama Unibet Casino Online — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, penampilannya secara keseluruhan belum sepenuhnya menjadi contoh yang sempurna, tapi ya, ada beberapa momen yang menonjol. Saya rasa dia sangat menyadari posisi kariernya saat ini.

“Apakah dia masih bisa mengendalikan jalannya pertandingan? Ya, tapi hanya pada momen-momen tertentu, dan dia hanya menyempurnakan momen-momen itu dan memanfaatkannya. Menurut saya, saat timnya tertinggal, Anda bisa melihat bahwa dia seperti berkata, ‘Oke, sekarang saya harus meningkatkan level permainan saya’. Dia jadi lebih sering menguasai bola—saya rasa dia yang paling banyak menyentuh bola dalam setengah jam terakhir.

“Menurut saya, ini membuktikan bahwa ketika pemain sekelas dia memutuskan untuk menentukan hasil pertandingan, tak peduli taktik apa yang ingin Anda terapkan, atau pemain mana yang ingin Anda turunkan ke lapangan, mereka lah yang akan menentukan hasil pertandingan.

“Agak tidak adil kalau kita mengkritik penampilan, taktik, dan keputusan yang diambil, lalu pada saat yang sama memuji pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Saya tidak tahu bagaimana kedua hal itu bisa sejalan.

“Kita tidak bisa mengeluh bahwa kita telah melakukan kesalahan, tapi di sisi lain dia hanya melakukan apa yang biasa dilakukannya. Tidak ada yang pernah bisa menghentikannya, tidak ada seorang pun, dalam sejarah sepak bola, tidak ada yang pernah bisa menghentikan Messi, tapi kita frustrasi karena kita tidak bisa melakukannya.”