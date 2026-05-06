"Tak ada yang memberi Lamine apa pun" - Bintang Barcelona yang cedera, Yamal, "berlatih tiga jam sehari" untuk pulih menjelang Piala Dunia, ungkap pelatih timnas Spanyol

Saat berbicara dalam acara peluncuran otobiografinya, *Life is Trained Every Day*, De la Fuente mengulas kedewasaan profesional sang pemain berusia 18 tahun. Pelatih timnas Spanyol itu dengan cepat membantah anggapan bahwa Yamal hanya mengandalkan bakat alami, dan justru menyoroti rutinitas harian yang melelahkan yang dirancang untuk mengembalikan kebugarannya ke level puncak.

“Selain bakatnya yang luar biasa, ia berlatih tiga jam sehari, pergi ke gym, mengunjungi fisioterapis, ahli gizi, dan psikolognya, serta mengabdikan dirinya pada latihan tak terlihat, yang merupakan hal terpenting. Latihan tak terlihat adalah sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Ini tentang memikirkan pekerjaanmu selama 24 jam. Tidak ada yang memberikan apa pun kepada Lamine,” jelas De La Fuente.