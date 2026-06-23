AFP
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'Tak ada yang lebih layak' - John Terry mengecam Chelsea atas penolakan terhadap manajer sementara yang 'hampir menyinggung'
Penolakan dan data statistik
Saat tampil di acara Sports Uncensored, Terry mengungkapkan kekecewaannya terkait keputusan manajemen yang diambil oleh Chelsea. Setelah mencatatkan 717 penampilan dan mencetak 67 gol sebagai kapten legendaris klub tersebut, Terry merasa dirinya adalah orang yang paling tepat untuk posisi itu.
Ketika Enzo Maresca dan kemudian Liam Rosenior dipecat, Chelsea memilih pelatih akademi Calum McFarlane sebagai manajer sementara. Piers Morgan menyebut keputusan untuk mengabaikan Terry sebagai "hampir menyinggung". Membela kredibilitasnya sendiri, Terry menyatakan: “Namun, ketika ada peluang dan seorang manajer meninggalkan klub sepak bola serta Chelsea sedang mencari manajer sementara, tidak ada seorang pun di gedung-gedung klub, baik di gedung akademi maupun gedung tim utama, yang lebih memenuhi syarat daripada saya dalam hal kualifikasi.”
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Hubungan legendaris dengan Stamford Bridge
Terry menekankan bahwa ikatan yang sangat kuat dengan Chelsea seharusnya menjadi faktor penting. Karier bermainnya di Stamford Bridge membuahkan koleksi trofi yang luar biasa, termasuk satu gelar Liga Champions, lima gelar Liga Premier, satu gelar Liga Europa, lima Piala FA, dan empat Piala Liga.
Meskipun mengakui bahwa ia belum siap untuk posisi permanen, mantan bek tersebut merasa ia bisa memberikan apa yang dibutuhkan para pendukung selama masa-masa sulit. Ia menambahkan: "Yang lebih penting, dan di atas segalanya, entah itu untuk satu pertandingan atau dua pertandingan, tidak ada yang lebih 'Chelsea' daripada saya. Dan sekali lagi, menyentuh hati para pendukung, memberikan apa yang mereka inginkan pada saat itu."
Kerja keras di balik layar
Menanggapi anggapan bahwa Rosenior lebih cocok untuk posisi tersebut, Terry dengan tegas membela perjalanan karier kepelatihannya. Sejak pensiun sebagai pemain di Aston Villa pada 2018 setelah pindah secara gratis dari Chelsea setahun sebelumnya, ia telah bekerja keras untuk membangun fondasi yang kokoh. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena pihak manajemen mengabaikan pengorbanannya.
Menanggapi komentar pakar sepak bola Simon Jordan, Terry berkata: "Saya menghabiskan empat tahun untuk meraih lisensi kepelatihan, berkeliling ke seluruh penjuru negeri. Saya menghabiskan tiga setengah tahun di Aston Villa sebagai asisten manajer Dean Smith, tinggal jauh dari keluarga agar bisa mendapatkan pekerjaan. Dan saya tidak sedang membicarakan level Liga Premier atau Championship."
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Bagaimana kelanjutan nasib Chelsea dan Terry?
Ke depan, Chelsea kini memiliki manajer tetap baru, Xabi Alonso, yang akan berupaya mengembalikan stabilitas di Stamford Bridge. Sementara itu, Terry akan melanjutkan perannya sebagai staf paruh waktu di lingkungan akademi. Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, legenda yang telah meraih banyak gelar ini tetap fokus pada pengembangan talenta muda sambil dengan sabar menunggu kesempatan yang tepat untuk akhirnya memulai karier manajerialnya sendiri.