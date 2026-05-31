"Tak ada tim yang pantas menang" - Luis Enrique membantah bahwa PSG lebih unggul daripada Arsenal di final Liga Champions
Enrique merefleksikan 'penderitaan' di Budapest
Terlepas dari euforia seputar dua gelar Eropa berturut-turut yang diraih PSG, Enrique dengan cepat menyoroti selisih tipis yang memisahkan kedua tim di Puskas Arena. Pelatih asal Spanyol itu menyaksikan saat bek Arsenal, Gabriel, melepaskan tendangan penalti penentu yang melambung di atas mistar gawang, namun ia menolak menyimpulkan bahwa timnya telah mengungguli juara Liga Premier tersebut selama pertandingan.
Merefleksikan jalannya pertandingan, manajer PSG itu mengatakan kepada wartawan: "Adu penalti? Kami melakukannya dengan cara biasa untuk menentukan penendang penalti. Mereka memilih di antara mereka sendiri siapa yang paling segar untuk mengambil penalti. Saya menyaksikan adu penalti dengan tenang. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, penuh penderitaan. Tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Namun jika saya menganalisis musim ini, kami pantas memenangkan Liga Champions kedua kami."
Pertarungan taktis dan peningkatan performa di babak kedua
Pertandingan final ini bagaikan pertandingan catur taktis di mana Arsenal menerapkan formasi pertahanan yang sangat rapat, sehingga membatasi pergerakan serangan PSG yang biasanya begitu dinamis. Enrique mengakui bahwa para pemainnya mengalami kesulitan luar biasa untuk menembus formasi disiplin yang diterapkan Mikel Arteta pada babak pertama, meskipun ia merasa puas dengan penyesuaian yang dilakukan setelah jeda.
"Kami seperti sedang bermimpi. Sangat senang… Kami kesulitan mencari ruang. Kami membaik di babak kedua. Sulit untuk diatasi. Kami berhasil meraih hasil imbang. Kemenangan beruntun ini luar biasa. Saatnya merayakan. Saatnya liburan. Para pemain kini akan bergabung dengan tim nasional masing-masing. Kami akan menikmati musim panas ini, jelas, sebagai staf," tambah bos PSG tersebut.
Pendekatan pertahanan Arsenal menuai kritik
Meskipun Enrique bersikap rendah hati dalam kemenangan tersebut, gelandang asal Portugal João Neves justru lebih kritis terhadap taktik The Gunners, dengan menyatakan bahwa tim asuhan Arteta tampak kurang ambisius dalam menyerang. Arsenal bermain bertahan hampir sepanjang pertandingan, mencatatkan rekor penguasaan bola terendah sebesar 24,7% untuk sebuah final, yang menurut Neves mengurangi keseruan pertandingan.
"Kami pantas menang hari ini, karena PSG adalah satu-satunya tim yang ingin bermain," jelas pemain berusia 21 tahun itu dalam wawancara pasca-pertandingan, menyoroti perbedaan filosofi yang ditampilkan kedua tim.
Arteta memuji 'yang terbaik di dunia'
Meskipun kecewa, manajer Arsenal itu memuji cara Enrique mengubah juara Prancis itu menjadi kekuatan taktis yang dominan yang mampu menguras tenaga lawan mana pun.
"Saya ingin mengucapkan selamat kepada PSG, khususnya Luis, karena menurut saya, mereka adalah tim terbaik di dunia," kata manajer Arsenal itu. "Apa yang mereka mampu lakukan dengan bola, dengan aksi individu, saya belum pernah melihatnya, dan itu bukan rencana untuk bermain di area tertentu saat tidak menguasai bola, tapi mereka memaksa Anda untuk melakukannya. Jadi, pujian yang lebih besar lagi untuk para pemain." Seiring berakhirnya musim yang melelahkan ini, kedua klub kini akan beristirahat, membangun kembali tim, dan bersiap untuk babak baru sepak bola Eropa.