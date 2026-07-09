"Tak ada yang lebih seru daripada bertanding melawan Lionel Messi" - Para bintang Swiss bersemangat menyambut laga melawan Argentina, sementara Granit Xhaka "berambisi" untuk menciptakan kejutan di Piala Dunia

Xhaka menekankan bahwa tekanan yang dihadapi timnya kini telah berubah menjadi motivasi tambahan untuk terus melaju sejauh mungkin dalam turnamen ini. Seperti dikutip dari Nau.ch, ia berkata: "Ketika sudah sedekat ini, hasrat untuk menang semakin besar. Tekanan yang kami rasakan saat ini adalah jenis tekanan yang sangat positif—kami ingin terus melaju."

Gelandang tersebut merenungkan kehormatan bersejarah karena bisa bersaing melawan para raksasa sepak bola modern terhebat sebelum mengalihkan perhatiannya ke persiapan taktis mereka, sambil menambahkan: "Pasti merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk bisa bermain di era Messi dan [Cristiano] Ronaldo. Kami belum bisa menganalisis Argentina secara mendalam, tetapi kami akan memulai analisis yang sangat teliti besok."

Sementara itu, penyerang Cedric Itten dan gelandang Remo Freuler sependapat, mengakui bahwa mereka memandang kesempatan untuk menghadapi Messi sebagai tonggak karier yang luar biasa bagi masing-masing.

Itten berkata: "Tidak ada yang lebih baik daripada bisa bermain melawan Messi. Dia sedang dalam performa terbaiknya, dan kami pasti harus siap untuk pertandingan berikutnya. Namun, Anda juga bisa melihat bahwa setiap pertandingan berlangsung ketat – kami menantikan pertandingan di Kansas."

Freuler menyatakan: “Saya belum pernah bermain melawan Messi sepanjang karier saya, itu tentu saja sesuatu yang istimewa. Kami pantas lolos ke perempat final melawan Argentina. Namun satu hal yang jelas: Kami tidak akan puas dengan itu. Kami akan memberikan yang terbaik.”