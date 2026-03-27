“Tak ada yang lebih buruk daripada” — Cavan Sullivan diperingatkan agar menghindari kesalahan transfer di Man City, sementara mantan bintang Timnas AS Freddy Adu menyusun rencana peminjaman untuk wonderkid remaja tersebut

City mungkin akan memutuskan untuk membiarkan Sullivan tetap di Amerika Serikat, baik bersama Philadelphia Union maupun klub saudaranya, New York City FC. Namun, Adu berpendapat bahwa pemain muda berbakat ini perlu membiasakan diri dengan tuntutan sepak bola Eropa secepat mungkin.

Adu - yang, seperti Sullivan, melakukan debutnya di MLS pada usia 14 tahun - melanjutkan, “Nah, jika dia akan pergi, jika dia akan meninggalkan Philly dan bergabung dengan Manchester City, saya pikir pada saat itu akan lebih baik baginya agar dia mendapatkan pengalaman bermain di Eropa. Saya pikir lebih baik baginya untuk dipinjamkan ke tim Eropa, ke tim di Eropa pada saat itu.

“Tapi jangan abaikan kemungkinan dipinjamkan ke tim di MLS. Satu-satunya alasan saya mengatakan itu adalah karena dia hanya perlu mendapatkan pengalaman sepak bola Eropa. Karena itu berbeda. Ini juga akan menjadi kali pertama dia jauh dari Amerika Serikat atau jauh dari keluarganya, jauh dari rumah dan sebagainya. Kamu harus beradaptasi. Kamu harus. Kamu harus beradaptasi dengan gaya hidup Eropa, budaya Eropa, dan segala hal lainnya. Dan itu sama sulitnya.

“Segalanya berbeda. Ada begitu banyak tekanan pada para pelatih di sana. Ada begitu banyak tekanan pada manajemen dan sebagainya. Kamu harus menang. Di sana, jika tidak menang, kamu dipecat. Jika tidak menang, tim bisa terdegradasi. Jadi ada banyak hal berbeda yang terjadi pada saat itu.

“Di Amerika sini, sistemnya berbeda. Tidak ada degradasi saat ini. Anda bisa finis di posisi terakhir dan tidak ada, katakanlah, konsekuensi dari itu. Anda hanya bersiap dan kembali untuk musim berikutnya serta mencoba menang lagi.

“Jadi dinamikanya sedikit berbeda. Dan para pelatih berada di bawah tekanan yang begitu besar sehingga hal itu merembes ke dalam tim. Kamu bisa merasakannya. Kamu bisa melihat tekanan di wajah pelatih. Kamu bisa merasakannya sebagai pemain. Dan itulah yang menurutku, dia butuh pengalaman itu. Dia perlu mengalaminya untuk tahu bahwa setiap pertandingan itu penting.”