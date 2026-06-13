“Tak ada yang lebih hebat darinya” - Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo menyebutkan dua alasan mengapa bintang Portugal itu berada di atas Lionel Messi dan semua pemain lain dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa

Bek veteran itu berpendapat bahwa kemampuan mempertahankan performa kelas atas hingga tahap akhir karier seorang pemainlah yang membedakan Ronaldo dari para pesaingnya dalam perdebatan berkepanjangan mengenai siapa pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Fonte menjelaskan mengapa ia yakin Ronaldo tetap menjadi tolok ukur keunggulan dalam sepak bola.

"Cristiano adalah contoh terbaik dari ketahanan dan konsistensi; di level tertinggi, tidak ada yang lebih hebat darinya," kata Fonte, seperti dikutip O Jogo. "Oleh karena itu, saya belajar banyak darinya, bertukar ide, pengalaman, hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya belajar banyak, dan apa yang dia lakukan, terus lakukan, dan pasti akan terus lakukan, patut dipuji."