Pria berusia 42 tahun itu pun menggantikan pelatih asal Denmark, Kasper Hjulmand, yang pemecatannya sudah terlihat kemungkinan besar terjadi sejak beberapa pekan lalu. Martínez datang dari klub Ligue 1 Prancis, FC Toulouse – dan menjadi orang Spanyol kedua yang menduduki kursi kepelatihan klub tersebut, setelah pelatih juara Xabi Alonso.

"Kami telah mendiskusikan secara intensif pelatih mana yang paling cocok untuk fase perkembangan berikutnya Bayer 04," kata Direktur Olahraga Simon Rolfes: "Carles Martínez telah berhasil mengembangkan banyak pemain muda di Toulouse dan membentuk tim yang berwawasan internasional menjadi satu kesatuan yang kuat."

Martinez mendapatkan kontrak dua tahun. Ia telah membawa Toulouse ke peringkat kesembilan pada musim lalu dan pada 2023 masih memenangkan piala bersama klub tersebut sebagai asisten pelatih. "Carles adalah pelatih dengan prinsip yang jelas dan ide permainan modern," kata Rolfes: "Kami yakin bahwa ia dapat memberikan dorongan yang tepat untuk masa depan olahraga kami." Kontrak Martinez di Prancis telah berakhir pada akhir musim.