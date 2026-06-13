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“Tak ada yang lebih hebat darinya” - Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo menyebutkan dua alasan mengapa bintang Portugal itu berada di atas Lionel Messi dan semua pemain lain dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa
Fonte mendukung Ronaldo dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa
Fonte memuji Ronaldo sebagai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola setelah menerima penghargaan dari Federasi Sepak Bola Portugal menyusul pengunduran dirinya. Bek yang telah bertahun-tahun bermain bersama Ronaldo di tim nasional Portugal dan menjuarai Euro 2016 bersamanya itu menyoroti kemampuan luar biasa sang penyerang untuk tampil di level tertinggi dalam jangka waktu yang panjang. Ia meyakini bahwa daya tahan dan konsistensi Ronaldo lah yang membedakannya dari pemain lain.
- Getty Images Sport
Fonte merefleksikan pengaruh abadi Ronaldo
Bek veteran itu berpendapat bahwa kemampuan mempertahankan performa kelas atas hingga tahap akhir karier seorang pemainlah yang membedakan Ronaldo dari para pesaingnya dalam perdebatan berkepanjangan mengenai siapa pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Fonte menjelaskan mengapa ia yakin Ronaldo tetap menjadi tolok ukur keunggulan dalam sepak bola.
"Cristiano adalah contoh terbaik dari ketahanan dan konsistensi; di level tertinggi, tidak ada yang lebih hebat darinya," kata Fonte, seperti dikutip O Jogo. "Oleh karena itu, saya belajar banyak darinya, bertukar ide, pengalaman, hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya belajar banyak, dan apa yang dia lakukan, terus lakukan, dan pasti akan terus lakukan, patut dipuji."
Ronaldo tetap menjadi kunci dalam ambisi Portugal
Meskipun sudah memasuki tahap akhir kariernya, penyerang veteran ini tetap menjadi sosok kunci bagi tim nasionalnya. Fonte juga menyatakan keyakinannya terhadap peluang Portugal di kancah internasional, sambil menegaskan bahwa ekspektasi sangat tinggi menjelang Piala Dunia 2026.
Dia menambahkan: "Harapan sangat tinggi, para pemain percaya pada diri mereka sendiri, dan kami semua mendukung mereka. Mereka harus memulai dengan baik dan tetap percaya hingga akhir."
- AFP
Portugal menargetkan kesuksesan di Piala Dunia
Ronaldo siap memimpin Portugal dalam turnamen di Amerika Utara sambil terus mengejar satu gelar besar yang masih belum ia raih dalam kariernya: gelar juara Piala Dunia. Selecao akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka Grup K pada 17 Juni. Mereka kemudian akan berhadapan dengan Uzbekistan pada 23 Juni, dan menutup babak penyisihan grup melawan Kolombia pada akhir bulan ini.