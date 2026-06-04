Tak ada yang mencantumkan namanya dalam daftar! Kejutan besar dalam pencarian pelatih Bayer Leverkusen

Perekrutannya cukup mengejutkan, karena sejauh ini namanya belum pernah disebut-sebut sebagai kandidat di Leverkusen. Selain itu, pria berusia 42 tahun ini masih tergolong sosok yang belum banyak dikenal. Dalam tiga tahun terakhir, Martinez bekerja di Ligue 1 bersama FC Toulouse, yang menjadi klub pertamanya sebagai pelatih kepala. Kontrak Martinez berakhir pada akhir Juni, sehingga ia saat ini tersedia.

Martinez lahir di Barcelona dan pernah bekerja di Espanyol dan Barca sebagai pelatih akademi. Di antaranya, ia melatih tim U-16 Blaugrana dari 2018 hingga 2019. Ia kemudian menjalani masa kerja di Qatar dan Kuwait, sebelum pindah ke Toulouse sebagai asisten pelatih pada akhir 2022 dan dipromosikan menjadi pelatih kepala di sana sekitar setengah tahun kemudian.

Di bawah kepemimpinannya, tim asal Prancis Selatan ini menempati peringkat sebelas, sepuluh, dan sembilan dalam tiga musim terakhir.