“Tak ada yang bisa menandingi Messi di negaranya sendiri” - Rayan Cherki diyakini mampu membuktikan perbandingan dengan Zinedine Zidane dan menjadi lebih baik lagi tanpa Pep Guardiola di Manchester City

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Cherki membutuhkan pelatih seperti Guardiola untuk mengendalikan dirinya, atau apakah ia bisa berkembang pesat jika dibebaskan dari batasan-batasan tersebut, Saha menambahkan: “Menurut saya, sangat bagus bahwa ia sempat berlatih selama setahun bersama Pep karena ia adalah talenta mentah dengan keberanian luar biasa untuk menunjukkannya di setiap kesempatan, dan saya sangat menyukai hal itu. Tolong jaga agar pemain-pemain seperti itu tetap ada. Saya benar-benar ingin mereka tetap ada, demi anak-anak saya, demi siapa pun yang mencintai sepak bola.

“Jangan terlalu banyak gaya Guardiola. Saya menyukai manajer itu, dan saya menghargai apa yang dia bawa, tapi terkadang dia terlalu berlebihan, terutama pada pemain-pemain itu. Saya tidak berpikir Pep akan menginginkan itu, karena ketika Anda melihat talenta seperti ini, tolong jaga pemain-pemain itu.

“Ini seperti Anda memiliki Cristiano Ronaldo saat berusia 17, 18, atau 19 tahun, dan Anda berkata padanya, ‘Tidak, tidak, tidak, Anda tidak boleh melakukan ini, Anda tidak boleh menggiring bola seperti itu, jangan pergi ke sana, jangan lakukan itu.’ Tidak, itu akan membunuh bakat mereka. Para pemain itu akan belajar.

“Jika mereka ingin bersaing dan menjadi pemenang Ballon d’Or suatu saat nanti, maka mereka akan berkembang, mereka akan ingin belajar. Anak-anak seperti Cherki, mereka adalah mesin profesional, tapi jangan matikan insting mereka. Jangan matikan anak-anak di dalam diri mereka.

“Ini sangat penting. Inilah mengapa kita bermimpi, dan kita membeli tiket untuk menonton pertandingan. Jadi tolong, saya pikir Rayan Cherki adalah seseorang yang kini bisa kembali membuktikan bahwa dia memiliki kualitas untuk menjadi pemenang Ballon d’Or berikutnya bersama Pep Guardiola, bersama Jose Mourinho, bersama manajer mana pun.”