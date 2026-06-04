Pakar transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa Carles Martinez asal Spanyol dikabarkan akan menjadi pelatih baru Werkself.
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Tak ada yang mencantumkan namanya dalam daftar! Kejutan besar dalam pencarian pelatih Bayer Leverkusen
Perekrutannya cukup mengejutkan, karena sejauh ini namanya belum pernah disebut-sebut sebagai kandidat di Leverkusen. Selain itu, pria berusia 42 tahun ini masih tergolong sosok yang belum banyak dikenal. Dalam tiga tahun terakhir, Martinez bekerja di Ligue 1 bersama FC Toulouse, yang menjadi klub pertamanya sebagai pelatih kepala. Kontrak Martinez berakhir pada akhir Juni, sehingga ia saat ini tersedia.
Martinez lahir di Barcelona dan pernah bekerja di Espanyol dan Barca sebagai pelatih akademi. Di antaranya, ia melatih tim U-16 Blaugrana dari 2018 hingga 2019. Ia kemudian menjalani masa kerja di Qatar dan Kuwait, sebelum pindah ke Toulouse sebagai asisten pelatih pada akhir 2022 dan dipromosikan menjadi pelatih kepala di sana sekitar setengah tahun kemudian.
Di bawah kepemimpinannya, tim asal Prancis Selatan ini menempati peringkat sebelas, sepuluh, dan sembilan dalam tiga musim terakhir.
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Proses pencarian pelatih kepala yang berliku-liku di Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen telah mencari pelatih baru untuk tim seniornya selama beberapa minggu terakhir. Di klub asal Rhine ini, pelatih saat ini Kasper Hjulmand (54) terancam diganti meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, menyusul kegagalan tim lolos ke Liga Champions. Namun, pencarian penggantinya sama sekali tidak berjalan sesuai rencana bagi para petinggi klub, Fernando Caro (61) dan Simon Rolfes (44).
Andoni Iraola (43), sesama warga negara Martinez, dianggap sebagai kandidat yang diinginkan. Ia meninggalkan AFC Bournemouth setelah tiga tahun yang sukses. Namun, setelah FC Liverpool memecat Arne Slot pada akhir pekan lalu, Iraola muncul sebagai calon pengganti yang diinginkan. Kini kabarnya telah tercapai kesepakatan, dan pengumuman kerja sama tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Harapan terhadap Iraola di Leverkusen membuat Filipe Luis, mantan pemain Atletico yang juga dikabarkan akan bergabung, akhirnya memilih AS Monaco. Namun, ketidakhadiran lisensi UEFA Pro juga berperan: Tanpa izin khusus, Monaco harus membayar denda 25.000 euro per pertandingan jika Filipe Luis berada di pinggir lapangan.
Oliver Glasner (51, meninggalkan Crystal Palace) kabarnya sebenarnya tidak ingin kembali ke Bundesliga dan sedang bernegosiasi dengan AC Milan. Mantan pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, dilaporkan telah menawarkan diri ke "Kota Warna" (Leverkusen) menurut Sport Bild, namun tidak meyakinkan para petinggi klub. Dan Michel (50) pindah dari FC Girona ke Ajax Amsterdam.
Penunjukan pelatih menjadi "kriteria penentu" bagi pemain incaran Kennet Eichhorn
Dengan demikian, Carro dan Rolfes berada di bawah tekanan, karena rencana mereka semula adalah memperkenalkan pelatih baru untuk musim mendatang pada minggu ini. Kini, tampaknya rencana tersebut masih bisa terwujud.
Ada tekanan tambahan dalam pencarian pelatih karena upaya merekrut talenta muda Kennet Eichhorn dari Hertha BSC. Banyak klub yang berebut pemain berusia 16 tahun ini. Menurut kicker, Bayer pada dasarnya memiliki "peluang bagus" untuk merekrut Eichhorn. Namun, peluang ini semakin menipis karena masalah pelatih yang belum terselesaikan. Hal ini menjadi "kriteria penentu", karena Eichhorn tidak akan setuju bergabung dengan klub mana pun yang belum jelas siapa yang akan duduk di bangku pelatih di masa depan.