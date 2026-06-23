'Tak ada yang lebih layak' - John Terry mengecam Chelsea atas penolakan terhadap manajer sementara yang 'hampir menyinggung'

Saat tampil di acara Sports Uncensored, Terry mengungkapkan kekecewaannya terkait keputusan manajemen yang diambil oleh Chelsea. Setelah mencatatkan 717 penampilan dan mencetak 67 gol sebagai kapten legendaris klub tersebut, Terry merasa dirinya adalah orang yang paling tepat untuk posisi itu.

Ketika Enzo Maresca dan kemudian Liam Rosenior dipecat, Chelsea memilih pelatih akademi Calum McFarlane sebagai manajer sementara. Piers Morgan menyebut keputusan untuk mengabaikan Terry sebagai "hampir menyinggung". Membela kredibilitasnya sendiri, Terry menyatakan: “Namun, ketika ada peluang dan seorang manajer meninggalkan klub sepak bola serta Chelsea sedang mencari manajer sementara, tidak ada seorang pun di gedung-gedung klub, baik di gedung akademi maupun gedung tim utama, yang lebih memenuhi syarat daripada saya dalam hal kualifikasi.”