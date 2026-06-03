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“Tak ada yang bisa menandingi Messi di negaranya sendiri” - Rayan Cherki diyakini mampu membuktikan perbandingan dengan Zinedine Zidane dan menjadi lebih baik lagi tanpa Pep Guardiola di Manchester City
Cherki yang mirip Ronaldinho bukanlah rekrutan khas Guardiola
Setelah mencuri perhatian di Prancis bersama Lyon, banyak yang terkejut ketika City merogoh kocek sebesar £34 juta ($46 juta) untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun yang penuh talenta itu selama jendela transfer musim panas 2024. Dia jelas bukanlah tipe pemain yang biasanya dicari oleh pelatih asal Catalan, Guardiola.
Cherki memiliki gaya bermain yang mirip dengan bintang-bintang Brasil seperti Ronaldinho dan Neymar, di mana permainannya lebih mengutamakan hiburan dan senyuman. Pemain sekelasnya membutuhkan kebebasan untuk mengekspresikan diri - sementara pelatih legendaris di Manchester ini terkenal dengan pendekatannya yang kaku.
Namun, Guardiola cukup melunakkan pendiriannya untuk memastikan bahwa - setelah awal yang relatif lambat selama kariernya di Inggris - Cherki berkembang ke dalam peran yang memungkinkannya menjadi pahlawan kultus. Assist rabona dan juggling bola di tengah pertandingan dengan cepat membuatnya disayangi oleh para penggemar setia City - dengan kesuksesan di Carabao Cup dan FA Cup yang dinikmati sepanjang perjalanan.
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Apakah Cherki mampu membuktikan bahwa perbandingan dirinya dengan Zidane, sang juara Piala Dunia, memang beralasan?
Cherki telah masuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026 dan sudah sering disamakan dengan rekan senegaranya yang legendaris, Zidane. Ketika ditanya apakah antusiasme tersebut beralasan, sesama pemain Prancis, Saha—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Zero1Gaming—mengatakan: “Oh ya. Bagi saya, saya sudah melihatnya di Lyon sebelumnya, dan saya selalu merasa bahwa pers Prancis sangat keras, sangat menuntut. Anda tidak akan pernah menjadi Messi di rumah sendiri atau di negara sendiri, begitulah kami mengatakannya.
“Saya sama sekali tidak terkejut bahwa dia muncul seperti ini di Manchester City, di klub yang sedang dalam masa transisi. Jadi banyak pemain baru datang dan sangat sulit untuk beradaptasi. Tapi setelah 10 pertandingan, Anda melihat bakatnya ada di sini, dia sangat berani, bakat yang sangat istimewa.
“Dan jika dia berkembang secara fisik di Inggris, seperti Zidane di Juventus—ketika Zidane menjalani tahun pertama atau kedua, dia menjadi pemain yang berbeda. Dia benar-benar pemain yang berbeda. Hal yang sama akan terjadi pada Rayan Cherki.
“Rayan Cherki mungkin akan menambah berat badan satu atau dua kilogram — lihat saja dia berlatih tinju! Pemain ini akan berkembang secara mental. Dari segi kualitas, dia pasti akan terus meningkat, jadi saya yakin tahun depan akan sangat menarik untuk disaksikan.”
Apakah Cherki akan diuntungkan oleh kepergian Guardiola dari Man City?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Cherki membutuhkan pelatih seperti Guardiola untuk mengendalikan dirinya, atau apakah ia bisa berkembang pesat jika dibebaskan dari batasan-batasan tersebut, Saha menambahkan: “Menurut saya, sangat bagus bahwa ia sempat berlatih selama setahun bersama Pep karena ia adalah talenta mentah dengan keberanian luar biasa untuk menunjukkannya di setiap kesempatan, dan saya sangat menyukai hal itu. Tolong jaga agar pemain-pemain seperti itu tetap ada. Saya benar-benar ingin mereka tetap ada, demi anak-anak saya, demi siapa pun yang mencintai sepak bola.
“Jangan terlalu banyak gaya Guardiola. Saya menyukai manajer itu, dan saya menghargai apa yang dia bawa, tapi terkadang dia terlalu berlebihan, terutama pada pemain-pemain itu. Saya tidak berpikir Pep akan menginginkan itu, karena ketika Anda melihat talenta seperti ini, tolong jaga pemain-pemain itu.
“Ini seperti Anda memiliki Cristiano Ronaldo saat berusia 17, 18, atau 19 tahun, dan Anda berkata padanya, ‘Tidak, tidak, tidak, Anda tidak boleh melakukan ini, Anda tidak boleh menggiring bola seperti itu, jangan pergi ke sana, jangan lakukan itu.’ Tidak, itu akan membunuh bakat mereka. Para pemain itu akan belajar.
“Jika mereka ingin bersaing dan menjadi pemenang Ballon d’Or suatu saat nanti, maka mereka akan berkembang, mereka akan ingin belajar. Anak-anak seperti Cherki, mereka adalah mesin profesional, tapi jangan matikan insting mereka. Jangan matikan anak-anak di dalam diri mereka.
“Ini sangat penting. Inilah mengapa kita bermimpi, dan kita membeli tiket untuk menonton pertandingan. Jadi tolong, saya pikir Rayan Cherki adalah seseorang yang kini bisa kembali membuktikan bahwa dia memiliki kualitas untuk menjadi pemenang Ballon d’Or berikutnya bersama Pep Guardiola, bersama Jose Mourinho, bersama manajer mana pun.”
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Cherki berharap bisa menjadi pesaing serius dalam perebutan Ballon d'Or
Cherki mungkin belum bisa dianggap sebagai pesaing serius untuk Ballon d’Or, tetapi sejarah menunjukkan bahwa pemain yang mampu membuat penonton bertepuk tangan biasanya menarik perhatian saat pemungutan suara Ballon d’Or berlangsung.
Jika ia terus memukau Liga Premier, maka ia akan menempati posisi di antara para pemain elit dunia. Apakah ia akan mencapai puncak seperti yang dicapai oleh pemenang Piala Dunia 1998, Zidane, masih harus dilihat, tetapi ia sedang menjadi pesulap Prancis yang diidolakan oleh generasi modern.