Lari awalnya singkat – dan tekanannya sangat besar: Ia hanya membutuhkan jarak satu setengah meter menuju titik penalti, tempat bola berada pada menit ke-101. Setelah beberapa langkah kecil di tempat, ia melepaskan tendangan keras ke sudut kiri gawang dan merayakan golnya dengan melompat kegirangan. Itu adalah gol ketiga yang membawa AS Roma unggul 3-2, yang dicetak oleh Donyell Malen pada akhir pekan lalu di Parma. Dalam perebutan tiket Liga Champions di Serie A, Giallorossi berhasil menyamai poin Milan berkat kemenangan ini dan sebagai tim peringkat kelima, mereka masih bisa bermimpi lolos ke kompetisi bergengsi tersebut dua pekan sebelum musim berakhir. Hal ini terutama berkat Donyell Malen, yang baru dipinjamkan dari Aston Villa pada musim dingin. "Jika Malen sudah ada di tim pada paruh pertama musim, kami pasti sudah mengumpulkan beberapa poin lebih banyak," kata pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, dengan yakin.
"Tak ada yang lebih baik darinya di Eropa": Berkat statistiknya yang mirip dengan Harry Kane, mantan bintang BVB ini menjadi harapan besar Belanda di Piala Dunia
Pasalnya, pemain asal Belanda yang baru saja meninggalkan Borussia Dortmund pada Januari 2025 ini tampil sangat gemilang di Italia: Di Parma, ia mencetak dua gol dan kini telah mengoleksi 13 gol musim ini. Dalam daftar pencetak gol Serie A, hal itu saat ini menempatkannya di posisi kedua bersama, meskipun ia baru pertama kali tampil untuk Roma pada pekan ke-21 – dan tentu saja langsung mencetak gol. Dan masih ada angka-angka menakjubkan lainnya dari pemain berusia 27 tahun ini: Sejak dipinjamkan, ia telah mencetak gol sebanyak Harry Kane dari Bayern dalam periode yang sama dan lebih banyak daripada pemain mana pun di lima liga teratas Eropa. Oleh karena itu, bagi media Italia kini sudah jelas: Lupakan Kane, lupakan Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, atau Lamine Yamal: "Tidak ada yang lebih baik darinya di Eropa," tulis surat kabar olahraga Corriere dello Sport – dan tidak menjelaskan apakah mereka hanya merujuk pada jumlah gol atau ingin hal itu dipahami sebagai penilaian keseluruhan.
Roma berencana menggunakan opsi pembelian untuk Donyell Malen
"Gol-golnya, sprint-sprintnya yang tiada henti, tendangan-tendangannya yang keras yang mengingatkan pada Batistuta. Ia mencetak gol penalti itu dengan ketenangan yang luar biasa," demikian surat kabar tersebut menggambarkan kualitas-kualitas yang sekali lagi ditunjukkan Malen di Parma. "Dia sangat termotivasi dan telah meningkatkan level permainan kami sekali lagi," kata pelatih Roma, Gasperini, dengan gembira. Oleh karena itu, menurut Voetbal International, sudah jelas bahwa pihak Italia akan dengan senang hati menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati dengan Aston Villa: 25 juta euro akan mengalir ke Inggris untuk pencetak gol terbanyak klub tersebut.
Dengan demikian, Villa menerima jumlah yang persis sama dengan yang diinvestasikan untuk Malen. BVB pernah mentransfer lima juta euro lebih, yaitu total 30 juta euro, ke PSV Eindhoven pada musim panas 2021. Di BVB, Malen mengalami fase baik dan buruk, mencatatkan 39 gol dan 20 assist dalam 132 pertandingan resmi – dan sangat ingin hengkang. Impiannya bermain di Liga Premier terwujud bersama klub asal Birmingham tersebut, namun pada tahun pertamanya di sana, ia tidak lebih dari sekadar pemain cadangan dengan waktu bermain yang minim. Oleh karena itu, pada bulan Januari ia pindah ke Italia untuk mengumpulkan lebih banyak menit bermain menjelang Piala Dunia.
Pelatih Gasperini memperlakukan Donyell Malen sama seperti yang dilakukannya terhadap Ademola Lookman
Di Roma, Malen bertemu dengan Pelatih Gasperini, yang menerapkan strategi yang sama terhadap pemain asal Belanda itu seperti yang pernah ia lakukan dengan sukses bersama Ademola Lookman di Atalanta Bergamo: Ia secara konsisten menempatkan pemain yang selama bertahun-tahun lebih sering bermain di sayap sebagai penyerang tengah, meskipun tingginya kurang dari 1,80 meter. Bagi mantan pemain Leipzig, Lookman, hal itu menjadi pendorong dalam kariernya, yang kini telah membawanya ke Atletico Madrid. Bagi Malen, ini adalah lompatan perkembangan menjadi pencetak gol, yang meskipun sering beroperasi di posisi lain di wilayah lawan, namun selalu berada di kotak penalti pada momen-momen krusial. Kedua "penyerang tengah sejati" di skuad Roma, Artem Dovbyk dan Evan Ferguson, harus menyaksikan bagaimana Malen dengan cepat menggeser posisi mereka.
Donyell sebagai harapan Belanda di Piala Dunia
Performa luar biasa Malen juga menjadi kabar baik bagi Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda. Pasalnya, Oranje juga memiliki dua penyerang tengah, Brian Brobbey dan Wout Weghorst, yang dengan mudah dikalahkan oleh Malen dalam hal statistik pada paruh musim ini. Sejak akhir Januari, Brobbey telah mencetak satu gol liga untuk Sunderland, sedangkan Weghorst mencetak dua gol untuk Ajax Amsterdam. Siapa yang seharusnya menjadi starter di lini tengah serangan Belanda di Piala Dunia, yang harus mengatasi absennya gelandang kreatif Xavi Simons yang cedera, seharusnya sudah jelas. Pasalnya, bahkan pelatih yang dikenal eksentrik seperti Koeman pun tampaknya sulit mengabaikan pemain yang konon terbaik di Eropa ini. Jika masih ada keraguan, Donyell Malen tinggal menambah beberapa gol lagi untuk Roma guna meyakinkan para skeptis terakhir.
Statistik Donyell Malen di Serie A:
Permainan: 16 Menit bermain: 1311 Gol: 13 Assist: 2