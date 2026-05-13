"Tak ada yang lebih baik darinya di Eropa": Berkat statistiknya yang mirip dengan Harry Kane, mantan bintang BVB ini menjadi harapan besar Belanda di Piala Dunia

"Gol-golnya, sprint-sprintnya yang tiada henti, tendangan-tendangannya yang keras yang mengingatkan pada Batistuta. Ia mencetak gol penalti itu dengan ketenangan yang luar biasa," demikian surat kabar tersebut menggambarkan kualitas-kualitas yang sekali lagi ditunjukkan Malen di Parma. "Dia sangat termotivasi dan telah meningkatkan level permainan kami sekali lagi," kata pelatih Roma, Gasperini, dengan gembira. Oleh karena itu, menurut Voetbal International, sudah jelas bahwa pihak Italia akan dengan senang hati menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati dengan Aston Villa: 25 juta euro akan mengalir ke Inggris untuk pencetak gol terbanyak klub tersebut.

Dengan demikian, Villa menerima jumlah yang persis sama dengan yang diinvestasikan untuk Malen. BVB pernah mentransfer lima juta euro lebih, yaitu total 30 juta euro, ke PSV Eindhoven pada musim panas 2021. Di BVB, Malen mengalami fase baik dan buruk, mencatatkan 39 gol dan 20 assist dalam 132 pertandingan resmi – dan sangat ingin hengkang. Impiannya bermain di Liga Premier terwujud bersama klub asal Birmingham tersebut, namun pada tahun pertamanya di sana, ia tidak lebih dari sekadar pemain cadangan dengan waktu bermain yang minim. Oleh karena itu, pada bulan Januari ia pindah ke Italia untuk mengumpulkan lebih banyak menit bermain menjelang Piala Dunia.