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“Tak ada yang pernah bisa menghentikan Lionel Messi” - Mengapa Inggris “tak bisa mengeluh” atas pelajaran pahit yang mereka terima dalam penampilan gemilang di semifinal Piala Dunia dari pemain Argentina terbaik sepanjang masa
Inggris kembali nyaris lolos di Piala Dunia 2026
Thomas Tuchel memimpin pasukannya ke turnamen tersebut dengan harapan mengakhiri 60 tahun penderitaan. Para legenda tahun 1966 akan tetap tak tertandingi setidaknya hingga satu siklus turnamen besar berikutnya, sementara bab baru tentang kegagalan tipis kembali ditambahkan ke dalam buku sejarah.
Inggris menunjukkan semangat juang yang patut dipuji — terutama dalam laga sistem gugur melawan Meksiko dan Norwegia — untuk melaju ke babak empat besar ajang unggulan FIFA tersebut. Meskipun sempat memimpin atas Argentina lewat gol Anthony Gordon, The Three Lions tak mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.
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Taktik Tuchel dipertanyakan setelah kekalahan di semifinal melawan Argentina
Tuchel telah dihadapkan pada banyak pertanyaan yang tidak nyaman pasca kegagalan gemilang tersebut, di mana pelatih asal Jerman itu dianggap salah dalam pendekatan taktisnya saat memerintahkan penarikan kolektif. Membiarkan Messi dan kawan-kawan menekan timnya justru menghasilkan hasil yang sudah diperkirakan.
Seorang pemain dengan delapan Ballon d’Or di namanya, yang tampaknya kini berpeluang meraih gelar ke-9, relatif tidak banyak beraksi selama hampir 85 menit di Atlanta. Messi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez untuk gol penyama kedudukan dari jarak jauh saat Inggris mengisi susunan pemainnya dengan pemain-pemain yang berorientasi pada pertahanan.
Pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan itu kemudian mengirimkan umpan silang yang disundul oleh Lautaro Martinez ke gawang pada menit kedua tambahan waktu, yang sekali lagi menunjukkan betapa sulitnya menghentikan maestro Inter Miami ini — bahkan di usia 39 tahun.
Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina, membuat Inggris membayar mahal atas kesalahannya
Saat ditanya mengenai kekalahannya dari salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan sepatu bola, mantan bek Inggris Lescott — dalam wawancara bersama Unibet Casino Online — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, penampilannya secara keseluruhan belum sepenuhnya menjadi contoh yang sempurna, tapi ya, ada beberapa momen yang menonjol. Saya rasa dia sangat menyadari posisi kariernya saat ini.
“Apakah dia masih bisa mengendalikan jalannya pertandingan? Ya, tapi hanya pada momen-momen tertentu, dan dia hanya menyempurnakan momen-momen itu dan memanfaatkannya. Menurut saya, saat timnya tertinggal, Anda bisa melihat bahwa dia seperti berkata, ‘Oke, sekarang saya harus meningkatkan level permainan saya’. Dia jadi lebih sering menguasai bola—saya rasa dia yang paling banyak menyentuh bola dalam setengah jam terakhir.
“Menurut saya, ini membuktikan bahwa ketika pemain sekelas dia memutuskan untuk menentukan hasil pertandingan, tak peduli taktik apa yang ingin Anda terapkan, atau pemain mana yang ingin Anda turunkan ke lapangan, mereka lah yang akan menentukan hasil pertandingan.
“Agak tidak adil kalau kita mengkritik penampilan, taktik, dan keputusan yang diambil, lalu pada saat yang sama memuji pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Saya tidak tahu bagaimana kedua hal itu bisa sejalan.
“Kita tidak bisa mengeluh bahwa kita telah melakukan kesalahan, tapi di sisi lain dia hanya melakukan apa yang biasa dilakukannya. Tidak ada yang pernah bisa menghentikannya, tidak ada seorang pun, dalam sejarah sepak bola, tidak ada yang pernah bisa menghentikan Messi, tapi kita frustrasi karena kita tidak bisa melakukannya.”
- Getty
Keajaiban Messi memperpanjang penderitaan Inggris selama 60 tahun
Ungkapan-ungkapan seperti “seandainya”, “tapi”, dan “mungkin” tak terhindarkan setelah melihat peluang gemilang lainnya untuk memperebutkan gelar paling bergengsi terlewatkan begitu saja. Inggris berada tepat di posisi yang mereka inginkan, namun selama bertahun-tahun mereka sudah terbiasa gagal memanfaatkan peluang.
Messi membantu membalikkan keadaan dalam pertandingan yang sengit ini, dan tak pernah ada keraguan bahwa ia akan memiliki andil dalam jalannya pertandingan, namun The Three Lions—dan khususnya Tuchel—pasti kecewa karena mereka memberikan ancaman yang begitu jelas dan nyata itu waktu dan ruang yang dibutuhkannya untuk mengayunkan tongkat sihirnya dan melontarkan mantra yang mengubah jalannya pertandingan.
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