AFP
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'Tak ada yang lebih layak' untuk memenangkan Piala Dunia daripada Didier Deschamps, sementara Gary Lineker mengkritik FIFA karena melarang Prancis memberikan penghormatan kepada sang pelatih
Deschamps dipuji sebagai pemimpin sejati
Lineker memiliki harapan tinggi terhadap Prancis seiring berjalannya Piala Dunia, dan menyebut juara 2018 itu sebagai tim yang harus dikalahkan. Dalam wawancara denganL'Equipe, mantan striker legendaris yang kini menjadi komentator tersebut menyoroti bahwa kehadiran Deschamps di pinggir lapangan—yang mengambil alih kepelatihan pada Juli 2012 dan membawa Les Bleus meraih gelar Piala Dunia 2018 serta mencapai final empat tahun kemudian—memberikan Prancis keunggulan yang tak dapat ditandingi oleh negara lain.
"Prancis bukan hanya salah satu favorit, tetapi favorit utama," kata Lineker. "Saya tidak melihat ada orang yang lebih mumpuni daripada Deschamps dalam hal mengetahui cara memenangkan kompetisi ini. Lagipula, dia adalah pelatih yang telah memenangkan Piala Dunia dan kemudian membawa timnya ke final untuk kedua kalinya. Dia tampaknya adalah pemimpin yang benar-benar hebat."
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Lineker mengecam FIFA terkait kontroversi ban kapten
Meskipun Lineker memuji tim Prancis, ia mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap FIFA setelah badan pengatur tersebut dilaporkan melarang tim mengenakan ban lengan hitam. Para pemain berharap dapat memberikan penghormatan kepada ibu Deschamps, yang baru saja meninggal dunia, selama pertandingan melawan Norwegia. Setelah kemenangan 4-1 pada Jumat—yang ia lewatkan untuk menghadiri pemakaman—Deschamps terbang kembali ke Boston pada Sabtu dan telah bergabung kembali dengan skuadnya.
Lineker tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut, menyebut keputusan itu tidak sopan mengingat tragedi pribadi yang dialami sang manajer. “Kehilangan ibunya adalah sebuah tragedi, sungguh menyedihkan, dan saya masih tidak percaya bahwa FIFA tidak mengizinkan para pemain mengenakan ban lengan hitam. Tapi itu topik lain...” katanya.
Jerman menganggap lawan-lawannya sebagai 'lemah'
Berbeda jauh dengan kekagumannya terhadap Les Bleus, Lineker melontarkan kritik pedas terhadap tim Jerman asuhan Julian Nagelsmann. Terlepas dari prestasi historis mereka sebagai juara Piala Dunia empat kali, dan meskipun mereka memuncaki grup mereka di turnamen kali ini meski kalah 2-1 dari Ekuador di babak terakhir, pemenang Sepatu Emas 1986 ini percaya bahwa skuad Jerman saat ini — yang kini menanti pertandingan babak 32 besar melawan Paraguay — hanyalah bayangan dari tim mereka di masa lalu dan tampaknya tidak akan menjadi ancaman bagi para pesaing teratas.
"Menurut saya, ini adalah salah satu tim nasional Jerman terlemah yang pernah saya lihat," kata Lineker, merujuk pada kesulitan yang mereka alami di turnamen-turnamen besar belakangan ini. "Ini bukan tim Jerman terkuat. Ingatlah bahwa mereka bahkan tidak lolos dari babak penyisihan grup di dua Piala Dunia terakhir." Komentarnya tersebut menunjukkan bahwa raksasa tradisional ini tidak lagi memiliki faktor ketakutan seperti yang pernah mereka miliki di panggung dunia.
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Perjalanan yang lancar diprediksi bagi Les Bleus
Menjelang babak gugur, Lineker yakin bahwa Prancis akan melaju dengan mulus di turnamen ini. Les Bleus memastikan tempat mereka setelah mendominasi grup dengan raihan sembilan poin sempurna, berkat kemenangan atas Senegal (3-1), Irak (3-0), dan Norwegia (4-1). Mereka didorong oleh performa gemilang bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, yang keduanya tampil maksimal dengan masing-masing mencetak empat gol. Dengan momentum ini, Lineker yakin kedalaman skuad dan bakat yang dimiliki Deschamps membuat mereka nyaris tak terbendung, terlepas dari siapa pun lawan yang akan mereka hadapi dalam waktu dekat.
"Prancis bisa lolos ke perempat final tanpa masalah apa pun. Jadi, saya yakin Anda bisa tidur nyenyak," tutup Lineker, meyakinkan para pendukung Prancis tentang posisi mereka di puncak klasemen. Dengan bintang-bintang seperti Mbappe dan Dembele yang memimpin serangan, pakar sepak bola ini melihat tidak ada halangan berarti bagi Prancis untuk meraih bintang ketiga di jersey mereka.