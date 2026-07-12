‘Tak ada waktu untuk memulai dari nol’ - Lima hal yang harus dilakukan dengan benar oleh mantan bintang Barcelona, Rafa Márquez, sebagai pelatih timnas Meksiko

Ketika Rafael Márquez bergabung dengan AS Monaco pada tahun 1999, ia hanya memiliki satu pertanyaan: “Apakah Monaco berada di Eropa?”

Itulah satu-satunya hal yang penting bagi bek yang saat itu berusia 20 tahun. Márquez kemudian menjuarai Ligue 1 bersama Monaco pada musim 1999-2000 sebelum menjadi orang Meksiko pertama yang mengangkat trofi Liga Champions UEFA bersama Barcelona pada tahun 2006. Ia bisa dibilang sebagai bek terhebat yang pernah membela timnas Meksiko.

El Tri pernah mengalami hal serupa sebelumnya, yaitu menunjuk salah satu legenda negara itu untuk memimpin tim nasional. Hugo Sánchez, yang terkenal dengan julukan Pentapichichi, mendapat kesempatan tersebut setelah Piala Dunia 2006.

Momen puncak Sánchez terjadi pada Copa América 2007, ketika tim Meksiko yang dipimpin oleh Nery Castillo finis di posisi ketiga setelah mengalahkan Uruguay 3-1. Kurang dari setahun kemudian, Sánchez dipecat setelah gagal membawa tim U-23 Meksiko ke Olimpiade Beijing 2008.

Penunjukan Márquez disambut dengan dukungan yang jauh lebih luas. Masa magangnya sebagai asisten Javier “Vasco” Aguirre berjalan sangat baik. Márquez bekerja bersama Aguirre, mengamati cara Aguirre mengelola skuad yang terdiri dari hampir 60 pemain, dan membantu memandu Meksiko melalui perjalanan di Piala Dunia yang memulihkan kepercayaan setelah kekecewaan pada tahun 2022.

“Saya terkejut secara positif dengan kepribadiannya di dalam tim karena, di luar lapangan, dia memang seorang pria yang berhati-hati dan bijaksana,” kata Aguirre kepada jurnalis Denise Maerker dalam podcast-nya, Hablemos. “Sebagai pribadi, katakanlah, dia pendiam—begitulah cara mengatakannya—dan itu menguntungkannya karena, seperti pepatah, lalat tidak akan masuk ke mulut yang tertutup. Bora [Milutinović] dulu sering berkata kepada saya, ‘Jangan banyak bicara, jangan banyak bicara, karena nanti mereka akan memanfaatkannya melawanmu.’ Dengan Rafa, kita berada di tangan yang sangat baik, sangat baik.”

Bersama kepergian Aguirre, lenyap pula candaan, keceriaan, dan konferensi pers yang tak terduga. Kini hadir Márquez, seorang manajer yang dibentuk oleh La Masía Barcelona dan membawa harapan bahwa ia dapat meninggalkan jejaknya sendiri sambil menghindari kesalahan-kesalahan yang mencegah Sánchez melatih El Tri di Piala Dunia.

Berikut adalah lima hal yang harus dilakukan Márquez dengan benar sekarang setelah ia resmi menjadi manajer Meksiko...