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"Tak ada yang lebih seru daripada bertanding melawan Lionel Messi" - Para bintang Swiss bersemangat menyambut laga melawan Argentina, sementara Granit Xhaka "berambisi" untuk menciptakan kejutan di Piala Dunia
Tim Swiss membidik kejutan di turnamen ini
Swiss berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti yang menegangkan di babak 16 besar. Tim asuhan Murat Yakin kini dijadwalkan akan menghadapi juara bertahan Argentina, yang baru saja lolos setelah meraih kemenangan comeback 3-2 atas Mesir. Pertandingan ini, yang akan digelar di Kansas City Stadium, diprediksi akan menjadi ujian terberat bagi tim Swiss yang saat ini mencatatkan delapan pertandingan tak terkalahkan.
- Getty Images Sport
Kapten menghadapi tekanan turnamen
Xhaka menekankan bahwa tekanan yang dihadapi timnya kini telah berubah menjadi motivasi tambahan untuk terus melaju sejauh mungkin dalam turnamen ini. Seperti dikutip dari Nau.ch, ia berkata: "Ketika sudah sedekat ini, hasrat untuk menang semakin besar. Tekanan yang kami rasakan saat ini adalah jenis tekanan yang sangat positif—kami ingin terus melaju."
Gelandang tersebut merenungkan kehormatan bersejarah karena bisa bersaing melawan para raksasa sepak bola modern terhebat sebelum mengalihkan perhatiannya ke persiapan taktis mereka, sambil menambahkan: "Pasti merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk bisa bermain di era Messi dan [Cristiano] Ronaldo. Kami belum bisa menganalisis Argentina secara mendalam, tetapi kami akan memulai analisis yang sangat teliti besok."
Sementara itu, penyerang Cedric Itten dan gelandang Remo Freuler sependapat, mengakui bahwa mereka memandang kesempatan untuk menghadapi Messi sebagai tonggak karier yang luar biasa bagi masing-masing.
Itten berkata: "Tidak ada yang lebih baik daripada bisa bermain melawan Messi. Dia sedang dalam performa terbaiknya, dan kami pasti harus siap untuk pertandingan berikutnya. Namun, Anda juga bisa melihat bahwa setiap pertandingan berlangsung ketat – kami menantikan pertandingan di Kansas."
Freuler menyatakan: “Saya belum pernah bermain melawan Messi sepanjang karier saya, itu tentu saja sesuatu yang istimewa. Kami pantas lolos ke perempat final melawan Argentina. Namun satu hal yang jelas: Kami tidak akan puas dengan itu. Kami akan memberikan yang terbaik.”
Para penyerang menuntut pengorbanan dari pihak pertahanan
Fabian Rieder mengakui bahwa, saat masih muda, ia tak pernah membayangkan suatu hari nanti akan berbagi lapangan dengan sang maestro Argentina di panggung paling bergengsi. Ia menjelaskan: "Saat masih di tim junior, saya tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti saya akan bermain melawan Messi. Jadi, ini terasa semakin luar biasa karena hal itu terjadi sekarang. Pasti ini akan menjadi pertandingan seru lainnya di stadion yang keren, meski mayoritas pemain di tim lawan adalah orang Argentina."
Penyerang Breel Embolo dan pemain sayap Ruben Vargas juga memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa mereka harus siap berjuang keras untuk menahan La Albiceleste, sambil menyoroti mentalitas pantang menyerah yang ditunjukkan juara dunia tersebut saat mereka membalikkan ketertinggalan dua gol melawan Mesir.
Embolo mengakui: “Mesir telah menunjukkan apa yang mungkin terjadi. Setelah menit ke-70, semua orang mungkin sudah bertaruh pada Mesir. Namun, Argentina tidak pernah menyerah, itulah yang membuat mereka istimewa. Dan Argentina memiliki pemain terbaik sepanjang masa, yang membuat pertandingan ini sedikit lebih istimewa. Rasa hormat? Ya, kami memilikinya. Namun, kami tahu kami bisa mengalahkan lawan mana pun. Termasuk mereka – kami sangat bersemangat.”
Vargas menambahkan: "Kita semua tahu apa yang mampu dilakukan Argentina. Mereka adalah tim turnamen. Mereka adalah juara dunia – tapi segalanya mungkin terjadi di turnamen ini."
- Getty Images Sport
Juara menjadi ujian terberat
Swiss menghadapi tantangan taktis yang luar biasa saat mereka berusaha menghentikan barisan penyerang Argentina yang telah mencetak gol dalam lima pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia. Messi memuncaki daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini dengan delapan gol dan akan menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Swiss yang kokoh. Tim Rossocrociati harus tampil sempurna jika ingin meredam kekuatan kolektif pasukan Lionel Scaloni, yang sedang mencatatkan 12 kemenangan beruntun di semua kompetisi.
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