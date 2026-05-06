Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

"Tak ada yang memberi Lamine apa pun" - Bintang Barcelona yang cedera, Yamal, "berlatih tiga jam sehari" untuk pulih menjelang Piala Dunia, ungkap pelatih timnas Spanyol

Luis de la Fuente memuji etos kerja yang luar biasa dari bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, saat sang remaja berjuang untuk pulih tepat waktu guna tampil di Piala Dunia 2026. Meskipun harus absen hingga akhir musim domestik, pelatih timnas Spanyol itu yakin bahwa pemain sayap tersebut akan kembali tepat waktu untuk memberikan kontribusi besar di kancah internasional.

  Di balik rutinitas pemulihan yang melelahkan di Yamal

    Saat berbicara dalam acara peluncuran otobiografinya, *Life is Trained Every Day*, De la Fuente mengulas kedewasaan profesional sang pemain berusia 18 tahun. Pelatih timnas Spanyol itu dengan cepat membantah anggapan bahwa Yamal hanya mengandalkan bakat alami, dan justru menyoroti rutinitas harian yang melelahkan yang dirancang untuk mengembalikan kebugarannya ke level puncak.

    “Selain bakatnya yang luar biasa, ia berlatih tiga jam sehari, pergi ke gym, mengunjungi fisioterapis, ahli gizi, dan psikolognya, serta mengabdikan dirinya pada latihan tak terlihat, yang merupakan hal terpenting. Latihan tak terlihat adalah sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Ini tentang memikirkan pekerjaanmu selama 24 jam. Tidak ada yang memberikan apa pun kepada Lamine,” jelas De La Fuente.

    Kemajuan pemulihan dan status Piala Dunia

    Ada optimisme yang semakin meningkat terkait kesiapan sang pemain sayap untuk turnamen di Amerika Utara setelah mengalami robekan otot pada akhir April. Yamal baru-baru ini kembali berlatih di lapangan rumput di kompleks latihan Barcelona. De la Fuente tetap yakin bahwa bintang utamanya itu akan siap saat ajang internasional tiba.

    “Saya membicarakan Lamine karena saya mengenalnya dengan baik. Insya Allah, dia akan tiba di Piala Dunia dalam kondisi sebaik mungkin,” tambah sang pelatih. Meskipun Barcelona masih cemas mengenai beban kerjanya, staf tim nasional memantau perkembangannya setiap hari dengan cermat untuk memastikan kembalinya dia ke kompetisi secara aman.

  Rencana taktis untuk bintang muda Barcelona

    Namun, Spanyol mungkin tidak akan langsung melemparkan Yamal ke dalam situasi yang sulit. Mengingat ia dipastikan absen hingga akhir musim La Liga, De la Fuente sebelumnya telah menyarankan agar pemain muda tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemain pengganti yang berpengaruh pada tahap awal Piala Dunia. Strateginya adalah memastikan dia mencapai 100 persen kapasitasnya untuk fase krusial turnamen. Manajer tersebut menunjuk contoh Dani Olmo di Euro 2024 sebagai pedoman dalam mengelola pemain bintang yang kembali.

    ”Kami mempertimbangkan semua skenario. Baik saat menang, kalah, atau saat lawan hanya tersisa sepuluh pemain... Ada pemain yang bisa memberikan kontribusi selama 20 menit dan itu juga memiliki nilai yang sangat besar. Olmo datang dalam kondisi cedera, kami hampir mencoretnya, tetapi kemudian ia menjadi penentu di Kejuaraan Eropa,” kata De la Fuente.

  gavi(C)Getty images

    Kemungkinan Gavi masuk skuad Piala Dunia

    Pelatih timnas Spanyol itu juga menyinggung status bintang Barcelona lainnya, Gavi, yang kembali masuk dalam perbincangan untuk masuk skuad setelah pulih dari cedera. Setelah menampilkan beberapa penampilan mengesankan di level klub, pintu timnas tampaknya kembali terbuka bagi gelandang yang penuh semangat ini.

    “Dia sedang dalam performa yang sangat baik. Yang terbaik dari semuanya, dia sudah pulih. Dia tampil luar biasa di klubnya dan kami merayakannya. Itu adalah kabar terbaik. Kemudian kami akan memutuskan apakah akan memanggil pemain tersebut atau tidak,” tutup pria berusia 64 tahun itu.

