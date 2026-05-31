"Tak ada tim yang pantas menang" - Luis Enrique membantah bahwa PSG lebih unggul daripada Arsenal di final Liga Champions

Terlepas dari euforia seputar dua gelar Eropa berturut-turut yang diraih PSG, Enrique dengan cepat menyoroti selisih tipis yang memisahkan kedua tim di Puskas Arena. Pelatih asal Spanyol itu menyaksikan saat bek Arsenal, Gabriel, melepaskan tendangan penalti penentu yang melambung di atas mistar gawang, namun ia menolak menyimpulkan bahwa timnya telah mengungguli juara Liga Premier tersebut selama pertandingan.

Merefleksikan jalannya pertandingan, manajer PSG itu mengatakan kepada wartawan: "Adu penalti? Kami melakukannya dengan cara biasa untuk menentukan penendang penalti. Mereka memilih di antara mereka sendiri siapa yang paling segar untuk mengambil penalti. Saya menyaksikan adu penalti dengan tenang. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, penuh penderitaan. Tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Namun jika saya menganalisis musim ini, kami pantas memenangkan Liga Champions kedua kami."