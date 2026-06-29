Lineker memiliki harapan tinggi terhadap Prancis seiring berjalannya Piala Dunia, dan menyebut juara 2018 itu sebagai tim yang harus dikalahkan. Dalam wawancara denganL'Equipe, mantan striker legendaris yang kini menjadi komentator tersebut menyoroti bahwa kehadiran Deschamps di pinggir lapangan—yang mengambil alih kepelatihan pada Juli 2012 dan membawa Les Bleus meraih gelar Piala Dunia 2018 serta mencapai final empat tahun kemudian—memberikan Prancis keunggulan yang tak dapat ditandingi oleh negara lain.

"Prancis bukan hanya salah satu favorit, tetapi favorit utama," kata Lineker. "Saya tidak melihat ada orang yang lebih mumpuni daripada Deschamps dalam hal mengetahui cara memenangkan kompetisi ini. Lagipula, dia adalah pelatih yang telah memenangkan Piala Dunia dan kemudian membawa timnya ke final untuk kedua kalinya. Dia tampaknya adalah pemimpin yang benar-benar hebat."