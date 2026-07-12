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Rafa Marquez, MexicoGetty

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‘Tak ada waktu untuk memulai dari nol’ - Lima hal yang harus dilakukan dengan benar oleh mantan bintang Barcelona, Rafa Márquez, sebagai pelatih timnas Meksiko

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Analysis
Mexico
R. Marquez
R. Marquez
G. Mora
E. Alvarez

Legenda El Tri ini mewarisi keyakinan yang kembali berkobar, generasi baru yang sedang naik daun, dan harapan yang sangat besar. Mulai dari menentukan peran Gilberto Mora hingga memutuskan masa depan Edson Álvarez, inilah yang harus dilakukan Márquez untuk membawa Meksiko melangkah maju.

Ketika Rafael Márquez bergabung dengan AS Monaco pada tahun 1999, ia hanya memiliki satu pertanyaan: “Apakah Monaco berada di Eropa?”

Itulah satu-satunya hal yang penting bagi bek yang saat itu berusia 20 tahun. Márquez kemudian menjuarai Ligue 1 bersama Monaco pada musim 1999-2000 sebelum menjadi orang Meksiko pertama yang mengangkat trofi Liga Champions UEFA bersama Barcelona pada tahun 2006. Ia bisa dibilang sebagai bek terhebat yang pernah membela timnas Meksiko.

El Tri pernah mengalami hal serupa sebelumnya, yaitu menunjuk salah satu legenda negara itu untuk memimpin tim nasional. Hugo Sánchez, yang terkenal dengan julukan Pentapichichi, mendapat kesempatan tersebut setelah Piala Dunia 2006.

Momen puncak Sánchez terjadi pada Copa América 2007, ketika tim Meksiko yang dipimpin oleh Nery Castillo finis di posisi ketiga setelah mengalahkan Uruguay 3-1. Kurang dari setahun kemudian, Sánchez dipecat setelah gagal membawa tim U-23 Meksiko ke Olimpiade Beijing 2008.

Penunjukan Márquez disambut dengan dukungan yang jauh lebih luas. Masa magangnya sebagai asisten Javier “Vasco” Aguirre berjalan sangat baik. Márquez bekerja bersama Aguirre, mengamati cara Aguirre mengelola skuad yang terdiri dari hampir 60 pemain, dan membantu memandu Meksiko melalui perjalanan di Piala Dunia yang memulihkan kepercayaan setelah kekecewaan pada tahun 2022.

“Saya terkejut secara positif dengan kepribadiannya di dalam tim karena, di luar lapangan, dia memang seorang pria yang berhati-hati dan bijaksana,” kata Aguirre kepada jurnalis Denise Maerker dalam podcast-nya, Hablemos. “Sebagai pribadi, katakanlah, dia pendiam—begitulah cara mengatakannya—dan itu menguntungkannya karena, seperti pepatah, lalat tidak akan masuk ke mulut yang tertutup. Bora [Milutinović] dulu sering berkata kepada saya, ‘Jangan banyak bicara, jangan banyak bicara, karena nanti mereka akan memanfaatkannya melawanmu.’ Dengan Rafa, kita berada di tangan yang sangat baik, sangat baik.”

Bersama kepergian Aguirre, lenyap pula candaan, keceriaan, dan konferensi pers yang tak terduga. Kini hadir Márquez, seorang manajer yang dibentuk oleh La Masía Barcelona dan membawa harapan bahwa ia dapat meninggalkan jejaknya sendiri sambil menghindari kesalahan-kesalahan yang mencegah Sánchez melatih El Tri di Piala Dunia.

Berikut adalah lima hal yang harus dilakukan Márquez dengan benar sekarang setelah ia resmi menjadi manajer Meksiko...

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    Kelanjutan, bukan awal yang baru

    Márquez mewarisi tim Meksiko yang telah membangun kembali kepercayaan diri di bawah kepemimpinan Aguirre. Tantangan pertamanya adalah menjaga fondasi tersebut sambil secara bertahap menanamkan identitasnya sendiri.

    Itulah mengapa pesan publik pertamanya sangat penting. Márquez berbicara layaknya seseorang yang memahami nilai dari apa yang telah dibangun.

    “Saya rasa fondasinya sudah sangat bagus. Ada pemain muda dan pemain berpengalaman yang saya yakini akan berperan penting selama masa transisi ini,” kata Márquez beberapa jam setelah penunjukannya dikonfirmasi. “Jadi, seperti yang kadang-kadang saya sebutkan di media sosial, sekarang bukanlah waktunya untuk memulai dari nol, melainkan untuk mempercepat langkah.

    “Saya yakin fondasi sudah dibangun, banyak kerja keras telah dilakukan untuk memperkuat apa yang telah dimulai, dan yang terpenting, untuk memanfaatkan kesinambungan ini, yang mungkin belum pernah terlihat sebelumnya. Hal itu kini menjadi tanggung jawab saya, dan saya akan melakukan segala upaya untuk mempertahankannya bahkan meningkatkannya. Saya bersemangat, saya merasakan tanggung jawab ini, dan saya memiliki keinginan untuk membantu para pemain Meksiko berkembang, memaksimalkan potensi mereka, dan agar hal itu bermanfaat bagi tingkat sepak bola Meksiko.”

    Pertandingan-pertandingan pertama Meksiko pada bulan September dan Oktober akan memberi Márquez kesempatan untuk mempererat hubungan antara tim dan para pendukungnya selama Piala Dunia. Pertandingan-pertandingan tersebut juga akan memberikan petunjuk awal mengenai bagian mana dari proyek Aguirre yang akan dipertahankan dan di mana Márquez bermaksud untuk meninggalkan jejaknya sendiri.

    Pesannya adalah kesinambungan. Tantangannya adalah memastikan bahwa kesinambungan tersebut tidak berubah menjadi stagnasi.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mendorong generasi Gilberto Mora untuk terus maju

    Perjalanan Meksiko di Piala Dunia telah memperkenalkan gelombang pemain yang kini tak lagi dianggap sekadar talenta untuk masa depan yang masih jauh.

    Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Raúl “Tala” Rangel, Mateo Chávez, dan Armando “Hormiga” González kini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembicaraan menjelang siklus berikutnya.

    Tugas Márquez adalah mengubah potensi menjadi tanggung jawab.

    Munculnya Mora adalah simbol paling jelas dari turnamen Meksiko ini. Di usia 17 tahun, ia tak pernah terlihat kewalahan menghadapi panggung besar. Ia memberi El Tri perasaan bahwa era baru mereka telah dimulai.

    Hal itu menciptakan tanggung jawab yang rumit bagi Márquez. Ia harus menentukan seberapa cepat ia akan mendorong generasi berikutnya tanpa membebankan seluruh beban sepak bola Meksiko pada pundak para pemain muda.

    Hal yang sama berlaku bagi para pemain lain yang mendapat manfaat dari keterbukaan Aguirre. Piala Dunia memberi mereka panggung. Márquez kini harus memberi mereka jalan ke depan.

    “Saya merasa bangga menjadi orang Meksiko,” kata Erik Lira setelah kekalahan 3-2 dari Inggris di babak 16 besar. “Saya merasa bangga mengenakan seragam ini. Saya merasa bangga menjadi bagian dari tim nasional ini, dari keluarga ini, karena saya yakin kami kalah dengan penuh kehormatan.

    “Sejujurnya saya tidak puas, tetapi saya senang dengan apa yang telah kami raih. Hari ini kami menanam benih yang akan kami ingat besok, dan saya yakin hal-hal yang sangat baik akan menanti kami.”

    Benih itu kini menjadi milik Márquez.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jelaskan peran Edson Álvarez

    Segera setelah perjalanan Meksiko di Piala Dunia U-20 2017 berakhir dengan kekalahan di perempat final melawan Inggris, Edson Álvarez terbang ke Rusia untuk bergabung dengan tim senior di Piala Konfederasi.

    Juan Carlos Osorio meyakini bahwa penting untuk mempercepat perkembangan Álvarez. Ia melihat seorang pemain yang memiliki kemampuan teknis dan fleksibilitas taktis untuk masuk dalam skuad Piala Dunia tahun berikutnya, baik sebagai bek tengah, bek kanan, maupun gelandang.

    Saat Álvarez tiba di Rusia, ia merasa gugup dan kagum. Ia hampir tak percaya bisa berlatih bersama pemain yang paling ia kagumi: Márquez.

    Mantan kapten Meksiko itu langsung membimbingnya.

    Hubungan itu kini menjadi salah satu benang merah paling menarik dalam siklus baru ini.

    Álvarez telah mengikuti tiga Piala Dunia, namun dua edisi terakhir tidak sepenuhnya sesuai dengan peran yang seolah-olah sudah ditakdirkan untuknya. Waktu bermainnya berkurang pada 2026, meskipun ia menjadi starter melawan Korea Selatan dan Republik Ceko. Pertandingan-pertandingan tersebut juga menunjukkan mengapa ia tetap sulit untuk diabaikan.

    Márquez akan lebih memahami daripada siapa pun betapa berharganya profil Álvarez. Ia juga tahu bahwa gelandang ini tidak bisa lagi dinilai semata-mata berdasarkan reputasi atau kontribusi masa lalunya. Perannya harus diraih kembali, dan situasinya di klub akan memainkan peran penting.

    Álvarez dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Bundesliga, dengan 1. FC Köln disebut-sebut sebagai tujuan potensial. Jika ia tetap di Eropa dan mendapatkan menit bermain yang berarti, Márquez kemungkinan besar akan terus memandangnya sebagai bagian dari skema tim nasional.

    Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Álvarez akan memulai siklus ini sebagai pemain inti, pemimpin, atau pemain yang berjuang untuk membuktikan bahwa ia masih layak berada di kedua kategori tersebut.

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  • Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Bangun identitas yang sesuai dengan Meksiko

    Salah satu alur cerita sampingan paling menarik seputar penunjukan Márquez sudah mulai terungkap di Liga MX.

    Gabriel Milito, mantan rekan setimnya di Barcelona, telah membawa Chivas menampilkan salah satu permainan sepak bola terbaik di Meksiko. Keduanya pernah berbagi ruang ganti di Barça selama tiga musim. Kini, keduanya sedang membentuk proyek-proyek besar sepak bola Meksiko dari posisi yang berbeda.

    Chivas asuhan Milito tidak sekadar memenangkan pertandingan. Mereka bermain dengan ide yang jelas. Musim lalu, mereka finis di posisi kedua dengan 36 poin, menjadi salah satu contoh paling jelas di Liga MX tentang apa yang bisa terjadi ketika visi seorang manajer dengan cepat diterapkan.

    Hal itu menjadikan Chivas sebagai acuan yang menarik bagi Márquez. Milito telah memberikan struktur, intensitas, dan gaya permainan yang jelas kepada timnya. Márquez harus melakukan hal serupa dengan El Tri sambil mempertahankan keunggulan kompetitif yang telah dipulihkan oleh Aguirre.

    Dua musimnya bersama Barça Atlètic memberikan petunjuk tentang seperti apa identitas tersebut nantinya.

    Márquez membawa tim cadangan Barcelona ke peringkat keempat di Primera RFEF pada musim 2022-23 sebelum naik ke peringkat kedua pada musim berikutnya dan mencapai final playoff promosi. Timnya umumnya menggunakan formasi 4-3-3 ala Barça, dibangun dari lini belakang, mengupayakan penguasaan bola melalui lini tengah, dan berusaha menjadi pengendali permainan di wilayah lawan.

    Namun, Márquez tidak kaku. Ia menggunakan false nine, memindahkan gelandang ke peran bertahan hibrida, mengubah struktur lini tengahnya, dan sesekali memasukkan dua penyerang ketika timnya membutuhkan gol.

    Keseimbangan tersebut akan sangat penting bagi Meksiko.

    Márquez tidak bisa begitu saja meniru prinsip-prinsip Barcelona. Ia harus menyesuaikannya dengan pemain yang tersedia, tuntutan sepak bola internasional, kondisi Concacaf, dan tekanan yang selalu mengiringi setiap manajer Meksiko.

    Dapatkah Rafa memberikan El Tri identitas khas yang sama seperti yang telah diberikan Milito kepada Chivas?

  • Rafa Marquez, MexicoGetty

    Hadapi tekanan sebagai seorang legenda

    Márquez bukan sekadar manajer Meksiko biasa. Ia adalah salah satu tokoh sepak bola paling berpengaruh di negaranya: mantan kapten tim nasional, pemain yang lima kali berlaga di Piala Dunia, dan ikon Barcelona.

    Hal itu memberinya kredibilitas seketika. Namun, hal itu juga membuatnya tak bisa bersembunyi.

    Aguirre telah membantu Meksiko memulihkan kebanggaan mereka. Kini, Márquez harus mengubah kebanggaan itu menjadi kemajuan. Tugas ini membutuhkan lebih dari sekadar simbolisme, terutama setelah Piala Dunia yang kembali mendekatkan El Tri dengan para pendukungnya, namun tetap berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan melawan Inggris.

    Keputusan besar pertamanya adalah menyusun staf kepelatihannya.

    Márquez diperkirakan akan menggelar konferensi pers pada bulan Agustus, dan pada saat itu diharapkan sudah ada kejelasan mengenai orang-orang yang akan bergabung dengannya. Alfredo Talavera dan Andrés Guardado disebut-sebut sebagai calon tambahan, meskipun belum ada yang dikonfirmasi.

    Ada juga spekulasi bahwa Márquez mungkin akan mencari sosok yang lebih berpengalaman untuk mendukungnya. Ignacio Ambriz dan Luis Fernando “Flaco” Tena, yang membawa Meksiko meraih medali emas Olimpiade di London 2012, keduanya telah menjadi bahan pembicaraan.

    Keputusan tersebut akan mengungkapkan banyak hal mengenai bagaimana Márquez memandang tugas ini. Apakah ia menginginkan staf yang mewakili generasinya? Atau sosok yang lebih senior di sisinya? Kelanjutan dari era Aguirre atau perubahan arah yang lebih tajam?

    Tekanan akan langsung terasa karena nama tersebut memiliki bobot yang sangat besar. Peluangnya pun sama pentingnya.

    Selama bertahun-tahun, Márquez adalah pemain Meksiko yang membuat impian bermain di Eropa terasa mungkin. Kini, sebagai manajer, ia harus membuat langkah selanjutnya Meksiko juga terasa mungkin.