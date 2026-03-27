Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
“Tak ada yang lebih buruk daripada” — Cavan Sullivan diperingatkan agar menghindari kesalahan transfer di Man City, sementara mantan bintang Timnas AS Freddy Adu menyusun rencana peminjaman untuk wonderkid remaja tersebut
Apakah Manchester City akan meminjamkan Sullivan?
Mengingat ia akan tiba di Etihad Stadium tanpa pengalaman bermain di kompetisi Eropa, City diperkirakan akan mendukung proses perkembangannya dengan segera meminjamkan Sullivan ke klub lain. Ada spekulasi bahwa ia mungkin akan berlabuh di Belanda.
Berbagai opsi tujuan alternatif dapat dipertimbangkan, dengan kemungkinan sang pemain muda tetap berada di EFL dan turun ke Championship — memberinya gambaran awal tentang seperti apa kehidupan di Inggris. Di mana pun ia berakhir, Sullivan telah diberi tahu apa yang perlu ia ambil dari masa peminjamannya di luar Manchester.
- Getty
Haruskah Sullivan tetap tinggal di Inggris atau pindah ke tempat lain?
Adu sangat memahami tekanan yang dirasakan saat muncul ke panggung sepak bola sebagai remaja berbakat luar biasa dan berusaha membangun karier di Eropa setelah meninggalkan kenyamanan rumahnya di Amerika Serikat. Ketika ditanya apakah Sullivan akan dipinjamkan oleh City dan bagaimana proses tersebut harus berjalan, Adu mengatakan: "Saya rasa itulah yang akan terjadi. Saya yakin dia akan dipinjamkan. Tapi ketika dia dipinjamkan, saya benar-benar berharap itu ke tim di mana dia akan menjadi starter reguler.
“Tidak ada yang lebih buruk daripada seorang pemain muda dipinjamkan ke tim, ke tim yang, katakanlah, lebih lemah daripada tim asalmu, dan tidak bermain atau tidak menjadi starter reguler. Karena inti dari dipinjamkan adalah agar kamu menjadi starter reguler. Kamu mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan dan berkembang sebagai pemain sambil melakukan semua hal itu.
“Jika Anda dipinjamkan dan tidak melakukan semua hal itu, apa gunanya peminjaman itu? Karena saya bisa saja tetap di tim itu dan tidak bermain. Saya bisa saja tetap di tim induk saya dan tidak bermain.”
Adu menambahkan mengenai kemungkinan Sullivan bergabung dengan klub divisi dua di Inggris: “Sebagai pemain, Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda terlalu besar untuk dipinjamkan ke tim mana pun di Championship, baik dari Man City maupun tim yang lebih kecil. Itulah tepatnya yang Anda butuhkan sebagai pemain pada saat itu.”
Apa yang dibutuhkan Sullivan dari transfer pinjaman di Eropa?
City mungkin akan memutuskan untuk membiarkan Sullivan tetap di Amerika Serikat, baik bersama Philadelphia Union maupun klub saudaranya, New York City FC. Namun, Adu berpendapat bahwa pemain muda berbakat ini perlu membiasakan diri dengan tuntutan sepak bola Eropa secepat mungkin.
Adu - yang, seperti Sullivan, melakukan debutnya di MLS pada usia 14 tahun - melanjutkan, “Nah, jika dia akan pergi, jika dia akan meninggalkan Philly dan bergabung dengan Manchester City, saya pikir pada saat itu akan lebih baik baginya agar dia mendapatkan pengalaman bermain di Eropa. Saya pikir lebih baik baginya untuk dipinjamkan ke tim Eropa, ke tim di Eropa pada saat itu.
“Tapi jangan abaikan kemungkinan dipinjamkan ke tim di MLS. Satu-satunya alasan saya mengatakan itu adalah karena dia hanya perlu mendapatkan pengalaman sepak bola Eropa. Karena itu berbeda. Ini juga akan menjadi kali pertama dia jauh dari Amerika Serikat atau jauh dari keluarganya, jauh dari rumah dan sebagainya. Kamu harus beradaptasi. Kamu harus. Kamu harus beradaptasi dengan gaya hidup Eropa, budaya Eropa, dan segala hal lainnya. Dan itu sama sulitnya.
“Segalanya berbeda. Ada begitu banyak tekanan pada para pelatih di sana. Ada begitu banyak tekanan pada manajemen dan sebagainya. Kamu harus menang. Di sana, jika tidak menang, kamu dipecat. Jika tidak menang, tim bisa terdegradasi. Jadi ada banyak hal berbeda yang terjadi pada saat itu.
“Di Amerika sini, sistemnya berbeda. Tidak ada degradasi saat ini. Anda bisa finis di posisi terakhir dan tidak ada, katakanlah, konsekuensi dari itu. Anda hanya bersiap dan kembali untuk musim berikutnya serta mencoba menang lagi.
“Jadi dinamikanya sedikit berbeda. Dan para pelatih berada di bawah tekanan yang begitu besar sehingga hal itu merembes ke dalam tim. Kamu bisa merasakannya. Kamu bisa melihat tekanan di wajah pelatih. Kamu bisa merasakannya sebagai pemain. Dan itulah yang menurutku, dia butuh pengalaman itu. Dia perlu mengalaminya untuk tahu bahwa setiap pertandingan itu penting.”
- Getty Images
Sullivan mengejar impian di dalam negeri dan luar negeri
Sullivan baru akan genap berusia 18 tahun pada September 2027, artinya ia masih memiliki waktu 18 bulan untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih rutin bersama Philadelphia Union dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang—baik di level domestik maupun internasional—dengan target untuk mendapatkan tempat di tim senior USMNT pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh.