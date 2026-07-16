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'Tak ada yang mau bermain' - Thomas Tuchel membela 'prestasi' Inggris di semifinal, sementara sang pelatih mengkritik pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia melawan Prancis
Tuchel mempertanyakan pertandingan perebutan medali perunggu
Inggris terpaksa bertanding di perebutan tempat ketiga setelah kalah 2-1 dari Argentina pada Rabu, dan Tuchel langsung mengungkapkan rasa frustrasinya karena harus memainkan satu pertandingan lagi. Pelatih asal Jerman itu berpendapat bahwa intensitas semifinal Piala Dunia membuat para pemain hampir mustahil memotivasi diri mereka sendiri untuk pertandingan di mana gelar juara sudah tidak lagi menjadi taruhannya.
"Tak satu pun pemain kami dan tak satu pun pemain Prancis yang ingin memainkan pertandingan ini," kata Tuchel kepada wartawan setelah kekalahan tersebut. "Mereka ingin bermain di final. Kami telah memberikan segalanya untuk mencapai itu. Semua orang bermain untuk memenangkan Piala Dunia, tapi begitulah adanya. Kami memiliki waktu pemulihan satu hari lebih sedikit daripada Prancis, tapi kami akan melakukannya dengan profesionalisme."
- Getty Images Sport
Membela Lolosnya "Three Lions" ke Semifinal
Meskipun ada reaksi negatif setelah Inggris tersingkir, Tuchel tetap bersikukuh bahwa lolos ke empat besar harus dipandang sebagai sebuah kesuksesan bagi tim nasional. Meskipun puasa gelar sejak 1966 masih berlanjut, mantan pelatih Chelsea itu mencatat bahwa banyak tim kuat tradisional lainnya gagal melaju sejauh yang dicapai timnya di Amerika Utara.
Merefleksikan turnamen secara keseluruhan, Tuchel mengatakan: “Kita harus menunggu empat tahun sebelum bisa berpartisipasi di Piala Dunia berikutnya,” katanya kepada pers. “Tentu saja, mencapai babak semifinal sudah merupakan pencapaian tersendiri. Banyak negara sepak bola besar tersingkir sebelum babak semifinal. Ini adalah pencapaian, tetapi tidak ada yang ingin mendengarnya saat ini, termasuk saya sendiri, karena kami sangat menuntut diri kami sendiri.”
Akuntabilitas taktis
Manajer tersebut mendapat sorotan tajam atas keputusannya untuk beralih ke formasi lima bek setelah Anthony Gordon membawa Inggris unggul atas Albiceleste. Para kritikus, termasuk Wayne Rooney, berpendapat bahwa perubahan taktik pertahanan tersebut justru memicu tekanan yang pada akhirnya menyebabkan Argentina berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir, namun Tuchel tetap teguh pada pilihan manajerialnya dan masa depannya bersama FA.
Menanggapi risiko taktis tersebut, ia berkata: "Saat ini saya tidak menyesal. Tim telah memberikan segalanya dan kami sangat, sangat dekat. Kami pantas unggul 1-0. Kami memainkan salah satu pertandingan terbaik kami, mungkin yang terbaik dalam situasi seperti ini. Tim tampil luar biasa – sayangnya kami tidak bisa mengamankan kemenangan." Ia juga menegaskan tidak berniat mengundurkan diri, dengan fokusnya tertuju pada Kejuaraan Eropa 2028.
- Getty Images
Memanfaatkan pertandingan melawan Prancis untuk bangkit kembali
Meskipun ia mungkin tidak menyukai jadwal pertandingan ini, Tuchel mengakui bahwa laga di Miami ini menjadi langkah pertama dalam proses pemulihan bagi skuad yang nyaris menorehkan sejarah. Menghadapi tim Prancis yang juga mengalami kekecewaan di semifinal, pelatih Inggris ini ingin melihat reaksi yang membuktikan bahwa semangat kompetitif timnya tetap utuh sebelum mereka pulang ke tanah air.
"Yang penting bagi kami adalah bangkit dan bereaksi," tambah Tuchel. "Itulah yang harus dilakukan di level tertinggi olahraga, dan itulah yang akan kami lakukan." Terlepas dari kekecewaannya secara pribadi terhadap sistem play-off, kemenangan atas Les Bleus akan memastikan hasil terbaik Inggris di Piala Dunia di luar negeri, memberikan secercah harapan di tengah kegagalan yang menyakitkan.
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