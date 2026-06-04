Seperti yang diumumkan Werkself pada hari Kamis, pelatih asal Spanyol Carles Martinez akan menjadi pelatih baru Werkself.
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Tak ada yang mencatat namanya! Bayer Leverkusen mengumumkan kejutan besar terkait pelatih
Pria berusia 42 tahun itu pun menggantikan pelatih asal Denmark, Kasper Hjulmand, yang pemecatannya sudah terlihat kemungkinan besar terjadi sejak beberapa pekan lalu. Martínez datang dari klub Ligue 1 Prancis, FC Toulouse – dan menjadi orang Spanyol kedua yang menduduki kursi kepelatihan klub tersebut, setelah pelatih juara Xabi Alonso.
"Kami telah mendiskusikan secara intensif pelatih mana yang paling cocok untuk fase perkembangan berikutnya Bayer 04," kata Direktur Olahraga Simon Rolfes: "Carles Martínez telah berhasil mengembangkan banyak pemain muda di Toulouse dan membentuk tim yang berwawasan internasional menjadi satu kesatuan yang kuat."
Martinez mendapatkan kontrak dua tahun. Ia telah membawa Toulouse ke peringkat kesembilan pada musim lalu dan pada 2023 masih memenangkan piala bersama klub tersebut sebagai asisten pelatih. "Carles adalah pelatih dengan prinsip yang jelas dan ide permainan modern," kata Rolfes: "Kami yakin bahwa ia dapat memberikan dorongan yang tepat untuk masa depan olahraga kami." Kontrak Martinez di Prancis telah berakhir pada akhir musim.
Bayer Leverkusen: Perekrutan Martinez sungguh mengejutkan
Perekrutan pelatih asal Spanyol ini menandai akhir dari perjalanan berminggu-minggu bagi Bayer, karena sudah ada tanda-tanda bahwa Hjulmand harus meninggalkan klub tersebut sejak musim ini masih berlangsung. Pelatih berusia 54 tahun itu mengambil alih Bayer dari Erik ten Hag setelah pekan ke-2 dan berhasil menstabilkan tim dengan penampilan yang solid di paruh pertama musim, namun paruh kedua berjalan mengecewakan. Tim ini gagal lolos ke Liga Champions untuk musim berikutnya.
Perekrutan Martinez cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya ia tidak disebut-sebut sebagai kandidat di Leverkusen. Selain itu, pria berusia 42 tahun ini masih relatif belum dikenal. Dalam tiga tahun terakhir, Martinez bekerja di Ligue 1 bersama FC Toulouse, yang menjadi stasiun pertamanya sebagai pelatih kepala.
Martinez lahir di Barcelona dan pernah bekerja sebagai pelatih akademi di Espanyol dan Barcelona. Di antaranya, ia melatih tim U-16 Blaugrana dari 2018 hingga 2019. Ia kemudian menjalani masa kerja di Qatar dan Kuwait, sebelum pindah ke Toulouse sebagai asisten pelatih pada akhir 2022 dan dipromosikan menjadi pelatih kepala di sana sekitar setengah tahun kemudian.
Di bawah kepemimpinannya, tim asal Prancis Selatan ini menempati peringkat sebelas, sepuluh, dan sembilan dalam tiga musim terakhir.
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Proses pencarian pelatih kepala yang berliku-liku di Bayer Leverkusen
Sebenarnya, rekan senegara Martinez, Andoni Iraola (43), dianggap sebagai kandidat utama. Ia meninggalkan AFC Bournemouth setelah tiga tahun yang sukses. Namun, setelah FC Liverpool memecat Arne Slot pada akhir pekan lalu, Iraola pun muncul sebagai calon pengganti yang diidamkan. Kabarnya, kesepakatan telah tercapai, dan pengumuman kerja sama tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Harapan terhadap Iraola di Leverkusen membuat Filipe Luis, mantan pemain Atletico yang juga dikabarkan akan bergabung, akhirnya memilih AS Monaco. Namun, ketidakhadiran lisensi UEFA Pro juga berperan: Tanpa izin khusus, Monaco harus membayar denda 25.000 euro per pertandingan jika Filipe Luis berada di pinggir lapangan.
Oliver Glasner (51, meninggalkan Crystal Palace) kabarnya sebenarnya tidak ingin kembali ke Bundesliga dan sedang bernegosiasi dengan AC Milan. Mantan pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, dilaporkan telah menawarkan diri ke "Kota Warna" (Leverkusen) menurut Sport Bild, namun tidak meyakinkan para petinggi klub. Dan Michel (50) pindah dari FC Girona ke Ajax Amsterdam.
Penunjukan pelatih menjadi "kriteria penentu" bagi pemain incaran Kennet Eichhorn
Akibatnya, Carro dan Rolfes terpaksa bertindak cepat, karena rencana mereka memang sudah menetapkan untuk memperkenalkan pelatih baru untuk musim mendatang pada minggu ini.
Tekanan tambahan dalam pencarian pelatih muncul akibat upaya merekrut bakat muda Kennet Eichhorn dari Hertha BSC. Banyak klub yang berebut pemain berusia 16 tahun tersebut. Menurut kicker, Bayer pada dasarnya memiliki "peluang bagus" untuk merekrut Eichhorn. Namun, masalah pelatih yang tak kunjung terselesaikan menunda tercapainya kesepakatan. Hal ini menjadi "kriteria penentu", karena Eichhorn tidak akan setuju bergabung dengan klub mana pun yang belum jelas siapa yang akan duduk di bangku pelatih di masa depan.