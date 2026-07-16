'Tak ada yang mau bermain' - Thomas Tuchel membela 'prestasi' Inggris di semifinal, sementara sang pelatih mengkritik pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia melawan Prancis

Inggris terpaksa bertanding di perebutan tempat ketiga setelah kalah 2-1 dari Argentina pada Rabu, dan Tuchel langsung mengungkapkan rasa frustrasinya karena harus memainkan satu pertandingan lagi. Pelatih asal Jerman itu berpendapat bahwa intensitas semifinal Piala Dunia membuat para pemain hampir mustahil memotivasi diri mereka sendiri untuk pertandingan di mana gelar juara sudah tidak lagi menjadi taruhannya.

"Tak satu pun pemain kami dan tak satu pun pemain Prancis yang ingin memainkan pertandingan ini," kata Tuchel kepada wartawan setelah kekalahan tersebut. "Mereka ingin bermain di final. Kami telah memberikan segalanya untuk mencapai itu. Semua orang bermain untuk memenangkan Piala Dunia, tapi begitulah adanya. Kami memiliki waktu pemulihan satu hari lebih sedikit daripada Prancis, tapi kami akan melakukannya dengan profesionalisme."